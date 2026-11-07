Moto2 Qatar 2026: Escrig Pecahkan Rekor Lap untuk Pole Pertamanya
Hasil kualifikasi Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran ke-20 dari 22.
Alex Escrig tampil mengejutkan dengan meraih pole position pertamanya dengan rekor lap pada kualifikasi Moto2 Qatar 2026.
Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat beberapa jam lalu, karena Escrig tampak frustrasi dalam upayanya membuka lebih banyak performa dari motor Klint Forward Racing miliknya.
Di bawah sorotan lampu, segalanya berjalan sempurna bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Escrig mempertajam catatan waktunya dari sebelumnya - yang bahkan sudah melampaui rekor lama - menjadi 1 menit 55,241 detik.
Dua rival dalam perebutan gelar juara, Manuel Gonzalez dan Izan Guevara, terus bersaing ketat sepanjang akhir pekan ini; Guevara sempat unggul pada hari Jumat, sementara Gonzalez memimpin sesi FP2 sebelumnya.
Escrig, yang tampil jauh lebih baik akhir pekan ini, menjalani putaran cepatnya sendiri. Ia melesat di antara keduanya dan secara tidak sengaja menghambat laju Guevara. Akibatnya, tim pembalap Blu Cru Pramac Yamaha tersebut gagal memperbaiki catatan waktunya dan harus turun dari posisi keenam ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan.
Gonzalez lolos, membawa mesin Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya berada di urutan kedua setelah Escrig, mengejar ketinggalan hingga 0,126 detik dan mengambil keuntungan di grid dalam perburuan gelar yang ketat, dengan hanya selisih 3,5 poin dari keduanya.
Daniel Holgado mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, melanjutkan performa satu putaran impresif yang sebelumnya mengantarkannya meraih pole di Malaysia. Kali ini, pembalap tim Aspar tersebut menempati posisi ketiga, mengungguli pemimpin sesi awal, Celestino Vietti yang berada di posisi empat dan memimpin pasukan Boscoscuro.
Collin Veijer menempati posisi kelima untuk tim Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Senna Agius yang berada di posisi keenam dalam sesi yang berlangsung sengit. Sementara itu, Guevara menempati posisi ketujuh, menjadi pembalap pertama yang mencatatkan selisih waktu lebih dari setengah detik dari rekor putaran yang baru.
Jose Antonio Rueda menjadi rookie terbaik dalam kualifikasi dengan menempati posisi kedelapan untuk tim Red Bull KTM Ajo, Adrian Huertas menjadi pembalap Italtrans tercepat di posisi kesembilan, dan Filip Salac melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim American Racing.
Mario Aji menjalani hari Sabtu yang lebih baik di Lusail, tapi ia tidak lolos ke Q2 karena menempati posisi ketujuh tercepat di Q1, yang berarti ia akan memulai Grand Prix hari Minggu dari posisi ke-21.
Official Qatar Moto2 Records:
Lap tercepat: Alex Escrig (2026, Q2) 1’ 55.241s
Lap balapan tercepat: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s
Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 55.241s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.126s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.233s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.239s
|5
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.338s
|6
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.361s
|7
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.528s
|8
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.643s
|9
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.658s
|10
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.661s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.681s
|12
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.705s
|13
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.822s
|14
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.849s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.938s
|16
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.040s
|17
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.075s
|18
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.144s
|Q1
|19
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 56.206s
|20
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1' 56.314s
|21
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 56.354s
|22
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 56.403s
|23
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1' 56.467s
|24
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 56.473s
|25
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|1' 56.487s
|26
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 56.900s
|27
|Matteo Ferrari
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 57.656s