Marc Marquez Mencapai Hasil "Impiannya" di GP Indonesia

Marc Marquez mengatakan bahwa finis keenam di Grand Prix Indonesia - dan kerugian minimal terhadap posisinya di klasemen MotoGP - adalah hasil "bak mimpi" yang pasti akan diterimanya dengan senang hati sebelum akhir pekan dimulai.

Mandalika adalah momok bagi Marc Marquez, karena ia belum pernah menyelesaikan balapan di sirkuit ini sejak masuk kalender pada 2022.

Tren itu akhirnya berakhir hari Minggu di Grand Prix Indonesia, setelah ia finis keenam setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu.

Dan dengan Jorge Martin finis ketiga, Marc Marquez pada dasarnya meninggalkan Indonesia dengan situasi yang sama saat ia tiba, terpaut dua poin dari puncak klsemen.

Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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“Jadi, penjelasannya mudah,” ujar Marquez kepada media, termasuk Crash, pada hari Minggu. “Jika pada hari Kamis ada yang bilang bahwa sepanjang akhir pekan itu saya hanya kehilangan tiga poin dari [Marco] Bezzecchi dan menyamai perolehan poin Martin, itu rasanya seperti mimpi.

“Dan kami berhasil mewujudkannya, di sirkuit yang paling tidak menguntungkan bagi kami.

“Kami menjalani akhir pekan yang luar biasa; kami mampu tampil konsisten sepanjang akhir pekan.

“Memang benar kami sangat kesulitan saat balapan, terutama di bagian kedua. Namun, saya senang dengan bagaimana akhir pekan ini berakhir.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

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'Terkadang orang lain lebih cepat.. dan Anda harus menerimanya'

Marquez mengatakan ia mengalami "penurunan drastis" pada grip ban belakangnya, sembari mengakui bahwa ia "sedikit mengalah" saat melakukan pengereman keras di Tikungan 10 untuk menghindari risiko, setelah sebelumnya disalip beberapa kali di titik tersebut.

"Grip ban belakang turun drastis," tambahnya. "Ban depan sempurna. Memang benar saya sedikit mengalah di Tikungan 10, tapi itu adalah strategi saya.

"Saya tidak mau ambil risiko; dengan 12 lap tersisa dan melihat kecepatan balapan, saya tahu bahwa [Pedro] Acosta dan [Ai] Ogura pada akhirnya akan menyalip saya, bahkan mungkin [Fabio] Di Giannantonio - meskipun pada akhirnya DiGia justru menyerah.

“Namun, strategi saya adalah untuk tidak mengambil risiko tambahan.

“Saya tidak melakukan pengereman terlambat karena tidak merasa percaya diri. Saya memang sempat bisa mengerem terlambat [di Tikungan 10] pada beberapa putaran saat sesi latihan, tetapi hari ini saya merasa risikonya lebih besar daripada keuntungannya.”

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Marquez menyelesaikan balapan dengan selisih 10 detik lebih di belakang sang pemenang, Bezzecchi, dan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan podium.

Namun, ia mengatakan bahwa ia "harus menerima" kenyataan bahwa pembalap lain akan lebih cepat darinya "jika saya ingin bersaing memperebutkan gelar juara".

"Saya sempat memacu motor dengan kencang pada beberapa lap, dan saya merasa pada lap-lap tertentu saya mampu mempertahankan kecepatan yang kurang lebih sama dengan Martin - tetapi hanya untuk 10 lap, seperti saat balapan sprint kemarin, bukan untuk 27 lap penuh.

"Memang benar saya perlu mengubah gaya membalap saya; saya harus beradaptasi dengan banyak hal.

“Dan hari ini, saya hanya berusaha menjaga kecepatan yang konstan.

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“Saat balapan menyisakan 12 putaran, saya merasa Acosta sedang mempermainkan kami karena dia mengalami masalah tekanan ban.

“Ogura tampil sangat kuat di bagian akhir balapan, dan satu-satunya pembalap yang bisa saya ajak bersaing adalah DiGia karena kami menggunakan motor yang sama.

“Namun, pembalap-pembalap lain lebih cepat daripada saya. Terkadang kita harus menerima kenyataan ini, dan itulah yang harus saya lakukan jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara.”