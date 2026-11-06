Moto2 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail

Dani Holgado menebar ancaman dengan menjadi pembalap pertama yang berada di bawah batas 1:56 saat ia memimpin sesi Practice Moto2 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail.

Setelah menunjukkan kecepatan luar biasa dalam satu putaran pada seri sebelumnya di Malaysia - di mana ia berhasil meraih pole - Holgado kembali tampil dalam sesi Practice yang menentukan di Lusail.

Setelah naik dari posisi delapan untuk memuncaki timesheets, Holgado kemudian mempertajam catatan waktunya dengan Kalex miliknya - 1 menit 55,897 detik - sebuah rekor lap yang tidak mampu dilampaui hingga bendera finis dikibarkan.

Filip Salac menjadi pesaing terdekat; ia terus memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya finis dengan selisih hanya 0,199 detik lebih lambat untuk tim American Racing.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, sempat memimpin sesi tersebut. Namun, rivalnya, Izan Guevara - yang kini hanya tertinggal 3,5 poin di klasemen keseluruhan - mulai mendekat di lintasan.

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Guevara berhasil melesat dari posisi ke-20 ke posisi ketiga, sekaligus mengungguli Gonzalez, yang bereaksi dengan naik dari posisi empat ke posisi kedua pada upaya terakhirnya. Namun, catatan waktu tersebut dibatalkan karena melanggar track limites.

Akibatnya, ia kembali turun ke posisi keempat, tepat di belakang Guevara yang menjadi pembalap Boscoscuro teratas dalam sesi latihan tersebut.

Celestino Vietti mengukuhkan posisi kelimanya berkat catatan waktu terbaik pribadi yang ia raih di saat-saat terakhir, juga mengendarai Boscoscuro.

Senna Agius tampil jauh lebih baik dengan menempati posisi keenam di atas motor Dynavolt kedua, tepat di depan pemenang seri Malaysia, David Alonso, yang menempati posisi ketujuh dengan motor Aspar lainnya.

Collin Veijer sempat menempati posisi ketiga untuk tim Red Bull KTM Ajo, namun catatan waktunya kemudian turun ke posisi kedelapan; ia menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor waktu putaran yang baru.

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Alonso Lopez mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara Barry Baltus melengkapi posisi sepuluh besar untuk Fantic Racing.

Itu adalah sesi Practice yang sulit untuk Mario Suryo Aji, pembalap Honda Team Asia itu berada di posisi ke-26 dengan catatan waktu 2,401 detik lebih lambat dari Holgado.

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) 1' 55.897s 2 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.199s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.239s 4 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.249s 5 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.287s 6 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.458s 7 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.487s 8 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.515s 9 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.547s 10 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.637s 11 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.678s 12 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.681s 13 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.684s 14 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.742s 15 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.743s 16 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.781s 17 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.783s 18 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.808s 19 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.876s 20 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.907s 21 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.969s 22 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.046s 23 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.240s 24 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +1.331s 25 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.463s 26 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +2.401s 27 Matteo Ferrari ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +2.587s

Rekor resmi Moto2 Lusail:

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Lap tercepat: Daniel Holgado (2026, Practice) 1’ 55.897s

Fastest race lap: Sam Lowes (2023) 1’ 57.360s

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Free Practice 1

Dani Holgado mengambil alih posisi puncak catatan waktu, bergerak dari posisi ketiga ke posisi pertama pada menit terakhir sesi tersebut. Pembalap tim Aspar itu melampaui Vietti, yang sebelumnya baru saja menempati posisi teratas.

Guevara sempat memimpin sesi sebelum kedua pembalap tersebut mempertajam catatan waktu; ia akhirnya menempati posisi ketiga, di depan rival perebutan gelar juara, Gonzalez, yang berada di posisi keempat.

Melengkapi posisi lima besar di awal sesi adalah pembalap debutan terbaik di FP1, Lunetta, yang terus membuntuti Holgado saat ia mencatatkan waktu tercepat.

Escrig, yang sempat memimpin di awal sesi, memperbaiki posisinya ke urutan keenam menjelang akhir - menjadi pembalap tim Forward dengan catatan waktu terbaik - tepat di depan rekan setimnya, Zurutuza, yang tampil jauh lebih baik dan menempati posisi ketujuh setelah membuntuti Vietti pada putaran terbaiknya.

Moto2 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) 1'56.784s 2 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.139s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.186s 4 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.243s 5 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.391s 6 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.520s 7 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.556s 8 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.613s 9 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.622s 10 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.666s 11 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.704s 12 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.800s 13 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.936s 14 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.955s 15 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.963s 16 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.974s 17 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.071s 18 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +1.075s 19 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.293s 20 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.311s 21 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.351s 22 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +1.451s 23 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.531s 24 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.789s 25 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.835 26 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)

+1.946s 27 Matteo Ferrari ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +3.333s

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