Moto2 Jepang 2026: Guevara Menangi Pertarungan Sengit di Motegi

Izan Guevara memaksimalkan kemalangan teknis yang dialami pemimpin klasemen Manuel Gonzales dengan memenangi Moto2 Jepang 2026 di sirkuit Motegi.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu menempati pole, sementara drama terjadi tepat di sampingnya bahkan sebelum balapan dimulai. Setelah melakukan latihan start saat sighting lap, mesin motor Gonzales mati, ia kemudian dipindahkan dan dibawa ke pit-lane.

Guevara membalap dengan stabil di barisan depan dalam kelompok tiga pembalap terdepan, yang juga mencakup Tony Arbolino di posisi kedua setelah naik dari posisi kelima di grid usai menyalip Filip Salac pada lap pertama.

Guevara melaju tanpa gangguan berarti sampai akhirnya Arbolino melancarkan serangan mendadak di fase akhir balapan.

Namun, hal itu justru memicu Guevara untuk memacu motornya lebih kencang. Ia pun berhasil menciptakan selisih waktu 0,419 detik saat melintasi garis finis untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini, sekaligus kemenangan kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya menang di Austria.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Manuver tersebut membuat posisi Arbolino rentan terhadap ancaman Salac yang terus mendekat dari belakang; namun, berkat penampilan yang tenang di beberapa lap terakhir, pembalap bernomor 14 itu berhasil finis di posisi kedua dan meraih podium pertamanya musim ini.

Salac melengkapi performa impresifnya dengan kembali naik podium secara berturut-turut - menjadi podium kelima bagi pembalap tim American Racing tersebut dalam musim Moto2 terbaiknya sejauh ini.

Ivan Ortola berhasil mempertahankan posisi keempat dengan cukup aman; ia menjaga jarak yang memadai antara motor QJMotor miliknya dan David Alonso (tim Aspar) untuk memastikan diri finis di depan rivalnya tersebut.

Celestino Vietti melakukan upaya keras di pertengahan balapan untuk mengejar rombongan di depannya; berkat serangkaian rekor lap balapan baru, ia berhasil melaju sendirian di posisi keenam untuk tim SpeedRS.

Daniel Holgado sempat turun ke posisi ketujuh, namun Deniz Oncu menyalipnya tepat di akhir balapan untuk merebut posisi tersebut dengan motor ELF Marc VDS miliknya, sehingga pembalap kedua tim Aspar itu harus rela turun satu peringkat lagi ke posisi kedelapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso Lopez juga berhasil melepaskan diri dari rombongan besar di lintasan dan finis sendirian di posisi kesembilan untuk tim Italjet Gresini.

Jose Antonio Rueda kemudian memimpin rombongan pembalap melintasi garis finis, dengan sang rookie mengamankan posisi sepuluh besar bagi Red Bull KTM Ajo.

Itu adalah akhir pekan yang buruk untuk Honda Team Asia, dengan kedua pembalapnya - Taiyo Furusato dan Mario Suryo Aji - gagal menyelesaikan balapan di kandang Honda.

Rekor resmi Moto2 Jepang:

New all-time lap record: Izan Guevara (2026, FP2) 1’ 46.590s

Fastest race lap: Celestino Vietti (2026, lap 13) 1’ 47.479s

Moto2 Jepang 2026 Japanese Moto2 - Race Results Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laps/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 19 Laps 2 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.419s 3 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.057s 4 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex) +1.247s 5 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +1.544s 6 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +2.016s 7 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +7.037s 8 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +7.069s 9 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +9.547s 10 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +11.517s 11 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +13.341s 12 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +13.432s 13 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +13.509s 14 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +16.422s 15 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +16.505s 16 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +16.646s 17 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +22.026s 18 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +24.358s 19 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +25.062s 20 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +25.717s 21 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +26.784s 22 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +31.269s 23 Unai Orradre SPA QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex) +33.299s 24 Milan Pawelec POL Red Bull KTM Ajo (Kalex) +38.626s 25 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) DNF 26 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) DNF 27 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) DNF

Article continues below ADVERTISEMENT