MotoGP Indonesia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Mandalika
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Marco Bezzecchi membawa Aprilia memuncaki Free Practice 1 untuk MotoGP Indonesia 2026 di Mandalika.
Bez - pole-sitter dan pemenang Sprint tahun lalu - mencatatkan waktu 1 menit 30,132 detik dan memasuki fase akhir dengan keunggulan besar atas rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin.
Namun, rival perebutan gelar juara dunia, Marc Marquez, kemudian menyisip di antara kedua motor RS-GP pada lap kedua terakhirnya dengan naik ke posisi kedua.
Diogo Moreira, Ai Ogura dan pemenang Grand Prix tahun lalu, Fermin Aldeguer, mengalami kecelakaan selama sesi tersebut.
Aleix Espargaro, yang tampil sebagai pengganti di HRC, menyelesaikan sesi latihan MotoGP pertamanya tahun ini di posisi ke-22.
MotoGP Indonesia 2022 - Mandalika - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'30.132s
|11/20
|317k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.237s
|17/18
|317k
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.266s
|21/21
|315k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.294s
|20/21
|318k
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.402s
|8/20
|311k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.571s
|17/20
|312k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.631s
|19/20
|314k
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.651s
|21/21
|311k
|9
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.658s
|7/14
|313k
|10
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.720s
|17/18
|315k
|11
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.835s
|11/22
|309k
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.958s
|18/20
|316k
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.995s
|8/24
|317k
|14
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.168s
|19/19
|316k
|15
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.240s
|20/20
|307k
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.404s
|20/20
|314k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.478s
|8/21
|309k
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.580s
|17/18
|316k
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.606s
|18/20
|312k
|20
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.635s
|7/17
|316k
|21
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.747s
|6/10
|318k
|22
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+2.777s
|16/19
|311k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Indonesia:
- Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
- Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)
Pada putaran Motegi akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan ganda dan memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi hanya dua poin.
Marco Bezzecchi finis di posisi ketiga di Jepang, namun - sama seperti Pedro Acosta - kini ia terancam tertinggal jauh dari dua pembalap teratas dalam perebutan gelar juara.
Bezzecchi memenangkan Sprint Indonesia tahun lalu setelah memulai balapan dari pole, tapi kemudian terlibat insiden dengan Marquez pada Grand Prix, yang mengakibatkan sang juara baru tersebut harus absen di sisa musim akibat cedera bahu.
Saat pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, memenangi Grand Prix Indonesia sebagai rookie tahun lalu, pembalap Ducati lainnya justru kesulitan dengan ban belakang dengan kontruksi karkas yang lebih kaku.
Marc Marquez, misalnya, hanya finis di posisi keenam setelah menjalani sesi long-lap pada sesi Sprint.
Dengan kembalinya Somkiat Chantra ke WorldSBK dan cederanya Takaaki Nakagami, sesama pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, turun untuk pertama kalinya musim ini sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan Honda.