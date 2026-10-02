Moto2 Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Motegi

Rekor lap Motegi pecah pada hari pertama Moto2 Jepang 2026, dengan David Alonso memimpin para pembalap yang lolos langsung ke Q2.

Pembalap tim Aspar tersebut berhasil mempertajam catatan waktunya, naik dari posisi keenam menjadi P3, lalu melesat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 47,508 detik - mengungguli catatan waktu terbaik Manuel Gonzalez dari sesi FP1.

Gonzales - sang pemimpin klasemen - juga tampil cepat pada sesi kedua dengan mencatatkan waktu hanya 0,033 detik lebih lambat di sirkuit tempat ia meraih pole musim lalu.

Izan Guevara bangkit dari kendala teknis yang dialaminya pada sesi pagi untuk kembali menjadi pembalap tercepat dengan motor Boscoscuro di belakang dua pembalap Kalex; ia menempati posisi ketiga yang lebih baik bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha setelah sempat memimpin sebagian besar jalannya sesi.

Tony Arbolino menjadi yang tercepat di antara para pembalap yang sempat terjatuh selama sesi latihan, di mana pembalap dari ketiga kelas tampak kesulitan mendapatkan cengkeraman ban yang optimal di permukaan lintasan Motegi yang baru dilapisi ulang.

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Arbolino menempati posisi keempat bersama tim REDS Fantic Racing, sedikit lebih cepat daripada Daniel Holgado - pemenang balapan di Jepang tahun 2025 - yang berada di posisi kelima dengan motor Aspar kedua.

Filip Salac, yang baru saja meraih pole dan finis di podium di Austria, menempati posisi keenam untuk tim American Racing.

Ia mengungguli pembalap Italtrans, Adrian Huertas, yang berada di posisi tujuh sebelum tabrakan antara dirinya dan pembalap tuan rumah Taiyo Furusato memicu pengibaran bendera kuning di akhir sesi.

Alonso Lopez menempati posisi kedelapan untuk Gresini, mengungguli pembalap tuan rumah terbaik asal Jepang, Ayumu Sasaki, yang finis di posisi kesembilan untuk tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Senna Agius melengkapi daftar sepuluh pembalap tercepat dengan mengendarai motor Dynavolt kedua.

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Rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, juga terjatuh saat ia berada di posisi ke-25.

Moto2 Jepang 2026 - Motegi - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) 1' 47.508s 2 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.033s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.060s 4 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.093s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.151s 6 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.156s 7 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.422s 8 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.431s 9 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.478s 10 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.510s 11 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex) +0.542s 12 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.556s 13 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.610s 14 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.641s 15 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.650s 16 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.660s 17 Unai Orradre SPA QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex) +0.742s 18 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.746s 19 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.758s 20 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.809s 21 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.854s 22 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.936s 23 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.004s 24 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.078s 25 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.094s 26 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.332s 27 Milan Pawelec POL Red Bull KTM Ajo (Kalex) +2.386s

Rekor resmi Moto2 Jepang:

Laptime tercepat: David Alonso (2026, Practice) 1’ 47.508s

Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 48.739s



Free Practice 1

Gonzalez baru berhasil merebut posisi teratas menjelang akhir sesi dengan mencatatkan rekor lap baru (1 menit 47,551 detik)—mempertajam catatan waktu terbaiknya sendiri yang sebelumnya berada di belakang Arbolino.

Hasil ini menggeser Salac dari puncak daftar waktu, sementara posisi lima besar awal lainnya diisi oleh Alonso, Holgado, dan Arbolino.

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Guevara menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro tercepat di posisi keenam—meski hanya mampu menyelesaikan sembilan lap akibat kendala teknis—sedangkan Alex Escrig menjadi pembalap Forward dengan posisi terbaik di urutan ke-22.

Sesi yang awalnya cukup tenang sempat diwarnai oleh rentetan insiden kecelakaan; van den Goorbergh, Munoz, dan Canet semuanya terjatuh dalam waktu yang berdekatan, menyusul insiden serupa yang dialami Ortola pada sesi FP1.