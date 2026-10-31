Moto2 Malaysia 2026: Holgado Catat Pole Dominan, Mario P11

Daniel Holgado mendominasi kualifikasi Moto2 Malaysia 2026, dengan lap tercepatnya unggul 0,5 detik lebih dari pembalap lainnya.

Belum lagi mendapatkan pole sejak Brazil - di mana ia meraih kemenangan - Holgado, yang merupakan pole-sitter Sepang tahun lalu, mencatatkan laptime 2 menit 02,875 detik untuk pole, itu hanya selisih 0,017 detik dari rekor lap yang dicatatnya tahun lalu.

Rookie Angel Piqueras sempat membuntuti pembalap tim Aspar tersebut pada putaran pertamanya, yang menempatkannya di posisi kedua untuk QJMotor, meski dengan selisih waktu 0,541 detik lebih lambat.

Izan Guevara menunjukkan kecepatannya dengan memuncaki sesi FP2 sebelumnya, dan sempat memimpin Q2 sebelum digeser oleh Holgado dan Piqueras. Namun, itu sudah cukup untuk memberinya start baris depan, dan yang paling penting ada di depan rival utamanya dalam perebutan gelar, Manu Gonzales.

Gonzales, polesitter di putaran Australia - yang akhirnya dibatalkan - mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat di Sepang, namun ia juga sempat terjatuh di hari pertama tersebut.

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Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tampak menggunakan tongkat penyangga di dalam garasi, lalu berjalan tertatih-tatih menuju motornya untuk melakukan upaya terakhir guna memperbaiki catatan waktu.

Namun, karena David Alonso tidak bersedia memberikan bantuan slipstream dan justru menepi, putaran tersebut pun gagal membuahkan hasil. Akibatnya, posisi Gonzalez turun dari urutan keenam ke urutan kesembilan.

David Alonso menjadi pembalap terbaik yang berhasil melaju dari sesi Q2 dengan menempati posisi keempat, dengan catatan waktu terpaut 0,6 detik dari Holgado.

Alonso Lopez menempati posisi ketiga di awal sesi setelah membuntuti Guevara mengelilingi sirkuit, namun kemudian turun ke posisi kelima untuk tim Italjet Gresini.

Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat keenam bagi Red Bull KTM Ajo setelah berhasil menebus hilangnya putaran awal akibat bendera kuning.

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Ia mencatatkan waktu yang sedikit lebih cepat daripada Alex Escrig - yang melaju dari Q1 - ia memanfaatkan waktu tambahan di lintasan untuk naik ke posisi ketujuh bagi tim Forward Racing.

Daniel Munoz menempati posisi kedelapan untuk Italtarans, di depan Gonzalez di posisi kesembilan, sementara Ivan Ortola melengkapi posisi sepuluh besar untuk QJMotor.

Aksi menghindar dan insiden melintasi area rumput sempat menghambat laju Senna Agius, yang akhirnya menyelesaikan sesi tersebut di posisi ke-12 untuk tim Dynavolt. Di depan Agius ada Mario Suryo Aji, yang melanjutkan momentum positif dari Phillip Island dengan menempati posisi start ke-11.

Rekan satu tim Mario di Honda Team Asia, Taiyo Furusato, berada di urutan ke-15.

Rekor resmi Moto2 Malaysia:



Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s

Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s



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