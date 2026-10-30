Moto2 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Hasil lengkap latihan Jumat Moto2 Malaysia 2026 dari Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.
Manuel Gonzalez menutup hari latihan Jumat untuk Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang sebagai pembalap tercepat, dengan catatan waktunya di awal Practice tidak tergoyahkan sampai akhir.
Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP langsung menunjukkan kecepatannya sejak awal dengan menorehkan laptime 2 menit 03,737 detik pada lap cepat keduanya, yang bertahan sampai akhir sesi.
Sementara itu, catatan waktu yang dibukukan lebih awal oleh pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, menempatkannya di posisi tercepat kedua, dengan selisih 0,144 detik lebih lambat.
Setelah sempat minim kemajuan, Daniel Holgado berhasil meningkatkan kecepatannya di fase akhir. Menjelang enam menit terakhir, pembalap tim Aspar itu melesat dari posisi ke-13 ke posisi ketiga, jauh mengungguli rekan setimnya, David Alonso, yang mengakhiri hari pertama di posisi ke-18.
Izan Guevara, pesaing Gonzalez dalam perebutan gelar juara, tetap berada di posisi keempat dengan selisih 0,234 detik dari catatan waktu tercepat. Ia menjadi pembalap terakhir yang mampu mencatatkan waktu dalam rentang setengah detik dari putaran terbaik.
Guevara sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha.
Tony Arbolino menunjukkan peningkatan saat berada dalam kelompok yang sama dengan Holgado; ia melesat dari posisi ke-19 ke posisi kelima, yang ia pertahankan hingga garis finis untuk tim Fantic Racing.
Ivan Ortola berhasil mengatasi kendala stabilitas pada motor QJMotor miliknya di awal sesi, lalu mencatatkan waktu tercepat keenam. Ia unggul atas rekan setimnya, Angel Piqueras - pendatang rookie terbaik dalam sesi tersebut - yang menempati posisi ketujuh.
Keputusan untuk kembali ke pit lebih awal membuahkan hasil bagi Collin Veijer. Setelah kembali ke lintasan, ia berhasil membawa motor Red Bull KTM Ajo miliknya menempati posisi kedelapan, mengungguli Daniel Munoz pada percobaan keduanya, yang menempatkan pembalap Italtrans tersebut di posisi kesembilan.
Rookie asal Jepang Taiyo Furusato melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim Idemitsu Honda Team Asia, dengan rekan satu timnya, Mario Suryo Aji, juga mengamankan tempat langsung ke Q2 di posisi ke-13.
Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|2' 03.737s
|2
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.144s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.206s
|4
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.234s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.711s
|6
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.726s
|7
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.772s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.870s
|9
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.902s
|10
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.905s
|11
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.907s
|12
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.948s
|13
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.949s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.998s
|15
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.998s
|16
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.028s
|17
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.029s
|18
|David Alonso
|COL
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+1.031s
|19
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.039s
|20
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.041s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.109s
|22
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.160s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.311s
|24
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.460s
|25
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+2.170s
|26
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+2.261s
|27
|Jacob Roulstone
|AUS
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+2.486s
|28
|Matteo Ferrari
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+3.573s
Rekor resmi Moto2 Malaysia:
Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s
Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s
Free Practice 1
Pada sesi pertama, Guevara unggul atas Gonzalez; ia memuncaki FP1, sementara rivalnya musim ini terlempar ke posisi kesembilan setelah sempat beberapa kali hampir kehilangan kendali atas motornya.
Dua pembalap tim Aspar, Alonso dan Holgado, berupaya keras menyamai catatan waktu tersebut. Keduanya mencatatkan waktu yang identik, namun terpaut lebih dari setengah detik dari catatan putaran tercepat.
Posisi lima besar pada awal sesi dilengkapi oleh Roberts dan Veijer.
Piqueras menjadi pembalap debutan (rookie) terbaik dengan menempati posisi ke-12. Selain itu, terjadi insiden terjatuh yang dialami oleh Vietti dan Holgado—meskipun Holgado kemudian mampu bangkit untuk mengamankan posisi di tiga besar.
Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|2'04.005s
|2
|David Alonso
|COL
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.563s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.563s
|4
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.753s
|5
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.795s
|6
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.802s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.836s
|8
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.858s
|9
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.859s
|10
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.864s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.884s
|12
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.902s
|13
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.956s
|14
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.050s
|15
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.201s
|16
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.447s
|17
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.567s
|18
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.570s
|19
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.571s
|20
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.600s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.637s
|22
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.784s
|23
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+1.915s
|24
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+2.066s
|25
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+2.077s
|26
|Jacob Roulstone
|AUS
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+3.004s
|27
|Matteo Ferrari
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+3.801s
|28
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|No Time