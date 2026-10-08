FOTO: Trackhouse Ungkap Livery Gulf yang Terinspirasi Ford GT40

Trackhouse Aprilia telah meluncurkan livery Gulf yang terinspirasi oleh Ford GT40 untuk gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika akhir pekan ini.

Desain ini menandai peringatan ke-125 Gulf, dan akan digunakan oleh duet pembalap mereka, Ai Ogura dan Raul Fernandez, untuk akhir pekan Indonesia dan Malaysia.

Ini merupakan kembalinya Trackhouse menggunakan corak khas Gulf sejak balapan di Mugello, dengan versi terbaru yang sangat mengadopsi salah satu corak paling ikonik dalam dunia balap motor.

Mobil Ford GT40 dengan corak Gulf yang memenangkan balapan Le Mans 24 Jam pada tahun 1968 dan 1969 menjadi 'inspirasi utama', termasuk untuk desain angka balap bergaya klasik yang digunakannya.

Trackhouse will have this special Gulf GT40-inspired livery for Mandalika and Sepang.

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"Setiap kali melihat pembaruan corak Gulf pada motor Aprilia RS-GP 26 kami, saya merasakan gelora antusiasme," ujar pemilik Trackhouse, Justin Marks.

"Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, karena saya tumbuh besar dengan kisah-kisah duel legendaris di Le Mans pada era 60-an dan 70-an - saat GT40 dan 917 mengukuhkan warna Gulf sebagai salah satu yang paling ikonik dalam sejarah motorsport - desain ini benar-benar menggugah kenangan bagi saya."

Mike Jones, CEO Gulf Oil International UK Limited, menambahkan: “Sungguh luar biasa melihat perayaan ulang tahun ke-125 Gulf menjadi nyata melalui kemitraan kami dengan tim MotoGP Trackhouse.

Trackhouse will have this special Gulf GT40-inspired livery for Mandalika and Sepang.

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“Sebagai sebuah merek, kami bangga dengan sejarah kami; oleh karena itu, sangatlah tepat jika warisan dunia balap motor kami menjadi inspirasi di balik desain livery terbaru ini, terutama di tahun yang menandai tonggak sejarah penting ini.

“Namun, sembari merayakan perjalanan masa lalu kami, penting juga untuk melihat ke depan—ke arah mana kami melangkah dan apa yang ingin dicapai Teluk di masa mendatang.

“Desain motor yang sungguh istimewa ini memadukan kedua perspektif tersebut—saya tak sabar untuk melihatnya beraksi di lintasan balap di Indonesia dan Malaysia.”

Ogura dan Fernandez saat ini berada di posisi lima dan tujuh klasemen, dan memiliki harapan besar akhir pekan ini di Mandalika, di mana Aprilia tampil kuat tahun lalu, termasuk podium Sprint Race pertama untuk Fernandez.