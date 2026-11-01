Moto2 Malaysia 2026: Alonso Menangi Duel Aspar, Mario Aji Gagal Finis

Hasil lengkap Grand Prix Moto2 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

David Alonso took Moto2 victory in Sepang ahead of team-mate Daniel Holgado
David Alonso took Moto2 victory in Sepang ahead of team-mate Daniel Holgado
© Gold and Goose

Moto2 Malaysia 2026 menampilkan pertarungan sengit antara duo Aspar, dengan David Alonso keluar sebagai pemenang setelah bertarung melawan Dani Holgado.

Holgado memulai dari pole, seperti yang dia lakukan musim lalu, di mana dia kalah dalam balapan dari Jake Dixon, dan memimpin fase awal balapan.

Alonso tiba di depan pada Lap 7 setelah menyalip Holgado, sebuah performa luar biasa mengingat pembalap Kolombia itu memulai akhir pekannya dengan perjalanan melalui Q1 yang diperlukan untuk mencapai posisi keempat di grid.

Ada kejutan lebih lanjut yang dialami Alonso, yang mengalami mimisan di grid saat menunggu memulai balapan di Sepang yang panas dan lembab.

Motor Aspar #80 milik Alonso sempat memimpin, meskipun suhu udara meningkat dan grip ban berkurang. Tapi, ia nyaris mengalami highside hebat yang membuat motor Kalex-nya bergoyang liar ke kanan dan kiri pada lap ke-15. 

Pembalap Kolombia itu berhasil kembali fokus, menjauh dari Holgado, dan akhirnya menang dengan selisih 1,932 detik. Holgado menempati posisi kedua dengan nyaman, melengkapi finis 1-2 bagi tim Aspar, di depan rookie Angel Piqueras. 

Pembalap tim QJMotor itu, yang memulai balapan dari baris depan di posisi kedua, mampu mempertahankan posisinya di barisan depan hingga finis di posisi ketiga - sebuah pencapaian yang diraihnya sendirian di barisan depan - sekaligus menandai podium pertamanya di kelas menengah tersebut.

Izan Guevara sempat menempati posisi ketiga di grid sebelum disalip oleh Alonso. Meski demikian, ia tidak kehilangan posisi lebih jauh dan akhirnya finis di urutan keempat sebagai motor Boscoscuro terbaik untuk tim Blu Cru Yamaha.

Meski hasil ini mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun yang ia raih sebelum balapan di Australia dibatalkan, namun yang terpenting, ia tetap berhasil memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen, Manuel Gonzalez.

Gonzalez, yang memulai balapan dari posisi kesembilan, dengan cepat menyalip Alonso Lopez dan Daniel Munoz untuk menempati posisi kelima. 

Pencapaian ini diraihnya meski ia mengalami cedera pergelangan kaki akibat terjatuh di awal akhir pekan - ia bahkan terlihat menggunakan tongkat penyangga saat berada di area pit.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut tidak mampu memperbaiki posisinya lebih jauh, sementara Guevara terus memperlebar jarak di setiap putaran hingga unggul hampir delapan detik atas rekan senegaranya itu saat melintasi garis finis.

Gonzalez berhasil menciptakan selisih waktu lebih dari dua detik atas Adrian Huertas yang menempati posisi keenam. Huertas, yang membalap untuk tim Italtrans, mencatatkan finis terbaiknya di ajang Moto2 setelah memulai balapan dari posisi ke-13.

Pada putaran terakhir, Collin Veijer melakukan manuver untuk mengamankan posisi ketujuh bagi tim Red Bull KTM Ajo. Ia berhasil menyalip Ivan Ortola, yang akhirnya harus puas finis di posisi kedelapan untuk tim QJMotor.

Celestino Vietti, yang terkena penalti posisi start—membuatnya turun dari urutan ke-18 hasil kualifikasi menjadi posisi ke-21 di grid—berjuang keras hingga akhirnya finis di posisi kesembilan. 

Sementara itu, Alex Escrig melengkapi posisi sepuluh besar di Malaysia; meski sempat menempati posisi ketujuh saat kualifikasi, ia sempat merosot ke posisi ke-15 pada awal putaran kedua sebelum akhirnya berhasil bangkit dan memperbaiki posisinya.

Mario Aji harus mengakhiri balapan lebih awal pada penghujung Lap 2, sementara Deniz Oncu dan Luca Lunetta menyusul keluar lintasan ke area kerikil tak lama kemudian.

Pemenang balapan Moto3 di Sepang musim lalu, Taiyo Furusato, menjadi pembalap berikutnya yang tersingkir, diikuti oleh rekan senegaranya, Ayumu Sasaki, yang juga gagal menyelesaikan balapan.

Rekor resmi Moto2 Sepang:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s
Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s

Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1David Alonso COLCFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)17 Laps
2Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)+1.932s
3Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+3.565s
4Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+6.182s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+14.130s
6Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+16.651s
7Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+17.705s
8Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+17.981s
9Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+18.553s
10Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+19.175s
11Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+20.150s
12Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+20.334s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+20.751s
14Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+22.298s
15Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+23.683s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+24.858s
17Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+27.725s
18Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+27.878s
19Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+29.059s
20Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+30.301s
21Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+33.279s
22Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+42.658s
23Jacob RoulstoneAUS ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
24Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)DNF
25Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF
26Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)DNF
27Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
28Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF

Tags:

2026
Moto2
Sirkuit Internasional Sepang
Malaysia
Moto2 Malaysia 2026: Alonso Menangi Duel Aspar, Mario Aji Gagal Finis
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2025: Dixon Menang, Moreira Ambil Alih Puncak Klasemen
Jake Dixon, Moto2, 2025, Malaysian GP, Sepang
Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2025: Holgado Pecahkan Rekor Trek untuk Pole
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Malaysian GP, Pole Position
Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2024: Vietti Menang, Kesalahan Dixon Korbankan Podium
Celestino Vietti , Jorge Navarro, 2024, Malaysia, Sepang
Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2024: Gonzales Pimpin Hari Jumat, Mario Impresif
Manuel Gonzalez, Malaysia, Moto2, 2024, Practice
Moto2 Results
Moto2 Malaysia: Aldeguer Dominan, Acosta Kunci Gelar
Pedro Acosta, Moto2, Malaysia MotoGP, 10 November

Latest News

MotoGP News
Bos Aspar Jelaskan Detail di Balik Layar Rivalitas Alonso dan Holgado
24/10/26
David Alonso highside, start, 2026 Mandalika Moto2 Grand Prix.
MotoGP News
Manu Gonzales Isyaratkan Tetap di Moto2 usai Gagal Naik ke MotoGP
29/09/26
Manuel Gonzalez.
MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
27/08/26
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP
18/08/26
Honda RC213V, 2026 Silverstone MotoGP.
Moto2 News
Manu Gonzalez Jelaskan Blunder Selebrasi Awal di Moto2 Inggris
11/08/26
Manu Gonzalez, 2026 Moto2 British Grand Prix

More News

MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.
Moto2 News
Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027
16/07/26
Max Quiles, 2026 Moto3 season
Moto2 News
Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans
15/05/26
Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Moto2 News
Mekanik Juara Dunia Moto2 Meninggal dalam Kecelakaan Jalan Raya
17/03/26
Senna Agius and Roberto Lunadei (right), 2025 Valencia GP
MotoGP News
Bersinar di Moto2, Manu Gonzales Masih Sepi Tawaran MotoGP
12/03/26
Manuel Gonzalez, Thai Moto2 Grand Prix.