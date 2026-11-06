Moto2 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran ke-20 dari 22.
Dani Holgado menebar ancaman dengan menjadi pembalap pertama yang berada di bawah batas 1:56 saat ia memimpin sesi Practice Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail.
Setelah menunjukkan kecepatan luar biasa dalam satu putaran pada seri sebelumnya di Malaysia - di mana ia berhasil meraih pole - Holgado kembali tampil dalam sesi Practice yang menentukan di Lusail.
Setelah naik dari posisi delapan untuk memuncaki timesheets, Holgado kemudian mempertajam catatan waktunya dengan Kalex miliknya - 1 menit 55,897 detik - sebuah rekor lap yang tidak mampu dilampaui hingga bendera finis dikibarkan.
Filip Salac menjadi pesaing terdekat; ia terus memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya finis dengan selisih hanya 0,199 detik lebih lambat untuk tim American Racing.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, sempat memimpin sesi tersebut. Namun, rivalnya, Izan Guevara - yang kini hanya tertinggal 3,5 poin di klasemen keseluruhan - mulai mendekat di lintasan.
Guevara berhasil melesat dari posisi ke-20 ke posisi ketiga, sekaligus mengungguli Gonzalez, yang bereaksi dengan naik dari posisi empat ke posisi kedua pada upaya terakhirnya. Namun, catatan waktu tersebut dibatalkan karena melanggar track limites.
Akibatnya, ia kembali turun ke posisi keempat, tepat di belakang Guevara yang menjadi pembalap Boscoscuro teratas dalam sesi latihan tersebut.
Celestino Vietti mengukuhkan posisi kelimanya berkat catatan waktu terbaik pribadi yang ia raih di saat-saat terakhir, juga mengendarai Boscoscuro.
Senna Agius tampil jauh lebih baik dengan menempati posisi keenam di atas motor Dynavolt kedua, tepat di depan pemenang seri Malaysia, David Alonso, yang menempati posisi ketujuh dengan motor Aspar lainnya.
Collin Veijer sempat menempati posisi ketiga untuk tim Red Bull KTM Ajo, namun catatan waktunya kemudian turun ke posisi kedelapan; ia menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor waktu putaran yang baru.
Alonso Lopez mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara Barry Baltus melengkapi posisi sepuluh besar untuk Fantic Racing.
Itu adalah sesi Practice yang sulit untuk Mario Suryo Aji, pembalap Honda Team Asia itu berada di posisi ke-26 dengan catatan waktu 2,401 detik lebih lambat dari Holgado.
Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|1' 55.897s
|2
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.199s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.239s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.249s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.287s
|6
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.458s
|7
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.487s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.515s
|9
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.547s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.637s
|11
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.678s
|12
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.681s
|13
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.684s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.742s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.743s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.781s
|17
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.783s
|18
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.808s
|19
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.876s
|20
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.907s
|21
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.969s
|22
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.046s
|23
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.240s
|24
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.331s
|25
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.463s
|26
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.401s
|27
|Matteo Ferrari
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+2.587s
Rekor resmi Moto2 Lusail:
Lap tercepat: Daniel Holgado (2026, Practice) 1’ 55.897s
Fastest race lap: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s
Free Practice 1
Dani Holgado mengambil alih posisi puncak catatan waktu, bergerak dari posisi ketiga ke posisi pertama pada menit terakhir sesi tersebut. Pembalap tim Aspar itu melampaui Vietti, yang sebelumnya baru saja menempati posisi teratas.
Guevara sempat memimpin sesi sebelum kedua pembalap tersebut mempertajam catatan waktu; ia akhirnya menempati posisi ketiga, di depan rival perebutan gelar juara, Gonzalez, yang berada di posisi keempat.
Melengkapi posisi lima besar di awal sesi adalah pembalap debutan terbaik di FP1, Lunetta, yang terus membuntuti Holgado saat ia mencatatkan waktu tercepat.
Escrig, yang sempat memimpin di awal sesi, memperbaiki posisinya ke urutan keenam menjelang akhir - menjadi pembalap tim Forward dengan catatan waktu terbaik - tepat di depan rekan setimnya, Zurutuza, yang tampil jauh lebih baik dan menempati posisi ketujuh setelah membuntuti Vietti pada putaran terbaiknya.
Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|1'56.784s
|2
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.139s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.186s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.243s
|5
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.391s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.520s
|7
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.556s
|8
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.613s
|9
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.622s
|10
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.666s
|11
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.704s
|12
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.800s
|13
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.936s
|14
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.955s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.963s
|16
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.974s
|17
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.071s
|18
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.075s
|19
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.293s
|20
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.311s
|21
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.351s
|22
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+1.451s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.531s
|24
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.789s
|25
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.835
|26
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
+1.946s
|27
|Matteo Ferrari
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+3.333s