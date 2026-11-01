Moto2 Malaysia 2026: Alonso Menangi Duel Aspar, Mario Aji Gagal Finis

Moto2 Malaysia 2026 menampilkan pertarungan sengit antara duo Aspar, dengan David Alonso keluar sebagai pemenang setelah bertarung melawan Dani Holgado.

Holgado memulai dari pole, seperti yang dia lakukan musim lalu, di mana dia kalah dalam balapan dari Jake Dixon, dan memimpin fase awal balapan.

Alonso tiba di depan pada Lap 7 setelah menyalip Holgado, sebuah performa luar biasa mengingat pembalap Kolombia itu memulai akhir pekannya dengan perjalanan melalui Q1 yang diperlukan untuk mencapai posisi keempat di grid.

Ada kejutan lebih lanjut yang dialami Alonso, yang mengalami mimisan di grid saat menunggu memulai balapan di Sepang yang panas dan lembab.

Motor Aspar #80 milik Alonso sempat memimpin, meskipun suhu udara meningkat dan grip ban berkurang. Tapi, ia nyaris mengalami highside hebat yang membuat motor Kalex-nya bergoyang liar ke kanan dan kiri pada lap ke-15.

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Pembalap Kolombia itu berhasil kembali fokus, menjauh dari Holgado, dan akhirnya menang dengan selisih 1,932 detik. Holgado menempati posisi kedua dengan nyaman, melengkapi finis 1-2 bagi tim Aspar, di depan rookie Angel Piqueras.

Pembalap tim QJMotor itu, yang memulai balapan dari baris depan di posisi kedua, mampu mempertahankan posisinya di barisan depan hingga finis di posisi ketiga - sebuah pencapaian yang diraihnya sendirian di barisan depan - sekaligus menandai podium pertamanya di kelas menengah tersebut.

Izan Guevara sempat menempati posisi ketiga di grid sebelum disalip oleh Alonso. Meski demikian, ia tidak kehilangan posisi lebih jauh dan akhirnya finis di urutan keempat sebagai motor Boscoscuro terbaik untuk tim Blu Cru Yamaha.

Meski hasil ini mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun yang ia raih sebelum balapan di Australia dibatalkan, namun yang terpenting, ia tetap berhasil memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen, Manuel Gonzalez.

Gonzalez, yang memulai balapan dari posisi kesembilan, dengan cepat menyalip Alonso Lopez dan Daniel Munoz untuk menempati posisi kelima.

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Pencapaian ini diraihnya meski ia mengalami cedera pergelangan kaki akibat terjatuh di awal akhir pekan - ia bahkan terlihat menggunakan tongkat penyangga saat berada di area pit.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut tidak mampu memperbaiki posisinya lebih jauh, sementara Guevara terus memperlebar jarak di setiap putaran hingga unggul hampir delapan detik atas rekan senegaranya itu saat melintasi garis finis.

Gonzalez berhasil menciptakan selisih waktu lebih dari dua detik atas Adrian Huertas yang menempati posisi keenam. Huertas, yang membalap untuk tim Italtrans, mencatatkan finis terbaiknya di ajang Moto2 setelah memulai balapan dari posisi ke-13.

Pada putaran terakhir, Collin Veijer melakukan manuver untuk mengamankan posisi ketujuh bagi tim Red Bull KTM Ajo. Ia berhasil menyalip Ivan Ortola, yang akhirnya harus puas finis di posisi kedelapan untuk tim QJMotor.

Celestino Vietti, yang terkena penalti posisi start—membuatnya turun dari urutan ke-18 hasil kualifikasi menjadi posisi ke-21 di grid—berjuang keras hingga akhirnya finis di posisi kesembilan.

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Sementara itu, Alex Escrig melengkapi posisi sepuluh besar di Malaysia; meski sempat menempati posisi ketujuh saat kualifikasi, ia sempat merosot ke posisi ke-15 pada awal putaran kedua sebelum akhirnya berhasil bangkit dan memperbaiki posisinya.

Mario Aji harus mengakhiri balapan lebih awal pada penghujung Lap 2, sementara Deniz Oncu dan Luca Lunetta menyusul keluar lintasan ke area kerikil tak lama kemudian.

Pemenang balapan Moto3 di Sepang musim lalu, Taiyo Furusato, menjadi pembalap berikutnya yang tersingkir, diikuti oleh rekan senegaranya, Ayumu Sasaki, yang juga gagal menyelesaikan balapan.

Rekor resmi Moto2 Sepang:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s

Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s

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