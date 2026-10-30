Moto2 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Manuel Gonzalez menutup hari latihan Jumat untuk Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang sebagai pembalap tercepat, dengan catatan waktunya di awal Practice tidak tergoyahkan sampai akhir.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP langsung menunjukkan kecepatannya sejak awal dengan menorehkan laptime 2 menit 03,737 detik pada lap cepat keduanya, yang bertahan sampai akhir sesi.

Sementara itu, catatan waktu yang dibukukan lebih awal oleh pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, menempatkannya di posisi tercepat kedua, dengan selisih 0,144 detik lebih lambat.

Setelah sempat minim kemajuan, Daniel Holgado berhasil meningkatkan kecepatannya di fase akhir. Menjelang enam menit terakhir, pembalap tim Aspar itu melesat dari posisi ke-13 ke posisi ketiga, jauh mengungguli rekan setimnya, David Alonso, yang mengakhiri hari pertama di posisi ke-18.

Izan Guevara, pesaing Gonzalez dalam perebutan gelar juara, tetap berada di posisi keempat dengan selisih 0,234 detik dari catatan waktu tercepat. Ia menjadi pembalap terakhir yang mampu mencatatkan waktu dalam rentang setengah detik dari putaran terbaik.

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Guevara sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha.

Tony Arbolino menunjukkan peningkatan saat berada dalam kelompok yang sama dengan Holgado; ia melesat dari posisi ke-19 ke posisi kelima, yang ia pertahankan hingga garis finis untuk tim Fantic Racing.

Ivan Ortola berhasil mengatasi kendala stabilitas pada motor QJMotor miliknya di awal sesi, lalu mencatatkan waktu tercepat keenam. Ia unggul atas rekan setimnya, Angel Piqueras - pendatang rookie terbaik dalam sesi tersebut - yang menempati posisi ketujuh.

Keputusan untuk kembali ke pit lebih awal membuahkan hasil bagi Collin Veijer. Setelah kembali ke lintasan, ia berhasil membawa motor Red Bull KTM Ajo miliknya menempati posisi kedelapan, mengungguli Daniel Munoz pada percobaan keduanya, yang menempatkan pembalap Italtrans tersebut di posisi kesembilan.

Rookie asal Jepang Taiyo Furusato melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim Idemitsu Honda Team Asia, dengan rekan satu timnya, Mario Suryo Aji, juga mengamankan tempat langsung ke Q2 di posisi ke-13.

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Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 2' 03.737s 2 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.144s 3 Daniel Holgado SPA CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.206s 4 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.234s 5 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.711s 6 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.726s 7 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.772s 8 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.870s 9 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.902s 10 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.905s 11 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.907s 12 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.948s 13 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.949s 14 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.998s 15 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.998s 16 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.028s 17 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.029s 18 David Alonso COL CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +1.031s 19 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +1.039s 20 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.041s 21 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.109s 22 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.160s 23 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.311s 24 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.460s 25 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +2.170s 26 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +2.261s 27 Jacob Roulstone AUS ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +2.486s 28 Matteo Ferrari ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +3.573s

Rekor resmi Moto2 Malaysia:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2025) 2’ 02.858s

Lap balapan tercepat: Jake Dixon (2025) 2’ 04.512s

Free Practice 1

Pada sesi pertama, Guevara unggul atas Gonzalez; ia memuncaki FP1, sementara rivalnya musim ini terlempar ke posisi kesembilan setelah sempat beberapa kali hampir kehilangan kendali atas motornya.

Dua pembalap tim Aspar, Alonso dan Holgado, berupaya keras menyamai catatan waktu tersebut. Keduanya mencatatkan waktu yang identik, namun terpaut lebih dari setengah detik dari catatan putaran tercepat.

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Posisi lima besar pada awal sesi dilengkapi oleh Roberts dan Veijer.

Piqueras menjadi pembalap debutan (rookie) terbaik dengan menempati posisi ke-12. Selain itu, terjadi insiden terjatuh yang dialami oleh Vietti dan Holgado—meskipun Holgado kemudian mampu bangkit untuk mengamankan posisi di tiga besar.

Moto2 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 2'04.005s 2 David Alonso COL CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.563s 3 Daniel Holgado SPA CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.563s 4 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.753s 5 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.795s 6 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.802s 7 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.836s 8 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.858s 9 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.859s 10 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.864s 11 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.884s 12 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.902s 13 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.956s 14 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.050s 15 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +1.201s 16 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.447s 17 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.567s 18 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.570s 19 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.571s 20 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.600s 21 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.637s 22 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.784s 23 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +1.915s 24 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +2.066s 25 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +2.077s 26 Jacob Roulstone AUS ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +3.004s 27 Matteo Ferrari ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +3.801s 28 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) No Time



