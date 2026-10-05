Alex Marquez Jelaskan Kesalahan saat Tersingkir dari GP Jepang

Kiprah Alex Marquez di MotoGP Jepang berakhir lebih awal ketika ia terjatuh saat menempati posisi kedelapan di tahap-tahap akhir balapan di Motegi.

Pembalap Gresini Ducati - yang mencatat waktu tercepat pada sesi latihan Jumat - sempat berada di posisi keempat pada lap-lap awal sebelum menjalani penalti double long-lap setelah memicu tabrakan beruntun pada lap pertama Sprint Race.

Marquez juga sempat terjatuh saat warm-up, momen ketika para pembalap mendapatkan kesempatan pertama untuk menjajal ban belakang Hard dari Michelin.

Kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan gerakan kaki saat menurunkan gigi downshift; masalah serupa kembali membuatnya mengalami insiden saat Grand Prix.

Alex Marquez, long lap, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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"Saya melakukan kesalahan, baik saat pemanasan maupun saat balapan," ujar Alex Marquez. "Saya tidak menempatkan kaki di posisi yang seharusnya saat motor sedang miring, dan bukannya menurunkan gigi, saya malah menaikkannya. Dua kali.

"Lalu Anda pun terjatuh karena - akibat salah gigi - motor terasa seperti mendorong maju."

Dia menambahkan: “Setiap kali Anda melakukan kesalahan - tidak peduli apa posisinya - itu mengecewakan.

“Setidaknya ada sisi positifnya, yaitu kecepatannya memang ada, tetapi ini adalah kesalahan yang tidak boleh saya lakukan, apalagi sampai dua kali dalam satu hari.”

Alex Marquez holds an early 4th place, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Sementara itu, Marquez mengatakan bahwa seluruh paddock terkejut dengan performa impresif ban belakang hard yang diperkuat (reinforced) dari Michelin.

Konstruksi yang lebih kaku tersebut - yang menjadi pilihan rekomendasi Michelin setelah munculnya masalah blistering pada ban belakang Soft dan Medium saat Sprint Race - sempat menimbulkan masalah bagi Ducati di Austria.

Tapi, ban Hard terbukti sangat kompetitif di permukaan aspal baru Sirkuit Motegi, meskipun para pembalap sempat mengabaikannya hingga akhirnya benar-benar 'terpaksa' mencobanya untuk pertama kali pada sesi pemanasan pagi hari Minggu yang durasinya diperpanjang.

Semua pembalap kemudian memilih hard untuk balapan tersebut, meskipun medium casing standar masih tersedia.

“Saya pikir semua orang [terkejut]!” katanya. “Maksudku, pagi ini di dalam kotak penalti, mereka sedikit bercanda, 'Jika kerja keras sekarang berhasil, kami tidak mengerti apa pun tentang motor!'

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“Jadi, sepertinya ini merupakan kejutan bagi semua orang.

“Namun, memang benar bahwa Michelin sedikit mengubah strategi di sini, karena biasanya saat mereka menyediakan casing keras, itu dipadukan dengan kompon paling keras yang mereka miliki untuk akhir pekan tersebut.

“Akhir pekan ini situasinya agak berbeda karena pilihannya adalah [casing yang lebih kaku namun] dengan kompon lunak. Jadi, kami akan mempertimbangkan hal ini untuk balapan-balapan berikutnya jika kami kembali dihadapkan pada pilihan serupa.”

Akhir pekan tanpa perolehan poin juga membuat Marquez kehilangan posisi kedelapan dalam kejuaraan dunia MotoGP yang direbut oleh Francesco Bagnaia, menjelang Grand Prix Indonesia akhir pekan depan.