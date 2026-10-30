Moto2 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil lengkap latihan Jumat Moto2 Malaysia 2026 dari Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

Moto2 Championship leader Manuel Gonzalez finished Friday fastest at Sepang
Moto2 Championship leader Manuel Gonzalez finished Friday fastest at Sepang
© Gold and Goose

Manuel Gonzalez menutup hari latihan Jumat untuk Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang sebagai pembalap tercepat, dengan catatan waktunya di awal Practice tidak tergoyahkan sampai akhir.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP langsung menunjukkan kecepatannya sejak awal dengan menorehkan laptime 2 menit 03,737 detik pada lap cepat keduanya, yang bertahan sampai akhir sesi.

Sementara itu, catatan waktu yang dibukukan lebih awal oleh pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, menempatkannya di posisi tercepat kedua, dengan selisih 0,144 detik lebih lambat.

Setelah sempat minim kemajuan, Daniel Holgado berhasil meningkatkan kecepatannya di fase akhir. Menjelang enam menit terakhir, pembalap tim Aspar itu melesat dari posisi ke-13 ke posisi ketiga, jauh mengungguli rekan setimnya, David Alonso, yang mengakhiri hari pertama di posisi ke-18.

Izan Guevara, pesaing Gonzalez dalam perebutan gelar juara, tetap berada di posisi keempat dengan selisih 0,234 detik dari catatan waktu tercepat. Ia menjadi pembalap terakhir yang mampu mencatatkan waktu dalam rentang setengah detik dari putaran terbaik. 

Guevara sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha.

Tony Arbolino menunjukkan peningkatan saat berada dalam kelompok yang sama dengan Holgado; ia melesat dari posisi ke-19 ke posisi kelima, yang ia pertahankan hingga garis finis untuk tim Fantic Racing.

Ivan Ortola berhasil mengatasi kendala stabilitas pada motor QJMotor miliknya di awal sesi, lalu mencatatkan waktu tercepat keenam. Ia unggul atas rekan setimnya, Angel Piqueras - pendatang rookie terbaik dalam sesi tersebut - yang menempati posisi ketujuh.

Keputusan untuk kembali ke pit lebih awal membuahkan hasil bagi Collin Veijer. Setelah kembali ke lintasan, ia berhasil membawa motor Red Bull KTM Ajo miliknya menempati posisi kedelapan, mengungguli Daniel Munoz pada percobaan keduanya, yang menempatkan pembalap Italtrans tersebut di posisi kesembilan.

Rookie asal Jepang Taiyo Furusato melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim Idemitsu Honda Team Asia, dengan rekan satu timnya, Mario Suryo Aji, juga mengamankan tempat langsung ke Q2 di posisi ke-13.

Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)2' 03.737s
2Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.144s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)+0.206s
4Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.234s
5Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.711s
6Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.726s
7Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.772s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.870s
9Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.902s
10Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.905s
11Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.907s
12Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.948s
13Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.949s
14Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.998s
15Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.998s
16Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.028s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.029s
18David Alonso COLCFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)+1.031s
19Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+1.039s
20Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.041s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.109s
22Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.160s
23Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.311s
24Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.460s
25Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+2.170s
26Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+2.261s
27Jacob RoulstoneAUS ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+2.486s
28Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+3.573s

Rekor resmi Moto2 Malaysia:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s
Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s

Free Practice 1

Pada sesi pertama, Guevara unggul atas Gonzalez; ia memuncaki FP1, sementara rivalnya musim ini terlempar ke posisi kesembilan setelah sempat beberapa kali hampir kehilangan kendali atas motornya.

Dua pembalap tim Aspar, Alonso dan Holgado, berupaya keras menyamai catatan waktu tersebut. Keduanya mencatatkan waktu yang identik, namun terpaut lebih dari setengah detik dari catatan putaran tercepat.

Posisi lima besar pada awal sesi dilengkapi oleh Roberts dan Veijer.

Piqueras menjadi pembalap debutan (rookie) terbaik dengan menempati posisi ke-12. Selain itu, terjadi insiden terjatuh yang dialami oleh Vietti dan Holgado—meskipun Holgado kemudian mampu bangkit untuk mengamankan posisi di tiga besar.

Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)2'04.005s
2David Alonso COLCFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)+0.563s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar  Team (Kalex)+0.563s
4Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.753s
5Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.795s
6Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.802s
7Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.836s
8Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.858s
9Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.859s
10Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.864s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.884s
12Angel PiquerasSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+0.902s
13Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.956s
14Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.050s
15Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+1.201s
16Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.447s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.567s
18Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.570s
19Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.571s
20Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.600s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.637s
22Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.784s
23Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - MSI  (Kalex)+1.915s
24Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+2.066s
25Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+2.077s
26Jacob RoulstoneAUS ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+3.004s
27Matteo FerrariITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+3.801s
28Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)No Time


 

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2026
Sirkuit Internasional Sepang
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Moto2
Moto2 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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