Moto2 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.
Izan Guevara melanjutkan momentumnya dengan memimpin sesi Practice Moto2 Australia 2026, mengungguli rivalnya dalam pertarungan gelar, Manuel Gonzalez, yang hanya berada di posisi kedelapan.
Pembalap tim Pramac Blu Cru Yamaha itu memimpin sesi untuk waktu yang cukup lama. Sempat mengalami momen nyaris jatuh di awal, ia kemudian merebut puncak timesheets dari pembalap tuan rumah Senna Agius dengan catatan waktu 1 menit 30,016 detik.
Agius, yang akan berlaga di balapan kandangnya, menempati posisi kedua untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP dengan selisih waktu hanya 0,018 detik lebih lambat.
David Alonso menjadi yang terbaik di antara para pembalap tim Aspar yang saling bersaing; ia mencatatkan waktu tercepat ketiga, tepat di depan rekan setimnya, Daniel Holgado.
Holgado sendiri menempati posisi keempat meski sempat terjatuh - satu dari sekian banyak pembalap yang mengalami insiden serupa - yang membuat banyaknya bendera kuning dikibarkan dan pembatalan waktu sepanjang sesi tersebut.
Filip Salac berhasil melakukan peningkatan performa yang signifikan, pembalap tim American Racing itu naik dari posisi ke-23 pada sesi pertama untuk menembus lima besar di sesi Practice.
Alonso Lopez menempati posisi keenam untuk Italjet Gresini setelah sempat melebar ke area kerikil di awal sesi, sementara Alex Escrig - yang terpaksa mundur akibat masalah teknis saat memimpin GP Indonesia - berhasil bangkit dengan menempati posisi ketujuh menggunakan motor Forward.
Upaya terbaik Gonzalez membawanya melaju dengan aman ke Q2 dengan motor Dynavolt kedua; ia menempati posisi kedelapan dalam sesi yang berlangsung sangat ketat, sementara Guevara - yang terus menunjukkan performa impresif dengan tiga kemenangan berturut-turut - berhasil memimpin posisi teratas.
Adrian Huertas menempati posisi kesembilan setelah sebelumnya menjadi yang tercepat di FP1, sementara Taiyo Furusato tampil sebagai pembalap rookie terbaik dengan menembus posisi sepuluh besar untuk tim Idemitsu Honda Team Asia.
Joe Roberts memperbaiki posisinya ke urutan ke-11 dengan motor American Racing kedua, sekaligus mengamankan tempat di Q2. Ia berada di depan Mario Aji, yang mencatatkan waktu tercepat ke-12 dengan motor kedua Honda Team Asia.
Dua posisi tersisa untuk langsung melaju ke sesi kualifikasi kedua diraih oleh Barry Baltus di posisi ke-13 untuk tim Fantic Racing, serta Ayumu Sasaki yang menempati posisi ke-14 - meskipun sempat terjatuh - bersama tim Momoven Idrofoglia RW Racing.
Moto2 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 30.016s
|2
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.018s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.272s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.304s
|5
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.307s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.320s
|7
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.359s
|8
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.371s
|9
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.438s
|10
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.468s
|11
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.517s
|12
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.535s
|13
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.645s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.787s
|15
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.823s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI (Kalex)
|+0.824s
|17
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.854s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.923s
|19
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.955s
|20
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.972s
|21
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI (Kalex)
|+0.981s
|22
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.070s
|23
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.152s
|24
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.207s
|25
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.570s
|26
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.937s
|27
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+2.071s
|28
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 36.060s
Rekor lap Moto2 Australia 2026:
Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 29.817s
Lap balapan tercepat: Albert Arenas (2025) 1’ 30.253s
Free Practice 1
Sesi pertama untuk kelas menengah menampilkan duo Italtrans yang memimpin jalannya sesi untuk pertama kalinya musim ini.
Huertas mencatatkan waktu tercepat pada FP1, unggul 0,025 detik dari rekan setimnya, Munoz - sebuah pencapaian yang disambut dengan tepuk tangan di garasi tim saat bendera finis dikibarkan.
Agius mengawali putaran kandangnya dengan kuat dengan menempati posisi ketiga yang ketat, dengan dua kandidat juara melengkapi lima besar.
Guevara menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik di tengah dominasi sasis Kalex di posisi empat - meskipun ia sempat mengalami momen saat motornya bergoyang setelah melintasi kerb dan area cat hijau - tepat di depan Gonzalez.
Moto2 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1' 30.393s
|2
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.025s
|3
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.057s
|4
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.139s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.276s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.293s
|7
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.349s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.375s
|9
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.464s
|10
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.479s
|11
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.524s
|12
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI (Kalex)
|+0.538s
|13
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.813s
|14
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.860s
|15
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.913s
|16
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.956s
|17
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A -MSI (Kalex)
|+1.123s
|18
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.147s
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.245s
|20
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.260s
|21
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.272s
|22
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.482s
|23
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.581s
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.709s
|25
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.746s
|26
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.897s
|27
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.981s
|28
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+2.259s