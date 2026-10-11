MotoGP Indonesia 2026: Bezzecchi Menang Lagi, Martin Kembali Rebut Puncak Klasemen

Marco Bezzecchi memimpin dominasi Aprilia yang finis 1-2-3-4 dalam kemenangan di MotoGP Grand Prix Indonesia, sementara finis di posisi ketiga membawa Jorge Martin kembali memuncaki klasemen kejuaraan.

Bezzecchi telah telah melalui perjalanan yang berat di musimnya sejak kemenangan terakhirnya di Grand Prix Mugello pada akhir Mei lalu.

Start, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Setelah tersingkir dari balapan sprint di lap pembuka akibat tabrakan, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi lolos dari insiden dan memimpin balapan sejak awal.

Bezzecchi akhirnya berhasil menyalip pembalap Trackhouse tersebut untuk meraih kemenangan kelimanya musim ini - atau yang pertama sejak Mugello - dengan performa dominan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fernandez, yang memulai balapan dari pole sembari menahan rasa sakit akibat jari tangan kanan yang patah, finis di posisi kedua, sementara Jorge Martin finis jauh di belakang mereka pada posisi ketiga dengan motor Aprilia tim pabrikan.

Ai Ogura melakukan manuver di fase akhir untuk merebut posisi keempat dan melengkapi sapu bersih posisi 1-2-3-4 bagi Aprilia di MotoGP, setelah mengungguli pembalap KTM, Pedro Acosta, di tahap-tahap akhir balapan.

Balapan Acosta terkendala oleh masalah tekanan ban, yang memaksanya harus merelakan posisinya diambil alih oleh Marc Marquez dalam beberapa kesempatan.

Pada akhirnya, Marquez berhasil meminimalkan kerugian dengan finis di posisi keenam, yang menjadi finis Grand Prix Indonesia pertamanya di Mandalika, sementara adik laki-lakinya, Alex Marquez, menempati posisi ketujuh dengan motor Gresini Ducati.

Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fabio Di Giannantonio melorot ke posisi kedelapan setelah memulai balapan dari baris depan dengan motor VR46 Ducati, sementara Fabio Quartararo (Yamaha) dan Enea Bastianini (Tech3 KTM) melengkapi posisi 10 besar.

Brad Binder menempati posisi ke-11 bersama tim pabrikan KTM, sedangkan Luca Marini (Honda), Johann Zarco (LCR), Franco Morbidelli (VR46), dan Alex Rins (Yamaha) mengisi sisa posisi yang meraih poin.

Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac mundur lebih awal karena harus menahan rasa sakit akibat cedera bahu yang mengalami dislokasi.

Pecco Bagnaia terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan dengan motor Ducati-nya, begitu pula dengan Jack Miller (Pramac) dan Fermin Aldeguer (Gresini).

Maverick Vinales dijatuhi penalti waktu 16 detik setelah balapan akibat tekanan ban yang rendah, namun hal ini tidak mengubah hasil balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Seluruh pembalap memilih ban depan tipe *soft*—sama seperti yang digunakan pada sesi Sprint—namun beralih menggunakan ban belakang tipe *medium*.

Pembalap pengganti HRC, Aleix Espargaro, mengundurkan diri dari rangkaian acara pada Minggu pagi karena mengalami 'ketidaknyamanan fisik' dalam penampilan MotoGP pertamanya sejak menderita cedera punggung yang serius.