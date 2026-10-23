Moto2 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

Izan Guevara was fastest on Friday ahead of the Moto2 Australian Grand Prix
Izan Guevara was fastest on Friday ahead of the Moto2 Australian Grand Prix
© Gold and Goose

Izan Guevara melanjutkan momentumnya dengan memimpin sesi Practice Moto2 Australia 2026, mengungguli rivalnya dalam pertarungan gelar, Manuel Gonzalez, yang hanya berada di posisi kedelapan.

Pembalap tim Pramac Blu Cru Yamaha itu memimpin sesi untuk waktu yang cukup lama. Sempat mengalami momen nyaris jatuh di awal, ia kemudian merebut puncak timesheets dari pembalap tuan rumah Senna Agius dengan catatan waktu 1 menit 30,016 detik.

Agius, yang akan berlaga di balapan kandangnya, menempati posisi kedua untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP dengan selisih waktu hanya 0,018 detik lebih lambat.

David Alonso menjadi yang terbaik di antara para pembalap tim Aspar yang saling bersaing; ia mencatatkan waktu tercepat ketiga, tepat di depan rekan setimnya, Daniel Holgado. 

Holgado sendiri menempati posisi keempat meski sempat terjatuh - satu dari sekian banyak pembalap yang mengalami insiden serupa - yang membuat banyaknya bendera kuning dikibarkan dan pembatalan waktu sepanjang sesi tersebut.

Filip Salac berhasil melakukan peningkatan performa yang signifikan, pembalap tim American Racing itu naik dari posisi ke-23 pada sesi pertama untuk menembus lima besar di sesi Practice.

Alonso Lopez menempati posisi keenam untuk Italjet Gresini setelah sempat melebar ke area kerikil di awal sesi, sementara Alex Escrig - yang terpaksa mundur akibat masalah teknis saat memimpin GP Indonesia - berhasil bangkit dengan menempati posisi ketujuh menggunakan motor Forward.

Upaya terbaik Gonzalez membawanya melaju dengan aman ke Q2 dengan motor Dynavolt kedua; ia menempati posisi kedelapan dalam sesi yang berlangsung sangat ketat, sementara Guevara - yang terus menunjukkan performa impresif dengan tiga kemenangan berturut-turut - berhasil memimpin posisi teratas.

Adrian Huertas menempati posisi kesembilan setelah sebelumnya menjadi yang tercepat di FP1, sementara Taiyo Furusato tampil sebagai pembalap rookie terbaik dengan menembus posisi sepuluh besar untuk tim Idemitsu Honda Team Asia.

Joe Roberts memperbaiki posisinya ke urutan ke-11 dengan motor American Racing kedua, sekaligus mengamankan tempat di Q2. Ia berada di depan Mario Aji, yang mencatatkan waktu tercepat ke-12 dengan motor kedua Honda Team Asia.

Dua posisi tersisa untuk langsung melaju ke sesi kualifikasi kedua diraih oleh Barry Baltus di posisi ke-13 untuk tim Fantic Racing, serta Ayumu Sasaki yang menempati posisi ke-14 - meskipun sempat terjatuh - bersama tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Moto2 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 30.016s
2Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.018s
3David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.272s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.304s
5Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.307s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.320s
7Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.359s
8Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.371s
9Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.438s
10Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.468s
11Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.517s
12Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.535s
13Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.645s
14Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.787s
15Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.823s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI  (Kalex)+0.824s
17Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.854s
18Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.923s
19Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.955s
20Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.972s
21Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI  (Kalex)+0.981s
22Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.070s
23Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.152s
24Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.207s
25Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.570s
26Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.937s
27Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+2.071s
28Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 36.060s

Rekor lap Moto2 Australia 2026:
Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 29.817s
Lap balapan tercepat: Albert Arenas (2025) 1’ 30.253s

Free Practice 1

Sesi pertama untuk kelas menengah menampilkan duo Italtrans yang memimpin jalannya sesi untuk pertama kalinya musim ini. 

Huertas mencatatkan waktu tercepat pada FP1, unggul 0,025 detik dari rekan setimnya, Munoz - sebuah pencapaian yang disambut dengan tepuk tangan di garasi tim saat bendera finis dikibarkan.

Agius mengawali putaran kandangnya dengan kuat dengan menempati posisi ketiga yang ketat, dengan dua kandidat juara melengkapi lima besar.

Guevara menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik di tengah dominasi sasis Kalex di posisi empat - meskipun ia sempat mengalami momen saat motornya bergoyang setelah melintasi kerb dan area cat hijau - tepat di depan Gonzalez.

Moto2 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1' 30.393s
2Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.025s
3Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.057s
4Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.139s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.276s
6Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.293s
7Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.349s
8David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.375s
9Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.464s
10Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.479s
11Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.524s
12Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI  (Kalex)+0.538s
13Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.813s
14Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.860s
15Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.913s
16Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.956s
17Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI  (Kalex)+1.123s
18Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.147s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.245s
20Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.260s
21Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.272s
22Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.482s
23Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.581s
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.709s
25Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.746s
26Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.897s
27Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.981s
28Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+2.259s

Tags:

2026
Moto2
Australia
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Moto2 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

Moto2 Results
Moto2 Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Australian GP, Phillip Island
Moto2 Results
Moto2 Australia: Duel Lap Terakhir Aldeguer vs Canet, Mario Aji Poin
Fermin Aldeguer, 2024, Moto2, Australia
Moto2 Results
Moto2 Australia 2024: Aldeguer Kalahkan Canet untuk Pole
Fermin Aldeguer, Moto2, Phillip Island, Australia, 2024
Moto2 Results
Moto2 Australia: Hasil Practice Hari Jumat di Sirkuit Phillip Island
Fermin Aldeguer, 2024, Australia, Practice
Moto2 News
Vietti Jelaskan Kecelakaan yang Menghentikan Moto2 Australia
Red flag, Moto2 race, Australian MotoGP, 22 October
Moto2 News
Moto2: Pedro Acosta memiliki peluang meraih gelar Buriram meski mengalami kecelakaan di Australia
Pedro Acosta, Moto2, Australian MotoGP, 22 October

Latest News

MotoGP News
Manu Gonzales Isyaratkan Tetap di Moto2 usai Gagal Naik ke MotoGP
29/09/26
Manuel Gonzalez.
MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
27/08/26
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP
18/08/26
Honda RC213V, 2026 Silverstone MotoGP.
Moto2 News
Manu Gonzalez Jelaskan Blunder Selebrasi Awal di Moto2 Inggris
11/08/26
Manu Gonzalez, 2026 Moto2 British Grand Prix
MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.

More News

Moto2 News
Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027
16/07/26
Max Quiles, 2026 Moto3 season
Moto2 News
Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans
15/05/26
Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Moto2 News
Mekanik Juara Dunia Moto2 Meninggal dalam Kecelakaan Jalan Raya
17/03/26
Senna Agius and Roberto Lunadei (right), 2025 Valencia GP
MotoGP News
Bersinar di Moto2, Manu Gonzales Masih Sepi Tawaran MotoGP
12/03/26
Manuel Gonzalez, Thai Moto2 Grand Prix.
Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
26/11/25
Barry Baltus