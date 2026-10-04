Moto2 Jepang 2026: Guevara Menangi Pertarungan Sengit di Motegi

Hasil lengkap Grand Prix Moto2 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

The pass attempt from Tony Arbolino saw Izan Guevara react and pull away for Moto2 victory
The pass attempt from Tony Arbolino saw Izan Guevara react and pull away for Moto2 victory
© Gold and Goose

Izan Guevara memaksimalkan kemalangan teknis yang dialami pemimpin klasemen Manuel Gonzales dengan memenangi Moto2 Jepang 2026 di sirkuit Motegi.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu menempati pole, sementara drama terjadi tepat di sampingnya bahkan sebelum balapan dimulai. Setelah melakukan latihan start saat sighting lap, mesin motor Gonzales mati, ia kemudian dipindahkan dan dibawa ke pit-lane.

Guevara membalap dengan stabil di barisan depan dalam kelompok tiga pembalap terdepan, yang juga mencakup Tony Arbolino di posisi kedua setelah naik dari posisi kelima di grid usai menyalip Filip Salac pada lap pertama.

Guevara melaju tanpa gangguan berarti sampai akhirnya Arbolino melancarkan serangan mendadak di fase akhir balapan. 

Namun, hal itu justru memicu Guevara untuk memacu motornya lebih kencang. Ia pun berhasil menciptakan selisih waktu 0,419 detik saat melintasi garis finis untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini, sekaligus kemenangan kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya menang di Austria.

Manuver tersebut membuat posisi Arbolino rentan terhadap ancaman Salac yang terus mendekat dari belakang; namun, berkat penampilan yang tenang di beberapa lap terakhir, pembalap bernomor 14 itu berhasil finis di posisi kedua dan meraih podium pertamanya musim ini.

Salac melengkapi performa impresifnya dengan kembali naik podium secara berturut-turut - menjadi podium kelima bagi pembalap tim American Racing tersebut dalam musim Moto2 terbaiknya sejauh ini.

Ivan Ortola berhasil mempertahankan posisi keempat dengan cukup aman; ia menjaga jarak yang memadai antara motor QJMotor miliknya dan David Alonso (tim Aspar) untuk memastikan diri finis di depan rivalnya tersebut.

Celestino Vietti melakukan upaya keras di pertengahan balapan untuk mengejar rombongan di depannya; berkat serangkaian rekor lap balapan baru, ia berhasil melaju sendirian di posisi keenam untuk tim SpeedRS.

Daniel Holgado sempat turun ke posisi ketujuh, namun Deniz Oncu menyalipnya tepat di akhir balapan untuk merebut posisi tersebut dengan motor ELF Marc VDS miliknya, sehingga pembalap kedua tim Aspar itu harus rela turun satu peringkat lagi ke posisi kedelapan.

Alonso Lopez juga berhasil melepaskan diri dari rombongan besar di lintasan dan finis sendirian di posisi kesembilan untuk tim Italjet Gresini.

Jose Antonio Rueda kemudian memimpin rombongan pembalap melintasi garis finis, dengan sang rookie mengamankan posisi sepuluh besar bagi Red Bull KTM Ajo.

Itu adalah akhir pekan yang buruk untuk Honda Team Asia, dengan kedua pembalapnya - Taiyo Furusato dan Mario Suryo Aji - gagal menyelesaikan balapan di kandang Honda.

Rekor resmi Moto2 Jepang:
New all-time lap record: Izan Guevara (2026, FP2) 1’ 46.590s
Fastest race lap: Celestino Vietti (2026, lap 13) 1’ 47.479s

Moto2 Jepang 2026 Japanese Moto2 - Race Results

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)19 Laps
2Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.419s
3Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.057s
4Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+1.247s
5David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+1.544s
6Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+2.016s
7Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+7.037s
8Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+7.069s
9Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+9.547s
10Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+11.517s
11Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+13.341s
12Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+13.432s
13Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+13.509s 
14Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+16.422s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+16.505s
16Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+16.646s
17Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+22.026s
18Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+24.358s
19Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+25.062s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+25.717s
21Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+26.784s
22Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+31.269s
23Unai OrradreSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+33.299s
24Milan PawelecPOLRed Bull KTM Ajo (Kalex)+38.626s
25Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF
27Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)DNF

Tags:

2026
Moto2
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Moto2 Jepang 2026: Guevara Menangi Pertarungan Sengit di Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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