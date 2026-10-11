Acosta Akui KTM Kesulitan untuk Bersaing di GP Indonesia

Pedro Acosta mengatakan bahwa Ducati dan Aprilia menunjukkan peningkatan nyata dibandingkan tahun 2025, sementara KTM kesulitan mengejar kecepatan pada gelaran MotoGP Grand Prix Indonesia.

Acosta dianggap sebagai salah satu penantang podium menjelang akhir pekan balapan di Mandalika, mengingat ia berhasil finis di posisi kedua dalam dua gelaran Grand Prix Indonesia sebelumnya.

Tapi, pembalap Spanyol itu hanya mampu menempati posisi kesembilan di kualifikasi dan keenam di balapan sprint, setelah dijatuhi penalti *long lap* akibat melanggar batas lintasan.

“Tidak banyak yang bisa dilakukan”

Pedro Acosta. © Gold and Goose

Pembalap KTM tersebut mengatakan bahwa ia mengalami masalah ketidakstabilan pada motor RC16-nya sepanjang akhir pekan dan merasa finis lima besar adalah batas maksimal yang bisa dicapai pada Sprint Race 13 lap hari Sabtu.

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"Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan," ujarnya. "Saya mengalami banyak masalah ketidakstabilan sepanjang akhir pekan ini.

"Saya berusaha sangat keras untuk menyamai catatan waktu mereka di sektor dua.

“Dan saya mengalami guncangan hebat. Saya sempat menyentuh area hijau sebanyak tiga kali, tapi ya mau bagaimana lagi.

“Seperti yang saya bilang, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Posisi lima besar sudah oke.

“Mungkin bisa posisi empat atau tiga besar kalau mereka sedikit lebih sengit bertarung. Tapi [Jorge] Martin lebih cepat dari saya. Jelas, posisi lima besar adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini setelah sesi kualifikasi yang buruk.”

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“Motor saya tidak berubah banyak”

Acosta meyakini bahwa defisit KTM disebabkan oleh minimnya peningkatan pada motor mereka dibandingkan tahun lalu, khususnya dibandingkan Aprilia dan Ducati.

Saat ditanya apakah kondisi permukaan lintasan berubah antara hari Jumat dan Sabtu, ia menjawab: "Menurut saya tidak, karena Aprilia dan Ducati masih sama cepatnya seperti kemarin. Saya tidak tahu. Saya sangat kesulitan; hanya itu yang saya tahu.

Acosta says the KTM hasn't changed much from last year © Gold & Goose

“Saya tidak tahu seberapa banyak perubahan pada motor-motor lain, tapi motor saya tidak banyak berubah.

“Kami tetap bisa melaju cepat dengan motor yang kurang lebih sama, namun Ducati dan Aprilia melaju lebih cepat lagi.

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“Posisi kami tidak tertinggal jauh, karena kami lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Namun masalahnya, saat menghadapi lintasan yang cocok bagi Aprilia, biasanya keempat motor Aprilia tampil bagus, sementara Ducati biasanya tampil baik di mana saja.

“Bukan berarti performa kami menurun; masalahnya adalah para pesaing kami telah melakukan peningkatan yang lebih besar.”