Moto2 Jepang 2026: Guevara Menangi Pertarungan Sengit di Motegi
Hasil lengkap Grand Prix Moto2 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Izan Guevara memaksimalkan kemalangan teknis yang dialami pemimpin klasemen Manuel Gonzales dengan memenangi Moto2 Jepang 2026 di sirkuit Motegi.
Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu menempati pole, sementara drama terjadi tepat di sampingnya bahkan sebelum balapan dimulai. Setelah melakukan latihan start saat sighting lap, mesin motor Gonzales mati, ia kemudian dipindahkan dan dibawa ke pit-lane.
Guevara membalap dengan stabil di barisan depan dalam kelompok tiga pembalap terdepan, yang juga mencakup Tony Arbolino di posisi kedua setelah naik dari posisi kelima di grid usai menyalip Filip Salac pada lap pertama.
Guevara melaju tanpa gangguan berarti sampai akhirnya Arbolino melancarkan serangan mendadak di fase akhir balapan.
Namun, hal itu justru memicu Guevara untuk memacu motornya lebih kencang. Ia pun berhasil menciptakan selisih waktu 0,419 detik saat melintasi garis finis untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini, sekaligus kemenangan kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya menang di Austria.
Manuver tersebut membuat posisi Arbolino rentan terhadap ancaman Salac yang terus mendekat dari belakang; namun, berkat penampilan yang tenang di beberapa lap terakhir, pembalap bernomor 14 itu berhasil finis di posisi kedua dan meraih podium pertamanya musim ini.
Salac melengkapi performa impresifnya dengan kembali naik podium secara berturut-turut - menjadi podium kelima bagi pembalap tim American Racing tersebut dalam musim Moto2 terbaiknya sejauh ini.
Ivan Ortola berhasil mempertahankan posisi keempat dengan cukup aman; ia menjaga jarak yang memadai antara motor QJMotor miliknya dan David Alonso (tim Aspar) untuk memastikan diri finis di depan rivalnya tersebut.
Celestino Vietti melakukan upaya keras di pertengahan balapan untuk mengejar rombongan di depannya; berkat serangkaian rekor lap balapan baru, ia berhasil melaju sendirian di posisi keenam untuk tim SpeedRS.
Daniel Holgado sempat turun ke posisi ketujuh, namun Deniz Oncu menyalipnya tepat di akhir balapan untuk merebut posisi tersebut dengan motor ELF Marc VDS miliknya, sehingga pembalap kedua tim Aspar itu harus rela turun satu peringkat lagi ke posisi kedelapan.
Alonso Lopez juga berhasil melepaskan diri dari rombongan besar di lintasan dan finis sendirian di posisi kesembilan untuk tim Italjet Gresini.
Jose Antonio Rueda kemudian memimpin rombongan pembalap melintasi garis finis, dengan sang rookie mengamankan posisi sepuluh besar bagi Red Bull KTM Ajo.
Itu adalah akhir pekan yang buruk untuk Honda Team Asia, dengan kedua pembalapnya - Taiyo Furusato dan Mario Suryo Aji - gagal menyelesaikan balapan di kandang Honda.
Rekor resmi Moto2 Jepang:
New all-time lap record: Izan Guevara (2026, FP2) 1’ 46.590s
Fastest race lap: Celestino Vietti (2026, lap 13) 1’ 47.479s
Moto2 Jepang 2026 Japanese Moto2 - Race Results
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laps/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|19 Laps
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.419s
|3
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.057s
|4
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+1.247s
|5
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+1.544s
|6
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+2.016s
|7
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+7.037s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+7.069s
|9
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+9.547s
|10
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+11.517s
|11
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+13.341s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+13.432s
|13
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+13.509s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+16.422s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+16.505s
|16
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+16.646s
|17
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+22.026s
|18
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+24.358s
|19
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+25.062s
|20
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+25.717s
|21
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+26.784s
|22
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+31.269s
|23
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+33.299s
|24
|Milan Pawelec
|POL
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+38.626s
|25
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|DNF
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|DNF
|27
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|DNF