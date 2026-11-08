Moto2 Qatar 2026: Holgado Menang, Momentum Gelar ke Manu Gonzales

Hasil lengkap Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

Daniel Holgado was the clear Moto2 winner at a floodlit Lusail.
Daniel Holgado was the clear Moto2 winner at a floodlit Lusail.
© Gold and Goose

Dani Holgado kembali ke jalur kemenangan di Moto2 Qatar, ia meraih kemenangan pertamanya sejak GP Brasil di bawah cahaya sirkuit Lusail.

Setelah mencatatkan rekor lap pada hari Sabtu, Alex Escrig mengawali balapan Moto2 dari pole untuk pertama kalinya. Pembalap tim Klint Forward Racing itu sempat tersusul oleh Holgado, namun kemudian berhasil menjauh dan memimpin balapan dalam waktu yang cukup lama di bawah sorotan lampu lintasan.

Pada putaran keempat belas, Holgado berhasil merebut posisi memimpin di tikungan pertama. Sejak saat itu, pembalap tim Aspar tersebut terus memperlebar jarak dan akhirnya meraih kemenangan - sekaligus mengamankan podium untuk kedua kalinya secara berturut-turut - dengan selisih waktu 2,265 detik.

Ivan Ortola - yang memulai balapan dari posisi ke-13 setelah berjuang melalui sesi Q1 pada hari Sabtu - merangsek ke posisi ketiga berkat serangkaian overtake di tikungan pertama. Menjelang akhir balapan, ia melakukan satu manuver krusial dengan menyalip Escrig.

Ortola sempat bersisian dengan Escrig sebelum akhirnya mendahuluinya saat menuju garis finis. Hasil ini menempatkan motor QJMotor tersebut di posisi kedua, sekaligus memastikan dominasi sasis Kalex yang menempati posisi pertama dan kedua dalam balapan ini.

Hasil tersebut menempatkan Escrig di posisi ketiga - podium keduanya di kelas ini setelah P3 di Silverstone awal tahun ini - dengan selisih hanya 0,2 detik dari posisi kedua.

Sempat terlibat pertarungan memperebutkan posisi podium melawan rekan setimnya, Holgado, pemenang balapan di Malaysia itu akhirnya tertinggal dan harus puas finis di posisi keempat untuk tim Aspar.

Daniel Munoz tampil impresif pada lap-lap terakhir; setelah sempat menempati posisi ketiga di awal balapan, pembalap Spanyol itu sempat melorot, namun kemudian bangkit untuk mengejar dan menyalip Manuel Gonzalez demi mengamankan posisi kelima bagi tim Italtrans.

Gonzalez mendapatkan keuntungan tak terduga dalam perburuan gelar juara ketika Guevara—yang saat itu sudah turun ke posisi ke-10—mengalami masalah teknis saat balapan menyisakan lima putaran, sehingga ia harus masuk ke dalam pit.

Agius finis di posisi ketujuh dengan selisih tipis, diikuti oleh pembalap debutan Jose Antonio Rueda di posisi kedelapan untuk tim Red Bull KTM Ajo - menyamai pencapaian terbaiknya sepanjang musim pertama di Moto2 - serta Filip Salac yang menempati posisi kesembilan untuk tim American Racing.

Celestino Vietti berhasil melanjutkan balapan meski sempat bersenggolan dengan Collin Veijer di tikungan pertama pada putaran pembuka - insiden yang membuat pembalap asal Belanda itu tersingkir dari balapan. 

Vietti, yang memulai balapan dari posisi ketiga dan keempat di grid bersama Veijer, terus menunjukkan performa positif; ia sempat menyalip Guevara dan akhirnya finis di posisi sepuluh besar untuk tim SpeedRS. 

Hasil ini menjadikannya pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik dalam balapan yang cukup sulit bagi pabrikan tersebut.

Rekor Moto2 Qatar:

Lap tercepat: Alex Escrig (2026, Q2) 1’ 55.241s
Lap balapan tercepat: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s
 

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)18 Laps
2Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+2.265s
3Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+2.285s
4David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+4.143s
5Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+4.962s
6Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+8.396s
7Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+9.034s
8Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+9.237s
9Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+9.362s
10Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+10.470s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+12.104s
12Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+16.080s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+17.263s
14Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+18.943s
15Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+20.052s
16Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+21.516s
17Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+21.814s
18Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+25.968s
19Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+26.091s
20Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+26.230s
21Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+28.285s
22Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+30.997s
23Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+33.841s
24Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)DNF
25Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)DNF
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF
27Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNF

Tags:

2026
Moto2
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Qatar
Moto2 Qatar 2026: Holgado Menang, Momentum Gelar ke Manu Gonzales
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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