MotoGP telah mengonfirmasi akan memperkenalkan dua sesi kualifikasi dalam format akhir pekan yang direvisi untuk tahun 2027.

Sejak diperkenalkannya Sprint Race hari Sabtu pada tahun 2023, posisi start untuk kedua balapan ditentukan melalui satu sesi kualifikasi pada Sabtu pagi.

Hal ini akan berubah dengan diperkenalkannya sesi kualifikasi Sprint singkat di akhir Jumat sore, yang diikuti oleh sesi Latihan (Practice) berdurasi lebih pendek, yakni setengah jam.

Kualifikasi untuk balapan Grand Prix akan tetap menggunakan format sistem gugur Q1-Q2 pada Sabtu pagi.

MotoGP start, Assen. © Gold and Goose

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Namun, kini seluruh pembalap akan berpartisipasi dalam Q1 - bukan hanya mereka yang berada di luar posisi sepuluh besar pada hari Jumat - dengan dua belas pembalap teratas kemudian melaju ke sesi Q2 untuk memperebutkan posisi *pole*.

Warm-up dicoret

Sesi kualifikasi baru ini menggantikan sesi warm-up MotoGP yang berdurasi sepuluh menit, yang kini telah ditiadakan sepenuhnya.

Sebagai gantinya, para pembalap diperbolehkan melakukan beberapa sighting laps dalam durasi sepuluh menit sebelum balapan MotoGP dimulai.

Perubahan format akhir pekan ini akan bertepatan dengan penggunaan motor baru berkapasitas 850cc serta peralihan dari ban Michelin ke Pirelli.