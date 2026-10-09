MotoGP Indonesia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Mandalika

Marco Bezzecchi membawa Aprilia memuncaki Free Practice 1 untuk MotoGP Indonesia 2026 di Mandalika.

Bez - pole-sitter dan pemenang Sprint tahun lalu - mencatatkan waktu 1 menit 30,132 detik dan memasuki fase akhir dengan keunggulan besar atas rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin.

Namun, rival perebutan gelar juara dunia, Marc Marquez, kemudian menyisip di antara kedua motor RS-GP pada lap kedua terakhirnya dengan naik ke posisi kedua.

Diogo Moreira, Ai Ogura dan pemenang Grand Prix tahun lalu, Fermin Aldeguer, mengalami kecelakaan selama sesi tersebut.

Aleix Espargaro, yang tampil sebagai pengganti di HRC, menyelesaikan sesi latihan MotoGP pertamanya tahun ini di posisi ke-22.

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MotoGP Indonesia 2022 - Mandalika - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'30.132s 11/20 317k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.237s 17/18 317k 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.266s 21/21 315k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.294s 20/21 318k 5 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.402s 8/20 311k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.571s 17/20 312k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.631s 19/20 314k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.651s 21/21 311k 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.658s 7/14 313k 10 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.720s 17/18 315k 11 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.835s 11/22 309k 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.958s 18/20 316k 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.995s 8/24 317k 14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.168s 19/19 316k 15 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.240s 20/20 307k 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.404s 20/20 314k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.478s 8/21 309k 18 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.580s 17/18 316k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.606s 18/20 312k 20 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.635s 7/17 316k 21 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.747s 6/10 318k 22 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +2.777s 16/19 311k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Indonesia:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025) Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)

MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Pada putaran Motegi akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan ganda dan memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi hanya dua poin.

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Marco Bezzecchi finis di posisi ketiga di Jepang, namun - sama seperti Pedro Acosta - kini ia terancam tertinggal jauh dari dua pembalap teratas dalam perebutan gelar juara.

Bezzecchi memenangkan Sprint Indonesia tahun lalu setelah memulai balapan dari pole, tapi kemudian terlibat insiden dengan Marquez pada Grand Prix, yang mengakibatkan sang juara baru tersebut harus absen di sisa musim akibat cedera bahu.

Saat pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, memenangi Grand Prix Indonesia sebagai rookie tahun lalu, pembalap Ducati lainnya justru kesulitan dengan ban belakang dengan kontruksi karkas yang lebih kaku.

Marc Marquez, misalnya, hanya finis di posisi keenam setelah menjalani sesi long-lap pada sesi Sprint.

Dengan kembalinya Somkiat Chantra ke WorldSBK dan cederanya Takaaki Nakagami, sesama pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, turun untuk pertama kalinya musim ini sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan Honda.

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