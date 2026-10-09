Moto2 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Indonesia 2026 dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Sesi Practice 2 Moto2 Mandalika diwarnai dua red flag, tapi itu tidak menghentikan Izan Guevara untuk menunjukkan kecepatannya dengan memecahkan rekor lap.
Bendera merah pertama dikibarkan setelah Manuel Gonzales - yang didiskualifikasi dari balapan tahun lalu karena pelanggaran teknis - kehilangan visor pada helmnya yang tidak terpasang dengan benar, jatuh di tengah trek dan perlu diambil oleh marshal.
Berbekal dua kemenangan berturut-turut, momentum kini berpihak pada Izan Guevara. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha - yang tahun lalu finis kedua setelah adanya revisi hasil akibat diskualifikasi - meningkatkan kecepatannya dari FP1.
Guevara sudah memimpin saat jeda bendera merah kedua yang berlangsung cukup lama terjadi, jeda yang disebabkan oleh masalah konektivitas pada ruang Stewards dan sistem pencatatan waktu.
Saat waktu tersisa sedikit lebih dari dua belas menit, Guevara baru kembali ke lintasan menjelang akhir sesi, namun ia berhasil memanfaatkannya dengan maksimal dengan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 32,337 detik saat mengendarai motor Boscoscuro.
Hari pembuka yang solid berlanjut bagi pembalap Klint Forward Racing, Alex Escrig, yang kembali menempati posisi kedua di belakang rekan senegaranya - kali ini dengan selisih 0,231 detik - pada sesi yang berlangsung sengit, di mana 23 pembalap teratas mencatatkan waktu tak sampai satu detik dari puncak timesheets.
Daniel Holgado berhasil mengamankan posisi ketiga, meski sempat mengalami masalah teknis menjelang akhir sesi pada motor Aspar miliknya yang mengharuskannya menepi keluar lintasan ke area rerumputan.
Manuel Gonzalez sempat turun ke posisi kedelapan, namun kembali ke lintasan dan berhasil naik ke posisi keempat, mengungguli rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, yang berada di posisi kelima.
Alonso Lopez finis di posisi keenam untuk Italjet Gresini, mengungguli Filip Salac (American Racing) di posisi ketujuh dan Ayumu Sasaki di posisi kedelapan - yang pulih dari kecelakaan awal untuk finis kedelapan, terbantu oleh interupsi sepanjang sesi.
Daniel Munoz menjadi pembalap pertama yang keluar dari pit saat balapan dimulai kembali; upayanya membuahkan hasil dengan finis di posisi kesembilan bagi tim Italtrans, sebagai pembalap terakhir dengan rentang waktu setengah detik dari rekor lap baru, mengungguli David Alonso yang melengkapi 10 besar dengan motor Aspar kedua.
Pembalap tuan rumah Mario Aji menyelesaikan sesi latihan di posisi ke-23 setelah juga terjatuh pada sesi terakhir Moto2 hari itu.
Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 32.337s
|2
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.231s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.233s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.259s
|5
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.432s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.444s
|7
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.469s
|8
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.475s
|9
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.499s
|10
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.565s
|11
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.574s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.577s
|13
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.585s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.596s
|15
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.603s
|16
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.613s
|17
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.686s
|18
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.691s
|19
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.811s
|20
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.852s
|21
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.852s
|22
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.899s
|23
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.978s
|24
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.057s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.296s
|26
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.439s
|27
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.564s
|28
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.899s
Rekor resmi Moto2 Indonesia:
Lap tercepat: Izan Guevara (2026, Practice) 1’32.337s
Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s
Free Practice 1
Sesi pertama menjadi milik Guevara, yang memimpin persaingan ketat di posisi tiga besar di depan Escrig dan rivalnya, Gonzalez.
Agius dan Alonso melengkapi posisi lima besar yang ketat.
Rueda menjadi rookie tercepat pada sesi pembuka tersebut dengan menempati posisi ke-11.
Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 32.702s
|2
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.049s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.128s
|4
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.253s
|5
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.313s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.481s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.585s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.599s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.613s
|10
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.637s
|11
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.708s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.768s
|13
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.779s
|14
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.783s
|15
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.802s
|16
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.902s
|17
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.913s
|18
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.920s
|19
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.120s
|20
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.188s
|21
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.192s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.316s
|23
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+1.359s
|24
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.454s
|25
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.589s
|26
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.772s
|27
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.825s
|28
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+2.297s