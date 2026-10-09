MotoGP Indonesia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Mandalika

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

All of Friday's results from the Indonesian MotoGP.
All of Friday's results from the Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi membawa Aprilia memuncaki Free Practice 1 untuk MotoGP Indonesia 2026 di Mandalika.

Bez - pole-sitter dan pemenang Sprint tahun lalu - mencatatkan waktu 1 menit 30,132 detik dan memasuki fase akhir dengan keunggulan besar atas rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin.

Namun, rival perebutan gelar juara dunia, Marc Marquez, kemudian menyisip di antara kedua motor RS-GP pada lap kedua terakhirnya dengan naik ke posisi kedua.

Diogo Moreira, Ai Ogura dan pemenang Grand Prix tahun lalu, Fermin Aldeguer, mengalami kecelakaan selama sesi tersebut. 

Aleix Espargaro, yang tampil sebagai pengganti di HRC, menyelesaikan sesi latihan MotoGP pertamanya tahun ini di posisi ke-22.

MotoGP Indonesia 2022 - Mandalika - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'30.132s11/20317k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.237s17/18317k
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.266s21/21315k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.294s20/21318k
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.402s8/20311k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.571s17/20312k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.631s19/20314k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.651s21/21311k
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.658s7/14313k
10Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.720s17/18315k
11Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.835s11/22309k
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.958s18/20316k
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.995s8/24317k
14Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.168s19/19316k
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.240s20/20307k
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.404s20/20314k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.478s8/21309k
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.580s17/18316k
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.606s18/20312k
20Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.635s7/17316k
21Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.747s6/10318k
22Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+2.777s16/19311k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Indonesia:

  • Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
  • Lap balapan tercepat:  Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)
MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Pada putaran Motegi akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan ganda dan memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi hanya dua poin.

Marco Bezzecchi finis di posisi ketiga di Jepang, namun - sama seperti Pedro Acosta - kini ia terancam tertinggal jauh dari dua pembalap teratas dalam perebutan gelar juara.

Bezzecchi memenangkan Sprint Indonesia tahun lalu setelah memulai balapan dari pole, tapi kemudian terlibat insiden dengan Marquez pada Grand Prix, yang mengakibatkan sang juara baru tersebut harus absen di sisa musim akibat cedera bahu.

Saat pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, memenangi Grand Prix Indonesia sebagai rookie tahun lalu, pembalap Ducati lainnya justru kesulitan dengan ban belakang dengan kontruksi karkas yang lebih kaku. 

Marc Marquez, misalnya, hanya finis di posisi keenam setelah menjalani sesi long-lap pada sesi Sprint.

Dengan kembalinya Somkiat Chantra ke WorldSBK dan cederanya Takaaki Nakagami, sesama pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, turun untuk pertama kalinya musim ini sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan Honda.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
MotoGP
MotoGP Indonesia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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