Moto2 Indonesia 2026: Guevara Tegaskan Asa Gelarnya dengan Kemenangan

Hasil lengkap Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Izan Guevara claimed his third consecutive Moto2 win in Indonesia
Izan Guevara claimed his third consecutive Moto2 win in Indonesia
© Gold and Goose

Izan Guevara semakin mengancam pemimpin klasemen Manu Gonzales dengan finis pertama pada Moto2 Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Start dari pole, Guevara berada di posisi yang menguntungkan, apalagi dengan pemimpin klasemen Manuel Gonzales harus memulai dari urutan ke-10.

Saat balapan pertama dimulai, terjadi insiden tabrakan beruntun di barisan belakang yang melibatkan motor-motor tim Aspar; Joe Roberts dan Collin Veijer juga turut terjebak dalam insiden yang terjadi pada lap pertama tersebut.

Bendera merah dikibarkan tepat saat Alex Escrig berhasil mengambil alih posisi terdepan.

Posisi *grid* tetap sama untuk balapan ulang yang dijadwalkan berlangsung selama 14 lap. David Alonso tampak tak kuasa menahan tangis, sementara Roberts merasa frustrasi karena tidak dapat kembali berlomba - meski tim mekanik dari kedua pembalap telah berupaya keras melakukan perbaikan - padahal sebelumnya mereka berada di posisi ketiga dan ketujuh di grid.

Saat lampu padam untuk kedua kalinya, motor Forward Racing yang dikendarai Escrig kembali memimpin; Guevara terus memberikan tekanan, sementara Escrig merespons untuk mempertahankan jarak.

Namun, petaka terjadi saat balapan menyisakan satu setengah putaran; mesin motor Forward milik Escrig tiba-tiba mati, sehingga pembalap bernomor sebelas itu terpaksa menepi dan mundur dari balapan akibat masalah teknis tersebut.

Situasi itu membuka jalan bagi Guevara, yang memacu Boscoscuro miliknya finis di posisi pertama untuk balapan ketiga berturut-turut; sebuah kemenangan berharga yang kian memangkas selisih poin perebutan gelar, di mana ia melintasi garis finis dengan keunggulan 3,570 detik.

Sementara itu, Manuel Gonzalez - yang memulai balapan dari posisi kesepuluh - berhasil melakukan serangkaian manuver yang tepat waktu untuk sebisa mungkin membatasi kerugian atas Guevara, di mana ia finis kedua.

Setelah kru mekanik tim Aspar membawanya kembali ke posisi start (grid, Daniel Holgado memanfaatkan kesempatan keduanya dengan baik.

Meski mengakui di parc fermé bahwa insiden pada lap pertama terjadi akibat kesalahannya sendiri - karena terlambat melakukan pengereman - pembalap Spanyol itu berusaha melupakan kejadian itu memacu Kalex yang tidak sepenuhnya sempurna sembari bertarung dengan rasa sakit, khususnya pada bagian tangannya, untuk finis ketiga.

Senna Agius tidak mampu mengejar laju pembalap Aspar yang tampil sangat gigih dan penuh tekad itu, sehingga ia harus puas finis di posisi keempat dengan selisih waktu tipis, sekaligus membawa motor kedua tim Dynavolt melintasi garis finis.

Daniel Munoz melorot posisinya setelah sempat memulai balapan dengan sangat baik, akhirnya finis di urutan kelima untuk Italtrans; ia berada di depan Ivan Ortola - yang gagal memperbaiki posisinya setelah sempat turun dari urutan ketiga di awal balapan - dan finis keenam untuk QJ Motor.

Filip Salac finis di posisi ketujuh sebagai satu-satunya pembalap American Racing yang tersisa, sementara Alonso Lopez berhasil bangkit dari penalti posisi start (turun enam posisi akibat dianggap memicu munculnya bendera kuning tanpa alasan yang perlu) untuk finis di urutan kedelapan bagi Italjet Gresini.

Tony Arbolino sempat memberikan perlawanan sengit saat hendak menyalip Gonzalez, namun kemudian posisinya sedikit melorot ke urutan kesembilan untuk REDS Fantic Racing; sementara itu, Jose Antonio Rueda tampil sebagai *rookie* terbaik dengan menempati posisi kesepuluh untuk Red Bull KTM Ajo.

Pembalap tuan rumah Mario Aji finis di posisi ke-19, namun karena belum menjalani penalti *long lap* saat balapan akibat memotong jalur, ia dikenai penalti waktu tambahan yang membuat posisinya turun ke peringkat ke-20.

Official Indonesian Moto2 Records:
Laptime tercepat: Izan Guevara (2026, Q2) 1’31.963s
Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s

Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)14 Laps
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+3.570s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+4.497s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+4.809s
5Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+6.461s
6Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+8.141s
7Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+9.821s
8Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+11.450s
9Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+11.688s
10Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+12.253s
11Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+15.217s
12Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+15.692s
13Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+16,015s
14Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+16.555s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+16.668s
16Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+17.435s
17Angel PiquerasSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+19.425s
18Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+21.411s
19Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+24.490s
20Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+27.934s
21Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+30.825s
22Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+32.027s
23Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)DNF
24Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)DNF
25Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
26Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)DNF
27David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)DNS
28Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)DNS

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2026
Moto2
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Indonesia
Moto2 Indonesia 2026: Guevara Tegaskan Asa Gelarnya dengan Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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