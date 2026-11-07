Moto2 Qatar 2026: Escrig Pecahkan Rekor Lap untuk Pole Pertamanya

Alex Escrig tampil mengejutkan dengan meraih pole position pertamanya dengan rekor lap pada kualifikasi Moto2 Qatar 2026.

Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat beberapa jam lalu, karena Escrig tampak frustrasi dalam upayanya membuka lebih banyak performa dari motor Klint Forward Racing miliknya.

Di bawah sorotan lampu, segalanya berjalan sempurna bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Escrig mempertajam catatan waktunya dari sebelumnya - yang bahkan sudah melampaui rekor lama - menjadi 1 menit 55,241 detik.

Dua rival dalam perebutan gelar juara, Manuel Gonzalez dan Izan Guevara, terus bersaing ketat sepanjang akhir pekan ini; Guevara sempat unggul pada hari Jumat, sementara Gonzalez memimpin sesi FP2 sebelumnya.

Escrig, yang tampil jauh lebih baik akhir pekan ini, menjalani putaran cepatnya sendiri. Ia melesat di antara keduanya dan secara tidak sengaja menghambat laju Guevara. Akibatnya, tim pembalap Blu Cru Pramac Yamaha tersebut gagal memperbaiki catatan waktunya dan harus turun dari posisi keenam ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.

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Gonzalez lolos, membawa mesin Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya berada di urutan kedua setelah Escrig, mengejar ketinggalan hingga 0,126 detik dan mengambil keuntungan di grid dalam perburuan gelar yang ketat, dengan hanya selisih 3,5 poin dari keduanya.

Daniel Holgado mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, melanjutkan performa satu putaran impresif yang sebelumnya mengantarkannya meraih pole di Malaysia. Kali ini, pembalap tim Aspar tersebut menempati posisi ketiga, mengungguli pemimpin sesi awal, Celestino Vietti yang berada di posisi empat dan memimpin pasukan Boscoscuro.

Collin Veijer menempati posisi kelima untuk tim Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Senna Agius yang berada di posisi keenam dalam sesi yang berlangsung sengit. Sementara itu, Guevara menempati posisi ketujuh, menjadi pembalap pertama yang mencatatkan selisih waktu lebih dari setengah detik dari rekor putaran yang baru.

Jose Antonio Rueda menjadi rookie terbaik dalam kualifikasi dengan menempati posisi kedelapan untuk tim Red Bull KTM Ajo, Adrian Huertas menjadi pembalap Italtrans tercepat di posisi kesembilan, dan Filip Salac melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim American Racing.

Mario Aji menjalani hari Sabtu yang lebih baik di Lusail, tapi ia tidak lolos ke Q2 karena menempati posisi ketujuh tercepat di Q1, yang berarti ia akan memulai Grand Prix hari Minggu dari posisi ke-21.

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Official Qatar Moto2 Records:

Lap tercepat: Alex Escrig (2026, Q2) 1’ 55.241s

Lap balapan tercepat: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) 1' 55.241s 2 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.126s 3 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.233s 4 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.239s 5 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.338s 6 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.361s 7 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.528s 8 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.643s 9 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.658s 10 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.661s 11 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.681s 12 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.705s 13 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.822s 14 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.849s 15 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.938s 16 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.040s 17 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.075s 18 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.144s Q1 19 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1' 56.206s 20 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1' 56.314s 21 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1' 56.354s 22 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1' 56.403s 23 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) 1' 56.467s 24 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) 1' 56.473s 25 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) 1' 56.487s 26 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) 1' 56.900s 27 Matteo Ferrari ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) 1' 57.656s



