Moto2 Malaysia 2026: Holgado Catat Pole Dominan, Mario P11

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

Daniel Holgado returned to Moto2 pole position at Sepang.
Daniel Holgado returned to Moto2 pole position at Sepang.
© Gold and Goose

Daniel Holgado mendominasi kualifikasi Moto2 Malaysia 2026, dengan lap tercepatnya unggul 0,5 detik lebih dari pembalap lainnya.

Belum lagi mendapatkan pole sejak Brazil - di mana ia meraih kemenangan - Holgado, yang merupakan pole-sitter Sepang tahun lalu, mencatatkan laptime 2 menit 02,875 detik untuk pole, itu hanya selisih 0,017 detik dari rekor lap yang dicatatnya tahun lalu.

Rookie Angel Piqueras sempat membuntuti pembalap tim Aspar tersebut pada putaran pertamanya, yang menempatkannya di posisi kedua untuk QJMotor, meski dengan selisih waktu 0,541 detik lebih lambat.

Izan Guevara menunjukkan kecepatannya dengan memuncaki sesi FP2 sebelumnya, dan sempat memimpin Q2 sebelum digeser oleh Holgado dan Piqueras. Namun, itu sudah cukup untuk memberinya start baris depan, dan yang paling penting ada di depan rival utamanya dalam perebutan gelar, Manu Gonzales.

Gonzales, polesitter di putaran Australia - yang akhirnya dibatalkan - mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat di Sepang, namun ia juga sempat terjatuh di hari pertama tersebut.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tampak menggunakan tongkat penyangga di dalam garasi, lalu berjalan tertatih-tatih menuju motornya untuk melakukan upaya terakhir guna memperbaiki catatan waktu. 

Namun, karena David Alonso tidak bersedia memberikan bantuan slipstream dan justru menepi, putaran tersebut pun gagal membuahkan hasil. Akibatnya, posisi Gonzalez turun dari urutan keenam ke urutan kesembilan.

David Alonso menjadi pembalap terbaik yang berhasil melaju dari sesi Q2 dengan menempati posisi keempat, dengan catatan waktu terpaut 0,6 detik dari Holgado.

Alonso Lopez menempati posisi ketiga di awal sesi setelah membuntuti Guevara mengelilingi sirkuit, namun kemudian turun ke posisi kelima untuk tim Italjet Gresini.

Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat keenam bagi Red Bull KTM Ajo setelah berhasil menebus hilangnya putaran awal akibat bendera kuning. 

Ia mencatatkan waktu yang sedikit lebih cepat daripada Alex Escrig - yang melaju dari Q1 - ia memanfaatkan waktu tambahan di lintasan untuk naik ke posisi ketujuh bagi tim Forward Racing.

Daniel Munoz menempati posisi kedelapan untuk Italtarans, di depan Gonzalez di posisi kesembilan, sementara Ivan Ortola melengkapi posisi sepuluh besar untuk QJMotor.

Aksi menghindar dan insiden melintasi area rumput sempat menghambat laju Senna Agius, yang akhirnya menyelesaikan sesi tersebut di posisi ke-12 untuk tim Dynavolt. Di depan Agius ada Mario Suryo Aji, yang melanjutkan momentum positif dari Phillip Island dengan menempati posisi start ke-11.

Rekan satu tim Mario di Honda Team Asia, Taiyo Furusato, berada di urutan ke-15.

Rekor resmi Moto2 Malaysia:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s
Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s
 

Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)2' 02.875s
2Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.541s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.611s
4David Alonso COLCFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)+0.616s
5Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.641s
6Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.685s
7Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.789s
8Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.843s
9Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.859s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.964s
11Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.103s
12Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+1.134s
13Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.161s
14Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.258s
15Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.461s
16Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.510s
17Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+2.105s
18Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)No Time
Q1
19Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)2' 03.938s
20Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)2' 03.972s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)2' 03.993s
22Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)2' 04.183s
23Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)2' 04.202s
24Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)2' 04.422s
25Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)2' 04.645s
26Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)2' 05.172s
27Jacob RoulstoneAUS ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)2' 05.629s
28Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)2' 05.947s

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2026
Sirkuit Internasional Sepang
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Moto2 Malaysia 2026: Holgado Catat Pole Dominan, Mario P11
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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