Moto2 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Sesi Practice 2 Moto2 Mandalika diwarnai dua red flag, tapi itu tidak menghentikan Izan Guevara untuk menunjukkan kecepatannya dengan memecahkan rekor lap.

Bendera merah pertama dikibarkan setelah Manuel Gonzales - yang didiskualifikasi dari balapan tahun lalu karena pelanggaran teknis - kehilangan visor pada helmnya yang tidak terpasang dengan benar, jatuh di tengah trek dan perlu diambil oleh marshal.

Berbekal dua kemenangan berturut-turut, momentum kini berpihak pada Izan Guevara. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha - yang tahun lalu finis kedua setelah adanya revisi hasil akibat diskualifikasi - meningkatkan kecepatannya dari FP1.

Guevara sudah memimpin saat jeda bendera merah kedua yang berlangsung cukup lama terjadi, jeda yang disebabkan oleh masalah konektivitas pada ruang Stewards dan sistem pencatatan waktu.

Saat waktu tersisa sedikit lebih dari dua belas menit, Guevara baru kembali ke lintasan menjelang akhir sesi, namun ia berhasil memanfaatkannya dengan maksimal dengan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 32,337 detik saat mengendarai motor Boscoscuro.

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Hari pembuka yang solid berlanjut bagi pembalap Klint Forward Racing, Alex Escrig, yang kembali menempati posisi kedua di belakang rekan senegaranya - kali ini dengan selisih 0,231 detik - pada sesi yang berlangsung sengit, di mana 23 pembalap teratas mencatatkan waktu tak sampai satu detik dari puncak timesheets.

Daniel Holgado berhasil mengamankan posisi ketiga, meski sempat mengalami masalah teknis menjelang akhir sesi pada motor Aspar miliknya yang mengharuskannya menepi keluar lintasan ke area rerumputan.

Manuel Gonzalez sempat turun ke posisi kedelapan, namun kembali ke lintasan dan berhasil naik ke posisi keempat, mengungguli rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, yang berada di posisi kelima.

Alonso Lopez finis di posisi keenam untuk Italjet Gresini, mengungguli Filip Salac (American Racing) di posisi ketujuh dan Ayumu Sasaki di posisi kedelapan - yang pulih dari kecelakaan awal untuk finis kedelapan, terbantu oleh interupsi sepanjang sesi.

Daniel Munoz menjadi pembalap pertama yang keluar dari pit saat balapan dimulai kembali; upayanya membuahkan hasil dengan finis di posisi kesembilan bagi tim Italtrans, sebagai pembalap terakhir dengan rentang waktu setengah detik dari rekor lap baru, mengungguli David Alonso yang melengkapi 10 besar dengan motor Aspar kedua.

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Pembalap tuan rumah Mario Aji menyelesaikan sesi latihan di posisi ke-23 setelah juga terjatuh pada sesi terakhir Moto2 hari itu.

Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1' 32.337s 2 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.231s 3 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.233s 4 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.259s 5 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.432s 6 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.444s 7 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.469s 8 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.475s 9 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.499s 10 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.565s 11 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex) +0.574s 12 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.577s 13 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.585s 14 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.596s 15 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.603s 16 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.613s 17 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex) +0.686s 18 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.691s 19 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.811s 20 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.852s 21 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.852s 22 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.899s 23 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.978s 24 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.057s 25 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.296s 26 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.439s 27 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.564s 28 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.899s



Rekor resmi Moto2 Indonesia:

Lap tercepat: Izan Guevara (2026, Practice) 1’32.337s

Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s

Free Practice 1

Sesi pertama menjadi milik Guevara, yang memimpin persaingan ketat di posisi tiga besar di depan Escrig dan rivalnya, Gonzalez.

Agius dan Alonso melengkapi posisi lima besar yang ketat.

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Rueda menjadi rookie tercepat pada sesi pembuka tersebut dengan menempati posisi ke-11.