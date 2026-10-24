Moto2 Australia 2026: Manu Gonzales Pole, Mario Aji P12

Manu Gonzales menjaga harapannya dalam pertarungan gelar dengan meraih pole untuk Moto2 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island.

Gonzales sempat berada di posisi kesebelas saat kembali dari pit. Dengan tekad kuat - terlebih setelah Izan Guevara mulai mendekatinya di klasemen - ia berhasil mencatatkan laptime 1 menit 30,122 detik, yang tidak tersentuh sampai bendera kotak-kotak dikibarkan tanda Q2 selesai.

Barry Baltus dari tim Fantic Racing menjadi pesaing terdekat, dengan selisih waktu hanya 0,106 detik lebih lambat. Ia mencatatkan waktu tersebut saat berada tepat di belakang Gonzalez di lintasan, yang sekaligus membawanya naik dari posisi ke-12.

Tak lama berselang, Filip Salac menempati posisi ketiga, sekaligus melengkapi baris depan untuk tim American Racing.

Sebelumnya, Ivan Ortola sempat melaju bersama Daniel Holgado; pembalap QJMotor tersebut sempat menempati posisi ketiga, namun akhirnya turun ke posisi keempat saat bendera finis dikibarkan - menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang lolos dari Q1.

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Holgado menempati posisi kelima - pembalap Aspar terbaik di lintasan - jauh di depan David Alonso yang berada di posisi ke-14.

Guevara mengamankan start posisi enam setelah upaya keras yang membuatnya naik dari posisi ke-13. Datang ke Phillip Island berbekal dua kemenangan beruntun di Motegi dan Mandalika, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha ini menunjukkan potensinya dengan memimpin Practice (kering) dan FP2 basah.

Senna Agius sempat menempati pole sementara sebelum akhirnya terjatuh, tepat saat rekan setimnya, Gonzalez, mengambil alih posisi pertama.

Pembalap asal Australia itu tidak mengalami cedera serius dalam insiden di lintasan kandangnya tersebut; ia berjalan meninggalkan lokasi sambil membawa bagian *fairing* motornya yang terlepas, sementara motornya mengalami kerusakan parah, ia pada akhirnya turun ke posisi ketujuh.

Adrian Huertas menempati posisi kedelapan sebagai pembalap terakhir yang berhasil memperbaiki catatan waktunya untuk tim Italtrans. Alonso Lopez berada di posisi kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara Tony Arbolino melengkapi posisi sepuluh besar bagi Fantic Racing.

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Taiyo Furusato menjadi rookie terbaik dalam sesi kualifikasi dengan menempati posisi ke-11 untuk tim Idemitsu Honda Team Asia.

Rekan setimnya, pembalap asal Indonesia Mario Suryo Aji, berada tepat di belakangnya di posisi ke-12 dalam sesi kualifikasi yang sangat ketat dan kompetitif, di mana selisih waktu antara 12 pembalap teratas kurang dari 0,300 detik.

Rekor resmi Moto2 Australia:

Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 29.817s

Lap balapan tercepat: Albert Arenas (2025) 1’ 30.253s