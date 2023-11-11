Moto2 Malaysia: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Sepang
Hasil sesi Free Practice 2 untuk Moto2 Malaysia di Sepang International Circuit, putaran ke-18 dari musim 2023.
Free Practice 2 Moto2 Malaysia bendera merah di menit-menit pembukaan setelah Izan Guevara mengalami kecelakaan di tikungan 3. Juara dunia Moto3 itu dalam keadaan sadar dan bergerak saat ia dibawa dengan tandu.
Periode bendera merah kedua yang lebih panjang dilakukan untuk memperbaiki beberapa pagar udara yang rusak setelah Darryn Binder terjatuh dengan kecepatan tinggi di Tikungan 1. Pemain Afrika Selatan itu menjauh tetapi tampaknya sedang memeriksa tangan kanannya.
|moto2 malaysia - sepang - hasil free practice 3
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|2m 5.319s
|2
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 5.865s
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 5.921s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 5.964s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|2m 6.009s
|6
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|2m 6.044s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|2m 6.045s
|8
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|2m 6.071s
|9
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|2m 6.072s
|10
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 6.099s
|11
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|2m 6.106s
|12
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|2m 6.117s
|13
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|2m 6.129s
|14
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 6.170s
|15
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 6.178s
|16
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|2m 6.274s
|17
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 6.283s
|18
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 6.297s
|19
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 6.477s
|20
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 6.621s
|21
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|2m 6.786s
|22
|Alex Escrig
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|2m 6.860s
|23
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|2m 6.906s
|24
|Kohta Nozane
|JPN
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|2m 7.151s
|25
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 7.445s
|26
|Rory Skinner
|GBR
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|2m 7.507s
|27
|Sean Dylan Kelly
|USA
|Forward Team
|(Forward)
|2m 7.652s
|28
|Mattia Casadei
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|2m 7.756s
|29
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|2m 8.247s
|30
|Azroy Anuar
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|(Kalex)
|2m 8.766s
|31
|Helmi Azman
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|(Kalex)
|2m 9.815s
|32
|Izan Guevara
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|No Time