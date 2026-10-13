Aldeguer akan Melakukan Operasi setelah Cedera di Mandalika

Akhir pekan Fermin Aldeguer - juara bertahan MotoGP Mandalika - berakhir dengan cedera patah tulang tangan dalam balapan Grand Prix hari Minggu.

Pembalap Gresini Ducati tersebut naik dari posisi keenam ke posisi keempat pada lap pembuka, namun kemudian terjatuh di Tikungan 16.

Ini adalah kecelakaan keempat Aldeguer sepanjang akhir pekan, tapi berbeda dari insiden berikutnya, pembalap muda asal Spanyol itu harus menjalani operasi akibat patah tulang pada tangan kanannya.

Pernyataan dari Gresini pada hari Minggu sore menyebutkan: "[Fermin Aldeguer] mengalami patah tulang di pangkal tulang metakarpal pertama pada tangan kanannya dan memerlukan tindakan operasi.

"Pembalap asal Spanyol itu akan terbang kembali malam ini dan menjalani operasi di Barcelona (ditangani oleh Dokter Angel Charte - Direktur Medis MotoGP)."

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Fermin Aldeguer, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Ini merupakan cedera serius ketiga bagi Aldeguer tahun ini, yang sebelumnya melewatkan tes pramusim dan putaran pembuka di Thailand akibat patah tulang paha, lalu harus absen dalam tiga balapan karena patah tulang belakang di Assen, dan ia baru saja menjalani operasi untuk melepas sebagian implan logam di kaki kirinya.

Pembalap yang akan bergabung dengan tim VR46 Ducati di masa mendatang - dan saat ini menempati peringkat kesepuluh dalam kejuaraan dunia - kini memiliki waktu jeda satu pekan sebelum gelaran MotoGP Australia di Phillip Island.