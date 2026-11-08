Moto2 Qatar 2026: Holgado Menang, Momentum Gelar ke Manu Gonzales

Dani Holgado kembali ke jalur kemenangan di Moto2 Qatar, ia meraih kemenangan pertamanya sejak GP Brasil di bawah cahaya sirkuit Lusail.

Setelah mencatatkan rekor lap pada hari Sabtu, Alex Escrig mengawali balapan Moto2 dari pole untuk pertama kalinya. Pembalap tim Klint Forward Racing itu sempat tersusul oleh Holgado, namun kemudian berhasil menjauh dan memimpin balapan dalam waktu yang cukup lama di bawah sorotan lampu lintasan.

Pada putaran keempat belas, Holgado berhasil merebut posisi memimpin di tikungan pertama. Sejak saat itu, pembalap tim Aspar tersebut terus memperlebar jarak dan akhirnya meraih kemenangan - sekaligus mengamankan podium untuk kedua kalinya secara berturut-turut - dengan selisih waktu 2,265 detik.

Ivan Ortola - yang memulai balapan dari posisi ke-13 setelah berjuang melalui sesi Q1 pada hari Sabtu - merangsek ke posisi ketiga berkat serangkaian overtake di tikungan pertama. Menjelang akhir balapan, ia melakukan satu manuver krusial dengan menyalip Escrig.

Ortola sempat bersisian dengan Escrig sebelum akhirnya mendahuluinya saat menuju garis finis. Hasil ini menempatkan motor QJMotor tersebut di posisi kedua, sekaligus memastikan dominasi sasis Kalex yang menempati posisi pertama dan kedua dalam balapan ini.

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Hasil tersebut menempatkan Escrig di posisi ketiga - podium keduanya di kelas ini setelah P3 di Silverstone awal tahun ini - dengan selisih hanya 0,2 detik dari posisi kedua.

Sempat terlibat pertarungan memperebutkan posisi podium melawan rekan setimnya, Holgado, pemenang balapan di Malaysia itu akhirnya tertinggal dan harus puas finis di posisi keempat untuk tim Aspar.

Daniel Munoz tampil impresif pada lap-lap terakhir; setelah sempat menempati posisi ketiga di awal balapan, pembalap Spanyol itu sempat melorot, namun kemudian bangkit untuk mengejar dan menyalip Manuel Gonzalez demi mengamankan posisi kelima bagi tim Italtrans.

Gonzalez mendapatkan keuntungan tak terduga dalam perburuan gelar juara ketika Guevara—yang saat itu sudah turun ke posisi ke-10—mengalami masalah teknis saat balapan menyisakan lima putaran, sehingga ia harus masuk ke dalam pit.

Agius finis di posisi ketujuh dengan selisih tipis, diikuti oleh pembalap debutan Jose Antonio Rueda di posisi kedelapan untuk tim Red Bull KTM Ajo - menyamai pencapaian terbaiknya sepanjang musim pertama di Moto2 - serta Filip Salac yang menempati posisi kesembilan untuk tim American Racing.

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Celestino Vietti berhasil melanjutkan balapan meski sempat bersenggolan dengan Collin Veijer di tikungan pertama pada putaran pembuka - insiden yang membuat pembalap asal Belanda itu tersingkir dari balapan.

Vietti, yang memulai balapan dari posisi ketiga dan keempat di grid bersama Veijer, terus menunjukkan performa positif; ia sempat menyalip Guevara dan akhirnya finis di posisi sepuluh besar untuk tim SpeedRS.

Hasil ini menjadikannya pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik dalam balapan yang cukup sulit bagi pabrikan tersebut.

Rekor Moto2 Qatar:

Lap tercepat: Alex Escrig (2026, Q2) 1’ 55.241s

Lap balapan tercepat: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s



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