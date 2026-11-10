Pramac Yamaha Meminta Jawaban atas DNF Izan Guevara di Qatar

Manajer tim Pramac Yamaha, Alex de Angelis, menuntut “jawaban jelas” setelah kandidat juara Izan Guevara harus mundur dari ajang Grand Prix Moto2 Qatar pada hari Minggu.

Guevara, yang akan naik kelas ke MotoGP musim depan, mengawali balapan di Lusail dengan selisih hanya 3,5 poin di belakang pemimpin Kejuaraan Dunia, Manuel Gonzalez.

Tapi, ia meninggalkan Qatar dengan selisih 13,5 poin setelah mengalami masalah teknis pada motor Boscoscuro bermesin Triumph miliknya di fase akhir balapan.

"Momen yang mengerikan"

"Melihat Izan melambat di sisi lintasan adalah momen yang mengerikan," ujar de Angelis.

“Sayangnya, masalah teknis membuat balapannya berakhir, dan ini adalah hal terakhir yang kami inginkan. Dalam persaingan kejuaraan, kehilangan poin karena alasan seperti ini sungguh sangat mengecewakan.

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“Data menunjukkan bahwa ia sudah mulai tertinggal di lintasan lurus sebelum motornya akhirnya mogok, dan ia pun tidak bisa lagi memindahkan gigi.”

Izan Guevara, Moto2, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

"Kami menginginkan jawaban jelas"

De Angelis mengatakan bahwa timnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait performa mesin Guevara.

“Kami sudah mengalami masalah kurang optimalnya performa mesin sejak Grand Prix sebelumnya, dan saya telah mendiskusikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait sejak hari Jumat,” ujarnya.

“Kami belum mengetahui apakah ini merupakan masalah yang sama dengan penyebab mundurnya Guevara hari ini, tetapi yang jelas performa mesin tersebut tidak sesuai dengan harapan…

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“Kami jelas sangat kecewa, dan kini kami perlu memastikan apa sebenarnya penyebab pengunduran diri ini serta memastikan pihak yang bertanggung jawab untuk memikul tanggung jawabnya.

“Kami tidak berniat untuk saling menyalahkan, tetapi kami memang memerlukan jawaban yang jelas.”

Izan Guevara, Moto2, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Guevara menghadapi tantangan berat di Qatar setelah posisinya di grid diturunkan ke urutan kesepuluh akibat penalti yang dijatuhkan usai sesi kualifikasi.

Akan tetapi, ia sempat melesat ke posisi ketujuh - hanya terpaut dua posisi di belakang Gonzalez - sebelum akhirnya turun ke posisi kesepuluh dan kemudian terpaksa mundur pada putaran ke-14 dari total 18 putaran.

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Ini merupakan kali pertama Guevara gagal menyelesaikan balapan sejak Grand Prix Jepang 2025.

"Saya bangga dengan hasil kerja kami akhir pekan ini," ujar Guevara. "Menurut saya, tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, terutama mengingat berbagai kendala terkait kecepatan di lintasan lurus yang kami hadapi sejak di Malaysia, bahkan sejak Grand Prix sebelumnya.

"Situasi ini cukup tidak biasa bagi kami, karena biasanya kami sangat kompetitif dalam aspek tersebut. Tim sudah mulai menelaah data secara mendalam setelah balapan di Sepang dan terus menyelidiki masalah ini di sini, di Qatar.

"Sayangnya, mesin itu sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda masalah yang jelas, sehingga tidak ada solusi nyata yang bisa diterapkan. Namun, kurangnya kecepatan telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap balapan-balapan kami."

Izan Guevara with Pramac Yamaha MotoGP team manager Gino Borsoi, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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"Sangat membuat frustrasi"

Guevara meraih kemenangan di Red Bull Ring, Motegi, dan Mandalika, namun ia mengaku terus mengalami kendala terkait performa mesin sejak saat itu.

“Selama tiga akhir pekan berturut-turut, kami kehilangan kecepatan sekitar lima kilometer per jam dibandingkan pembalap lain, bahkan saat berada di belakang mereka (dalam posisi *slipstream*),” ujarnya.

“Saya benar-benar tidak bisa mempertahankan posisi atau bersaing dengan pembalap di sekitar saya karena mereka semua bisa menyalip saya di lintasan lurus. Hal itu sangat membuat frustrasi, tetapi saya berusaha tetap tenang dan fokus untuk memberikan hasil terbaik.”

“Hari ini, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat keluar dari Tikungan 6, ketika saya memindahkan gigi dari posisi satu ke posisi dua, mesin sempat tersendat sebelum akhirnya merespons kembali.

“Kemudian, saat balapan menyisakan lima putaran, ketika saya menurunkan gigi menjelang Tikungan 1, girboks tidak lagi berfungsi dengan baik dan saya terpaksa harus berhenti dari balapan.

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"Tentu saja saya sangat kecewa karena kami layak mendapatkan hasil yang lebih baik, namun saya tidak ingin melupakan kerja keras yang telah kami lakukan.

"Kami telah menjalani rangkaian balapan di luar negeri dengan sangat kuat, dan terlepas dari kendala ini, kami hanya tertinggal 13,5 poin dalam kejuaraan.

“Belum ada yang berakhir. Kita harus tetap tenang, terus percaya pada potensi diri, dan mengerahkan segalanya di dua putaran terakhir.

"Kita masih dalam persaingan, dan itulah yang terpenting saat ini."

Gonzalez gagal memanfaatkan sepenuhnya kesialan yang dialami Guevara di Qatar, dengan finis di posisi keenam.

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Dua putaran tersisa, yakni di Portimao dan Valencia, akan menentukan siapa yang berhak meraih gelar juara Moto2.