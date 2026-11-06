Moto2 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran ke-20 dari 22.

Daniel Holgado led Friday Practice in Moto2 with a record lap in Qatar
Daniel Holgado led Friday Practice in Moto2 with a record lap in Qatar
© Gold and Goose

Dani Holgado menebar ancaman dengan menjadi pembalap pertama yang berada di bawah batas 1:56 saat ia memimpin sesi Practice Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail.

Setelah menunjukkan kecepatan luar biasa dalam satu putaran pada seri sebelumnya di Malaysia - di mana ia berhasil meraih pole - Holgado kembali tampil dalam sesi Practice yang menentukan di Lusail.

Setelah naik dari posisi delapan untuk memuncaki timesheets, Holgado kemudian mempertajam catatan waktunya dengan Kalex miliknya - 1 menit 55,897 detik - sebuah rekor lap yang tidak mampu dilampaui hingga bendera finis dikibarkan.

Filip Salac menjadi pesaing terdekat; ia terus memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya finis dengan selisih hanya 0,199 detik lebih lambat untuk tim American Racing.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, sempat memimpin sesi tersebut. Namun, rivalnya, Izan Guevara - yang kini hanya tertinggal 3,5 poin di klasemen keseluruhan - mulai mendekat di lintasan. 

Guevara berhasil melesat dari posisi ke-20 ke posisi ketiga, sekaligus mengungguli Gonzalez, yang bereaksi dengan naik dari posisi empat ke posisi kedua pada upaya terakhirnya. Namun, catatan waktu tersebut dibatalkan karena melanggar track limites.

Akibatnya, ia kembali turun ke posisi keempat, tepat di belakang Guevara yang menjadi pembalap Boscoscuro teratas dalam sesi latihan tersebut.

Celestino Vietti mengukuhkan posisi kelimanya berkat catatan waktu terbaik pribadi yang ia raih di saat-saat terakhir, juga mengendarai Boscoscuro.

Senna Agius tampil jauh lebih baik dengan menempati posisi keenam di atas motor Dynavolt kedua, tepat di depan pemenang seri Malaysia, David Alonso, yang menempati posisi ketujuh dengan motor Aspar lainnya.

Collin Veijer sempat menempati posisi ketiga untuk tim Red Bull KTM Ajo, namun catatan waktunya kemudian turun ke posisi kedelapan; ia menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor waktu putaran yang baru.

Alonso Lopez mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara Barry Baltus melengkapi posisi sepuluh besar untuk Fantic Racing.

Itu adalah sesi Practice yang sulit untuk Mario Suryo Aji, pembalap Honda Team Asia itu berada di posisi ke-26 dengan catatan waktu 2,401 detik lebih lambat dari Holgado.

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)1' 55.897s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.199s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.239s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.249s
5Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.287s
6Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.458s
7David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.487s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.515s
9Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.547s
10Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.637s
11Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.678s
12Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.681s
13Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.684s
14Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.742s
15Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.743s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.781s
17Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.783s
18Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.808s
19Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.876s
20Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.907s
21Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.969s
22Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.046s
23Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.240s
24Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.331s
25Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.463s
26Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.401s
27Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+2.587s

Rekor resmi Moto2 Lusail:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2026, Practice) 1’ 55.897s
Fastest race lap: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s

Free Practice 1

Dani Holgado mengambil alih posisi puncak catatan waktu, bergerak dari posisi ketiga ke posisi pertama pada menit terakhir sesi tersebut. Pembalap tim Aspar itu melampaui Vietti, yang sebelumnya baru saja menempati posisi teratas.

Guevara sempat memimpin sesi sebelum kedua pembalap tersebut mempertajam catatan waktu; ia akhirnya menempati posisi ketiga, di depan rival perebutan gelar juara, Gonzalez, yang berada di posisi keempat.

Melengkapi posisi lima besar di awal sesi adalah pembalap debutan terbaik di FP1, Lunetta, yang terus membuntuti Holgado saat ia mencatatkan waktu tercepat. 

Escrig, yang sempat memimpin di awal sesi, memperbaiki posisinya ke urutan keenam menjelang akhir - menjadi pembalap tim Forward dengan catatan waktu terbaik - tepat di depan rekan setimnya, Zurutuza, yang tampil jauh lebih baik dan menempati posisi ketujuh setelah membuntuti Vietti pada putaran terbaiknya.

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)1'56.784s
2Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.139s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.186s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.243s
5Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.391s
6Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.520s
7Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.556s
8Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.613s
9David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.622s
10Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.666s
11Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.704s
12Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.800s
13Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.936s
14Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.955s
15Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.963s
16Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.974s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.071s
18Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.075s
19Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.293s
20Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.311s
21Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.351s
22Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+1.451s
23Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.531s
24Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.789s
25Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.835
26Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
+1.946s
27Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+3.333s

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2026
Moto2
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Moto2 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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