Moto2 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Indonesia 2026 dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Izan Guevara set a new lap record in the red-flagged Moto2 Friday Practice session
Izan Guevara set a new lap record in the red-flagged Moto2 Friday Practice session
© Gold and Goose

Sesi Practice 2 Moto2 Mandalika diwarnai dua red flag, tapi itu tidak menghentikan Izan Guevara untuk menunjukkan kecepatannya dengan memecahkan rekor lap.

Bendera merah pertama dikibarkan setelah Manuel Gonzales - yang didiskualifikasi dari balapan tahun lalu karena pelanggaran teknis - kehilangan visor pada helmnya yang tidak terpasang dengan benar, jatuh di tengah trek dan perlu diambil oleh marshal.

Berbekal dua kemenangan berturut-turut, momentum kini berpihak pada Izan Guevara. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha - yang tahun lalu finis kedua setelah adanya revisi hasil akibat diskualifikasi - meningkatkan kecepatannya dari FP1. 

Guevara sudah memimpin saat jeda bendera merah kedua yang berlangsung cukup lama terjadi, jeda yang disebabkan oleh masalah konektivitas pada ruang Stewards dan sistem pencatatan waktu.

Saat waktu tersisa sedikit lebih dari dua belas menit, Guevara baru kembali ke lintasan menjelang akhir sesi, namun ia berhasil memanfaatkannya dengan maksimal dengan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 32,337 detik saat mengendarai motor Boscoscuro.

Hari pembuka yang solid berlanjut bagi pembalap Klint Forward Racing, Alex Escrig, yang kembali menempati posisi kedua di belakang rekan senegaranya - kali ini dengan selisih 0,231 detik - pada sesi yang berlangsung sengit, di mana 23 pembalap teratas mencatatkan waktu tak sampai satu detik dari puncak timesheets.

Daniel Holgado berhasil mengamankan posisi ketiga, meski sempat mengalami masalah teknis menjelang akhir sesi pada motor Aspar miliknya yang mengharuskannya menepi keluar lintasan ke area rerumputan.

Manuel Gonzalez sempat turun ke posisi kedelapan, namun kembali ke lintasan dan berhasil naik ke posisi keempat, mengungguli rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, yang berada di posisi kelima.

Alonso Lopez finis di posisi keenam untuk Italjet Gresini, mengungguli Filip Salac (American Racing) di posisi ketujuh dan Ayumu Sasaki di posisi kedelapan - yang pulih dari kecelakaan awal untuk finis kedelapan, terbantu oleh interupsi sepanjang sesi.

Daniel Munoz menjadi pembalap pertama yang keluar dari pit saat balapan dimulai kembali; upayanya membuahkan hasil dengan finis di posisi kesembilan bagi tim Italtrans, sebagai pembalap terakhir dengan rentang waktu setengah detik dari rekor lap baru, mengungguli David Alonso yang melengkapi 10 besar dengan motor Aspar kedua.

Pembalap tuan rumah Mario Aji menyelesaikan sesi latihan di posisi ke-23 setelah juga terjatuh pada sesi terakhir Moto2 hari itu.

Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 32.337s
2Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.231s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.233s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.259s
5Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.432s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.444s
7Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.469s
8Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.475s
9Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.499s
10David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.565s
11Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.574s
12Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.577s
13Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.585s
14Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.596s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.603s
16Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.613s
17Angel PiquerasSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.686s
18Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.691s
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.811s
20Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.852s
21Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.852s
22Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.899s
23Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.978s
24Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.057s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.296s
26Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.439s
27Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.564s
28Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.899s


Rekor resmi Moto2 Indonesia:
Lap tercepat: Izan Guevara (2026, Practice) 1’32.337s
Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s

Free Practice 1

Sesi pertama menjadi milik Guevara, yang memimpin persaingan ketat di posisi tiga besar di depan Escrig dan rivalnya, Gonzalez.

Agius dan Alonso melengkapi posisi lima besar yang ketat.

Rueda menjadi rookie tercepat pada sesi pembuka tersebut dengan menempati posisi ke-11.

Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 32.702s
2Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.049s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.128s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.253s
5David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.313s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.481s
7Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.585s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.599s
9Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.613s
10Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.637s
11Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.708s
12Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.768s
13Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.779s
14Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.783s
15Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.802s
16Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.902s
17Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.913s
18Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.920s
19Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.120s
20Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.188s
21Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.192s
22Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.316s
23Angel PiquerasSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+1.359s
24Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.454s
25Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.589s
26Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.772s
27Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.825s
28Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+2.297s

Tags:

2026
Moto2
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Indonesia
Moto2 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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