Razgatlioglu Tidak Memiliki Kekuatan setelah Dislokasi Bahu di Mandalika

Toprak Razgatlioglu mengatakan bahwa kurangnya kekuatan - bukan rasa sakit - jadi kendala terbesar yang dihadapinya setelah mengalami dislokasi bahu jelang balapan MotoGP Indonesia.

Setelah menjalani hari Jumat dengan hasil yang menjanjikan, pembalap Pramac Yamaha itu sempat yakin memiliki peluang untuk mencapai target musimnya, yakni finis di posisi sepuluh besar pada akhir pekan ini.

Namun, harapan itu pupus saat sesi latihan terakhir ketika juara dunia WorldSBK berkali-kali itu mengalami highside dengan motor M1-nya, benturan keras saat terjatuh menyebabkan bahu kanannya mengalami dislokasi.

Bahunya dikembalikan ke posisi semula sebelum Razgatlioglu kembali ke paddock, dan setelah mengunjungi pusat medis, ia kembali ke lintasan untuk sesi kualifikasi serta balapan Sprint sore harinya.

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"Masalah terbesar"

Namun, Razgatlioglu kini menghadapi jarak tempuh yang lebih dari dua kali lipat dalam balapan Grand Prix hari Minggu yang berlangsung selama 27 lap.

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"Saya masih merasakan sakit, tapi ini wajar karena bahu saya sempat lepas dari sendinya," ujar Razgatlioglu kepada Elliot York dari MotoGP saat parade pembalap hari Minggu.

"Namun, setelah bahu itu dikembalikan ke posisinya, masalah terbesarnya adalah Anda tidak bisa merasakan tenaga yang sama seperti sebelumnya.

“Ini adalah masalah terbesar saya hari ini karena balapan berlangsung selama 27 lap dan itu sangat berat, terutama di sirkuit ini.

“Bagaimanapun, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap bisa menyelesaikan balapan.

"Kondisi yang panas serta banyaknya perubahan arah—di mana beban pada bahu benar-benar terasa - akan membuat balapan ini sangat berat.”

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“Kemarin saya menjalani balapan dengan bantuan obat pereda nyeri, tetapi pada akhirnya rasa sakit itu tetap terasa juga. Kita lihat saja nanti, 27 putaran akan sangat berat.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Dihukum penalti grid

Razgatlioglu dijatuhi hukuman karena berkendara secara lambat racing line dan mengganggu Marco Bezzecchi di Tikungan 16 saat warm-up.

Karena ini merupakan pelanggaran keduanya musim ini, pembalap Pramac Yamaha tersebut menerima grid penalty, berbeda dengan peringatan resmi yang diberikan kepada Johann Zarco atas pelanggaran serupa pagi tadi.

Namun, mengingat Razgatlioglu hanya menempati posisi ke-19 dalam kualifikasi dan Aleix Espargaro telah mengundurkan diri dari balapan Grand Prix, ia hanya akan turun dua posisi ke urutan paling belakang di grid start.

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