Lutut Masih Cedera, Bezzecchi Menahan Rasa Sakit di Aragon

Marco Bezzecchi harus menahan rasa sakit saat cedera lututnya belum sepenuhnya sembuh.

Marco Bezzecchi is still battling injury ahead of the Aragon GP
Marco Bezzecchi is still battling injury ahead of the Aragon GP
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi harus "menahan rasa sakit" dalam rangkaian balapan MotoGP mendatang saat ia masih bergulat dengan cedera lutut yang dialaminya sebelum jeda musim panas.

Bezzecchi, yang sebelumnya memimpin klasemen, mengalami serangkaian cedera akibat kecelakaan di Grand Prix Jerman tepat sebelum jeda musim panas.

Pembalap Aprilia tersebut mengalami patah tulang selangka di Jerman, tapi justru cedera lutut yang memberikan dampak lebih besar terhadap proses pemulihannya.

Menjelang Grand Prix Aragon akhir pekan ini, ia mengungkapkan dalam preview Aprilia bahwa ia mengalami "sedikit kemunduran" setelah balapan di Silverstone.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 British MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 British MotoGP
© Gold and Goose

Mengomentari hal ini lebih lanjut pada hari Kamis di Aragon, Marco Bezzecchi berkata: “Jelas, Silverstone itu bagus tetapi juga sangat berat.

“Dan setelah akhir pekan balapan itu, saya mengalami kesulitan, terutama pada lutut saya.

“Memang benar, soal bahu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.

“Pemulihan saya berjalan cukup baik. Tentu saja hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, tetapi untuk saat ini, inilah hasil terbaik yang bisa saya capai.

“Namun, saya masih sangat kesulitan dengan lutut kiri saya.

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“Sayangnya, cedera ini butuh waktu lama untuk pulih. Dan membalap dalam kondisi seperti ini bukanlah cara terbaik untuk meredakan rasa sakitnya.

“Namun, pada akhirnya, saya berusaha semaksimal mungkin. Saya telah mengerahkan segalanya demi bisa tampil di Silverstone. Saya telah berjuang keras untuk bisa berada di sini. Balapan ini pun akan terasa berat, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin.”

Grand Prix Aragon menjadi balapan pertama dari rangkaian 10 balapan dalam kurun waktu 14 minggu yang akan menutup musim 2026.

Saat ditanya apakah hal ini akan menimbulkan masalah bagi pemulihannya, Bezzecchi menambahkan: "Yah, ini akan berat.

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, menurut saya kondisi bahu saya membaik dengan baik.

Marco Bezzecchi, 2026 Silverstone MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

“Jelas sekali itu cedera tulang selangka, jadi cederanya tidak terlalu parah. Namun, patah tulangnya cukup parah.

“Jadi, operasinya memakan waktu sedikit lebih lama dibandingkan saat saya mengalami patah tulang sebelumnya.

“Tapi masalah utamanya justru pada lutut kiri saya, yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama.

“Terjadi penumpukan cairan di dalam, sehingga sulit untuk menekuk kaki dan menekan pijakan kaki.

“Jadi, saya melakukan segala yang saya bisa untuk mencoba pulih secepat mungkin.

“Tapi, tentu saja, saya akan menderita. Namun, pada akhirnya, memang seperti ini, jadi saya akan mencoba yang terbaik.”

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Lutut Masih Cedera, Bezzecchi Menahan Rasa Sakit di Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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