BREAKING: Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia

Honda telah menarik Aleix Espargaro dari MotoGP Indonesia hari Minggu di Mandalika.

Dengan sesama pembalap tes HRC, Takaaki Nakagami, cedera dan Somkiat Chantra sedang membalap di WorldSBK Estoril, Espargaro ditugaskan untuk balapan di Mandalika sebagai pengganti Joan Mir.

Namun, Espargaro belum pernah membalap di MotoGP sejak mengalami cedera patah tulang punggung di Sepang pada bulan April, membuatnya absen dari sesi uji coba selama hampir enam bulan.

Setelah terjatuh saat sesi latihan dan finis terakhir di Sprint Race berdurasi separuh jarak normal hari Sabtu, Espargaro mengisyaratkan bahwa ia mungkin tidak bisa mengikuti balapan Grand Prix.

Aleix Espargaro, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya juga terjatuh saat sesi latihan. Di Sprint Race, saya hanya berusaha untuk menyelesaikannya sebagai bentuk penghormatan kepada tim dan diri sendiri, namun itu sangat sulit," ujarnya kepada media, termasuk Crash, usai Sprint Race.

"Saya [terjatuh] karena lengan saya tidak memiliki tenaga. Saat mengubah arah, saya kehilangan kendali pada bagian depan motor. Saya tidak mampu mengatasinya.

"Itulah sebabnya saya sempat ragu untuk mengikuti Sprint Race. Saya hanya berusaha menyelesaikannya tanpa mengambil risiko atau memacu motor terlalu keras. Namun, bisa dilihat bahwa saya memang tidak memiliki kekuatan.

“Besok kami harus memutuskan apa yang ingin kami lakukan. Hari ini saya sangat kesulitan hanya untuk menyelesaikan balapan yang jaraknya sangat pendek. Terus terang, akan sulit untuk menyelesaikan balapan besok.

“Kami perlu melakukan analisis nanti dan mengambil keputusan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Keputusan tersebut dikonfirmasi pada Minggu pagi melalui pernyataan HRC:

'Akibat periode tidak aktif secara fisik karena cedera yang dialami pada awal tahun 2026 serta tuntutan fisik khusus di Sirkuit Internasional Mandalika, Aleix Espargaro dan Honda HRC Castrol telah memutuskan untuk menarik pembalap bernomor #41 tersebut dari GP Indonesia karena masih merasakan ketidaknyamanan fisik.'

Aleix Espargaro, Honda, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

Lanjut tes 850cc di Sepang

Espargaro akan langsung bertolak ke Sepang untuk menjalani uji coba selama dua hari dengan motor prototipe MotoGP 850cc milik Honda.

"Minggu depan [saya akan menguji motor 850cc itu]. Inilah sebabnya kami perlu memutuskan apakah saya akan balapan besok atau beristirahat sejenak agar kondisi saya bugar untuk uji coba dua hari di Sepang," jelas Espargaro pada hari Sabtu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya merasa cukup fit untuk uji coba. Saat uji coba, biasanya Anda hanya melahap 2-3 putaran secara beruntun, tidak lebih. Namun saat balapan di sini, Anda harus melahap banyak putaran secara berturut-turut dengan kecepatan sangat tinggi. Itu hal yang sangat berbeda.

“Saya berusaha membantu tim semaksimal mungkin. Taka tidak ada di sini. Chantra tampil sangat bagus di Jepang, tetapi dia kini membalap di Superbike. Jadi, saat ini tanggung jawab ada di pundak saya.

“Saya berusaha memanfaatkan diri saya dengan cara yang paling cerdas.”

Jika menilik kembali, Cal Crutchlow - yang sempat menggantikan Johann Zarco dari tim LCR Honda selama enam seri awal tahun ini - sebenarnya merupakan pilihan pengganti yang lebih baik dari segi kebugaran fisik.

Kini akan ada jeda akhir pekan sebelum keputusan diambil mengenai apakah Mir, yang harus absen akibat penyakit yang tidak diungkapkan, dapat kembali membalap di Phillip Island.

Article continues below ADVERTISEMENT