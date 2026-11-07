Moto2 Qatar 2026: Escrig Pecahkan Rekor Lap untuk Pole Pertamanya

Hasil kualifikasi Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran ke-20 dari 22.

Alex Escrig took his first Moto2 pole with a record lap in Qatar.
Alex Escrig took his first Moto2 pole with a record lap in Qatar.
© Gold and Goose

Alex Escrig tampil mengejutkan dengan meraih pole position pertamanya dengan rekor lap pada kualifikasi Moto2 Qatar 2026.

Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat beberapa jam lalu, karena Escrig tampak frustrasi dalam upayanya membuka lebih banyak performa dari motor Klint Forward Racing miliknya.

Di bawah sorotan lampu, segalanya berjalan sempurna bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Escrig mempertajam catatan waktunya dari sebelumnya - yang bahkan sudah melampaui rekor lama - menjadi 1 menit 55,241 detik.

Dua rival dalam perebutan gelar juara, Manuel Gonzalez dan Izan Guevara, terus bersaing ketat sepanjang akhir pekan ini; Guevara sempat unggul pada hari Jumat, sementara Gonzalez memimpin sesi FP2 sebelumnya.

Escrig, yang tampil jauh lebih baik akhir pekan ini, menjalani putaran cepatnya sendiri. Ia melesat di antara keduanya dan secara tidak sengaja menghambat laju Guevara. Akibatnya, tim pembalap Blu Cru Pramac Yamaha tersebut gagal memperbaiki catatan waktunya dan harus turun dari posisi keenam ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.

Gonzalez lolos, membawa mesin Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya berada di urutan kedua setelah Escrig, mengejar ketinggalan hingga 0,126 detik dan mengambil keuntungan di grid dalam perburuan gelar yang ketat, dengan hanya selisih 3,5 poin dari keduanya.

Daniel Holgado mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, melanjutkan performa satu putaran impresif yang sebelumnya mengantarkannya meraih pole di Malaysia. Kali ini, pembalap tim Aspar tersebut menempati posisi ketiga, mengungguli pemimpin sesi awal, Celestino Vietti yang berada di posisi empat dan memimpin pasukan Boscoscuro.

Collin Veijer menempati posisi kelima untuk tim Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Senna Agius yang berada di posisi keenam dalam sesi yang berlangsung sengit. Sementara itu, Guevara menempati posisi ketujuh, menjadi pembalap pertama yang mencatatkan selisih waktu lebih dari setengah detik dari rekor putaran yang baru.

Jose Antonio Rueda menjadi rookie terbaik dalam kualifikasi dengan menempati posisi kedelapan untuk tim Red Bull KTM Ajo, Adrian Huertas menjadi pembalap Italtrans tercepat di posisi kesembilan, dan Filip Salac melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim American Racing.

Mario Aji menjalani hari Sabtu yang lebih baik di Lusail, tapi ia tidak lolos ke Q2 karena menempati posisi ketujuh tercepat di Q1, yang berarti ia akan memulai Grand Prix hari Minggu dari posisi ke-21.

Official Qatar Moto2 Records:

Lap tercepat: Alex Escrig (2026, Q2) 1’ 55.241s
Lap balapan tercepat: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)1' 55.241s
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.126s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.233s
4Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.239s
5Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.338s
6Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.361s
7Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.528s
8Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.643s
9Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.658s
10Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.661s
11Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.681s
12David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.705s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.822s
14Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.849s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.938s
16Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.040s
17Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.075s
18Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.144s
Q1
19Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 56.206s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1' 56.314s
21Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 56.354s
22Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 56.403s
23Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)1' 56.467s
24Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 56.473s
25Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)1' 56.487s
26Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 56.900s
27Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 57.656s


 

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2026
Moto2
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Qatar
Moto2 Qatar 2026: Escrig Pecahkan Rekor Lap untuk Pole Pertamanya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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