Moto2 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island

Izan Guevara melanjutkan momentumnya dengan memimpin sesi Practice Moto2 Australia 2026, mengungguli rivalnya dalam pertarungan gelar, Manuel Gonzalez, yang hanya berada di posisi kedelapan.

Pembalap tim Pramac Blu Cru Yamaha itu memimpin sesi untuk waktu yang cukup lama. Sempat mengalami momen nyaris jatuh di awal, ia kemudian merebut puncak timesheets dari pembalap tuan rumah Senna Agius dengan catatan waktu 1 menit 30,016 detik.

Agius, yang akan berlaga di balapan kandangnya, menempati posisi kedua untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP dengan selisih waktu hanya 0,018 detik lebih lambat.

David Alonso menjadi yang terbaik di antara para pembalap tim Aspar yang saling bersaing; ia mencatatkan waktu tercepat ketiga, tepat di depan rekan setimnya, Daniel Holgado.

Holgado sendiri menempati posisi keempat meski sempat terjatuh - satu dari sekian banyak pembalap yang mengalami insiden serupa - yang membuat banyaknya bendera kuning dikibarkan dan pembatalan waktu sepanjang sesi tersebut.

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Filip Salac berhasil melakukan peningkatan performa yang signifikan, pembalap tim American Racing itu naik dari posisi ke-23 pada sesi pertama untuk menembus lima besar di sesi Practice.

Alonso Lopez menempati posisi keenam untuk Italjet Gresini setelah sempat melebar ke area kerikil di awal sesi, sementara Alex Escrig - yang terpaksa mundur akibat masalah teknis saat memimpin GP Indonesia - berhasil bangkit dengan menempati posisi ketujuh menggunakan motor Forward.

Upaya terbaik Gonzalez membawanya melaju dengan aman ke Q2 dengan motor Dynavolt kedua; ia menempati posisi kedelapan dalam sesi yang berlangsung sangat ketat, sementara Guevara - yang terus menunjukkan performa impresif dengan tiga kemenangan berturut-turut - berhasil memimpin posisi teratas.

Adrian Huertas menempati posisi kesembilan setelah sebelumnya menjadi yang tercepat di FP1, sementara Taiyo Furusato tampil sebagai pembalap rookie terbaik dengan menembus posisi sepuluh besar untuk tim Idemitsu Honda Team Asia.

Joe Roberts memperbaiki posisinya ke urutan ke-11 dengan motor American Racing kedua, sekaligus mengamankan tempat di Q2. Ia berada di depan Mario Aji, yang mencatatkan waktu tercepat ke-12 dengan motor kedua Honda Team Asia.

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Dua posisi tersisa untuk langsung melaju ke sesi kualifikasi kedua diraih oleh Barry Baltus di posisi ke-13 untuk tim Fantic Racing, serta Ayumu Sasaki yang menempati posisi ke-14 - meskipun sempat terjatuh - bersama tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Moto2 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1' 30.016s 2 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.018s 3 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.272s 4 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.304s 5 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.307s 6 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.320s 7 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.359s 8 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.371s 9 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.438s 10 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.468s 11 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.517s 12 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.535s 13 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.645s 14 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.787s 15 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.823s 16 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI (Kalex) +0.824s 17 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.854s 18 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.923s 19 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.955s 20 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.972s 21 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI (Kalex) +0.981s 22 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.070s 23 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.152s 24 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.207s 25 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.570s 26 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.937s 27 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +2.071s 28 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) 1' 36.060s

Rekor lap Moto2 Australia 2026:

Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 29.817s

Lap balapan tercepat: Albert Arenas (2025) 1’ 30.253s

Free Practice 1

Sesi pertama untuk kelas menengah menampilkan duo Italtrans yang memimpin jalannya sesi untuk pertama kalinya musim ini.

Huertas mencatatkan waktu tercepat pada FP1, unggul 0,025 detik dari rekan setimnya, Munoz - sebuah pencapaian yang disambut dengan tepuk tangan di garasi tim saat bendera finis dikibarkan.

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Agius mengawali putaran kandangnya dengan kuat dengan menempati posisi ketiga yang ketat, dengan dua kandidat juara melengkapi lima besar.

Guevara menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik di tengah dominasi sasis Kalex di posisi empat - meskipun ia sempat mengalami momen saat motornya bergoyang setelah melintasi kerb dan area cat hijau - tepat di depan Gonzalez.