Moto2 Indonesia 2026: Guevara Tegaskan Asa Gelarnya dengan Kemenangan

Izan Guevara semakin mengancam pemimpin klasemen Manu Gonzales dengan finis pertama pada Moto2 Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Start dari pole, Guevara berada di posisi yang menguntungkan, apalagi dengan pemimpin klasemen Manuel Gonzales harus memulai dari urutan ke-10.

Saat balapan pertama dimulai, terjadi insiden tabrakan beruntun di barisan belakang yang melibatkan motor-motor tim Aspar; Joe Roberts dan Collin Veijer juga turut terjebak dalam insiden yang terjadi pada lap pertama tersebut.

Bendera merah dikibarkan tepat saat Alex Escrig berhasil mengambil alih posisi terdepan.

Posisi *grid* tetap sama untuk balapan ulang yang dijadwalkan berlangsung selama 14 lap. David Alonso tampak tak kuasa menahan tangis, sementara Roberts merasa frustrasi karena tidak dapat kembali berlomba - meski tim mekanik dari kedua pembalap telah berupaya keras melakukan perbaikan - padahal sebelumnya mereka berada di posisi ketiga dan ketujuh di grid.

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Saat lampu padam untuk kedua kalinya, motor Forward Racing yang dikendarai Escrig kembali memimpin; Guevara terus memberikan tekanan, sementara Escrig merespons untuk mempertahankan jarak.

Namun, petaka terjadi saat balapan menyisakan satu setengah putaran; mesin motor Forward milik Escrig tiba-tiba mati, sehingga pembalap bernomor sebelas itu terpaksa menepi dan mundur dari balapan akibat masalah teknis tersebut.

Situasi itu membuka jalan bagi Guevara, yang memacu Boscoscuro miliknya finis di posisi pertama untuk balapan ketiga berturut-turut; sebuah kemenangan berharga yang kian memangkas selisih poin perebutan gelar, di mana ia melintasi garis finis dengan keunggulan 3,570 detik.

Sementara itu, Manuel Gonzalez - yang memulai balapan dari posisi kesepuluh - berhasil melakukan serangkaian manuver yang tepat waktu untuk sebisa mungkin membatasi kerugian atas Guevara, di mana ia finis kedua.

Setelah kru mekanik tim Aspar membawanya kembali ke posisi start (grid, Daniel Holgado memanfaatkan kesempatan keduanya dengan baik.

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Meski mengakui di parc fermé bahwa insiden pada lap pertama terjadi akibat kesalahannya sendiri - karena terlambat melakukan pengereman - pembalap Spanyol itu berusaha melupakan kejadian itu memacu Kalex yang tidak sepenuhnya sempurna sembari bertarung dengan rasa sakit, khususnya pada bagian tangannya, untuk finis ketiga.

Senna Agius tidak mampu mengejar laju pembalap Aspar yang tampil sangat gigih dan penuh tekad itu, sehingga ia harus puas finis di posisi keempat dengan selisih waktu tipis, sekaligus membawa motor kedua tim Dynavolt melintasi garis finis.

Daniel Munoz melorot posisinya setelah sempat memulai balapan dengan sangat baik, akhirnya finis di urutan kelima untuk Italtrans; ia berada di depan Ivan Ortola - yang gagal memperbaiki posisinya setelah sempat turun dari urutan ketiga di awal balapan - dan finis keenam untuk QJ Motor.

Filip Salac finis di posisi ketujuh sebagai satu-satunya pembalap American Racing yang tersisa, sementara Alonso Lopez berhasil bangkit dari penalti posisi start (turun enam posisi akibat dianggap memicu munculnya bendera kuning tanpa alasan yang perlu) untuk finis di urutan kedelapan bagi Italjet Gresini.

Tony Arbolino sempat memberikan perlawanan sengit saat hendak menyalip Gonzalez, namun kemudian posisinya sedikit melorot ke urutan kesembilan untuk REDS Fantic Racing; sementara itu, Jose Antonio Rueda tampil sebagai *rookie* terbaik dengan menempati posisi kesepuluh untuk Red Bull KTM Ajo.

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Pembalap tuan rumah Mario Aji finis di posisi ke-19, namun karena belum menjalani penalti *long lap* saat balapan akibat memotong jalur, ia dikenai penalti waktu tambahan yang membuat posisinya turun ke peringkat ke-20.

Official Indonesian Moto2 Records:

Laptime tercepat: Izan Guevara (2026, Q2) 1’31.963s

Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s