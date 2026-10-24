Moto2 Australia 2026: Manu Gonzales Pole, Mario Aji P12

Hasil lengkap dari kualifikasi Moto2 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

Manuel Gonzalez secured a much needed Moto2 pole position at Phillip Island
Manuel Gonzalez secured a much needed Moto2 pole position at Phillip Island
© Gold and Goose

Manu Gonzales menjaga harapannya dalam pertarungan gelar dengan meraih pole untuk Moto2 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island.

Gonzales sempat berada di posisi kesebelas saat kembali dari pit. Dengan tekad kuat - terlebih setelah Izan Guevara mulai mendekatinya di klasemen - ia berhasil mencatatkan laptime 1 menit 30,122 detik, yang tidak tersentuh sampai bendera kotak-kotak dikibarkan tanda Q2 selesai.

Barry Baltus dari tim Fantic Racing menjadi pesaing terdekat, dengan selisih waktu hanya 0,106 detik lebih lambat. Ia mencatatkan waktu tersebut saat berada tepat di belakang Gonzalez di lintasan, yang sekaligus membawanya naik dari posisi ke-12.

Tak lama berselang, Filip Salac menempati posisi ketiga, sekaligus melengkapi baris depan untuk tim American Racing.

Sebelumnya, Ivan Ortola sempat melaju bersama Daniel Holgado; pembalap QJMotor tersebut sempat menempati posisi ketiga, namun akhirnya turun ke posisi keempat saat bendera finis dikibarkan - menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang lolos dari Q1.

Holgado menempati posisi kelima - pembalap Aspar terbaik di lintasan - jauh di depan David Alonso yang berada di posisi ke-14.

Guevara mengamankan start posisi enam setelah upaya keras yang membuatnya naik dari posisi ke-13. Datang ke Phillip Island berbekal dua kemenangan beruntun di Motegi dan Mandalika, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini menunjukkan potensinya dengan memimpin Practice (kering) dan FP2 basah.

Senna Agius sempat menempati pole sementara sebelum akhirnya terjatuh, tepat saat rekan setimnya, Gonzalez, mengambil alih posisi pertama.

Pembalap asal Australia itu tidak mengalami cedera serius dalam insiden di lintasan kandangnya tersebut; ia berjalan meninggalkan lokasi sambil membawa bagian *fairing* motornya yang terlepas, sementara motornya mengalami kerusakan parah, ia pada akhirnya turun ke posisi ketujuh.

Adrian Huertas menempati posisi kedelapan sebagai pembalap terakhir yang berhasil memperbaiki catatan waktunya untuk tim Italtrans. Alonso Lopez berada di posisi kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara Tony Arbolino melengkapi posisi sepuluh besar bagi Fantic Racing.

Taiyo Furusato menjadi rookie terbaik dalam sesi kualifikasi dengan menempati posisi ke-11 untuk tim Idemitsu Honda Team Asia. 

Rekan setimnya, pembalap asal Indonesia Mario Suryo Aji, berada tepat di belakangnya di posisi ke-12 dalam sesi kualifikasi yang sangat ketat dan kompetitif, di mana selisih waktu antara 12 pembalap teratas kurang dari 0,300 detik.

Rekor resmi Moto2 Australia:
Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 29.817s
Lap balapan tercepat: Albert Arenas (2025) 1’ 30.253s

Moto2 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1' 30.122s
2Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.106s
3Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.115s
4Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI  (Kalex)+0.129s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.148s
6Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.155s
7Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.173s
8Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.297s
9Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.209s
10Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.212s
11Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.222s
12Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.296s
13Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.360s
14David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.361s
15Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.373s
16Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.489s
17Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.588s
18Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.715s
Q1
19Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1' 30.783s
20Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1' 31.066s
21Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 31.136s
22Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 31.196s
23Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI  (Kalex)1' 31.332s
24Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 31.687s
25Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 31.802s
26Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)DNS
27Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNS
28Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)DNS

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2026
Moto2
Australia
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Moto2 Australia 2026: Manu Gonzales Pole, Mario Aji P12
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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