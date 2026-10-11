MotoGP Indonesia 2026: Bezzecchi Menang Lagi, Martin Kembali Rebut Puncak Klasemen

Hasil lengkap MotoGP Indonesia 2026 dari sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Marco Bezzecchi wins the Indonesian GP
Marco Bezzecchi wins the Indonesian GP
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi memimpin dominasi Aprilia yang finis 1-2-3-4 dalam kemenangan di MotoGP Grand Prix Indonesia, sementara finis di posisi ketiga membawa Jorge Martin kembali memuncaki klasemen kejuaraan.

Bezzecchi telah telah melalui perjalanan yang berat di musimnya sejak kemenangan terakhirnya di Grand Prix Mugello pada akhir Mei lalu.

Start, 2026 Indonesian MotoGP.
Start, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah tersingkir dari balapan sprint di lap pembuka akibat tabrakan, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi lolos dari insiden dan memimpin balapan sejak awal.

Bezzecchi akhirnya berhasil menyalip pembalap Trackhouse tersebut untuk meraih kemenangan kelimanya musim ini - atau yang pertama sejak Mugello - dengan performa dominan.

Fernandez, yang memulai balapan dari pole sembari menahan rasa sakit akibat jari tangan kanan yang patah, finis di posisi kedua, sementara Jorge Martin finis jauh di belakang mereka pada posisi ketiga dengan motor Aprilia tim pabrikan.

Ai Ogura melakukan manuver di fase akhir untuk merebut posisi keempat dan melengkapi sapu bersih posisi 1-2-3-4 bagi Aprilia di MotoGP, setelah mengungguli pembalap KTM, Pedro Acosta, di tahap-tahap akhir balapan.

Balapan Acosta terkendala oleh masalah tekanan ban, yang memaksanya harus merelakan posisinya diambil alih oleh Marc Marquez dalam beberapa kesempatan.

Pada akhirnya, Marquez berhasil meminimalkan kerugian dengan finis di posisi keenam, yang menjadi finis Grand Prix Indonesia pertamanya di Mandalika, sementara adik laki-lakinya, Alex Marquez, menempati posisi ketujuh dengan motor Gresini Ducati.

Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Indonesian MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio Di Giannantonio melorot ke posisi kedelapan setelah memulai balapan dari baris depan dengan motor VR46 Ducati, sementara Fabio Quartararo (Yamaha) dan Enea Bastianini (Tech3 KTM) melengkapi posisi 10 besar.

Brad Binder menempati posisi ke-11 bersama tim pabrikan KTM, sedangkan Luca Marini (Honda), Johann Zarco (LCR), Franco Morbidelli (VR46), dan Alex Rins (Yamaha) mengisi sisa posisi yang meraih poin.

Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac mundur lebih awal karena harus menahan rasa sakit akibat cedera bahu yang mengalami dislokasi.

Pecco Bagnaia terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan dengan motor Ducati-nya, begitu pula dengan Jack Miller (Pramac) dan Fermin Aldeguer (Gresini).

Maverick Vinales dijatuhi penalti waktu 16 detik setelah balapan akibat tekanan ban yang rendah, namun hal ini tidak mengubah hasil balapan.

Seluruh pembalap memilih ban depan tipe *soft*—sama seperti yang digunakan pada sesi Sprint—namun beralih menggunakan ban belakang tipe *medium*.

Pembalap pengganti HRC, Aleix Espargaro, mengundurkan diri dari rangkaian acara pada Minggu pagi karena mengalami 'ketidaknyamanan fisik' dalam penampilan MotoGP pertamanya sejak menderita cedera punggung yang serius.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)27 Laps
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+4.260s
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+6.890s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+9.378s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+9.492s
6Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+10.778s
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+16.821s
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+19.840s
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+19.999s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+21.111s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+21.912s
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+22.656s
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+26.260s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+28.012s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+31.662s
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+34.168s
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+71.596s
 Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)DNF
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)DNF

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Marco Bezzecchi
Marc Marquez
Jorge Martin
MotoGP Indonesia 2026: Bezzecchi Menang Lagi, Martin Kembali Rebut Puncak Klasemen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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