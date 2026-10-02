Moto2 Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Motegi
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Jepang 2026 dari Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Rekor lap Motegi pecah pada hari pertama Moto2 Jepang 2026, dengan David Alonso memimpin para pembalap yang lolos langsung ke Q2.
Pembalap tim Aspar tersebut berhasil mempertajam catatan waktunya, naik dari posisi keenam menjadi P3, lalu melesat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 47,508 detik - mengungguli catatan waktu terbaik Manuel Gonzalez dari sesi FP1.
Gonzales - sang pemimpin klasemen - juga tampil cepat pada sesi kedua dengan mencatatkan waktu hanya 0,033 detik lebih lambat di sirkuit tempat ia meraih pole musim lalu.
Izan Guevara bangkit dari kendala teknis yang dialaminya pada sesi pagi untuk kembali menjadi pembalap tercepat dengan motor Boscoscuro di belakang dua pembalap Kalex; ia menempati posisi ketiga yang lebih baik bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha setelah sempat memimpin sebagian besar jalannya sesi.
Tony Arbolino menjadi yang tercepat di antara para pembalap yang sempat terjatuh selama sesi latihan, di mana pembalap dari ketiga kelas tampak kesulitan mendapatkan cengkeraman ban yang optimal di permukaan lintasan Motegi yang baru dilapisi ulang.
Arbolino menempati posisi keempat bersama tim REDS Fantic Racing, sedikit lebih cepat daripada Daniel Holgado - pemenang balapan di Jepang tahun 2025 - yang berada di posisi kelima dengan motor Aspar kedua.
Filip Salac, yang baru saja meraih pole dan finis di podium di Austria, menempati posisi keenam untuk tim American Racing.
Ia mengungguli pembalap Italtrans, Adrian Huertas, yang berada di posisi tujuh sebelum tabrakan antara dirinya dan pembalap tuan rumah Taiyo Furusato memicu pengibaran bendera kuning di akhir sesi.
Alonso Lopez menempati posisi kedelapan untuk Gresini, mengungguli pembalap tuan rumah terbaik asal Jepang, Ayumu Sasaki, yang finis di posisi kesembilan untuk tim Momoven Idrofoglia RW Racing.
Senna Agius melengkapi daftar sepuluh pembalap tercepat dengan mengendarai motor Dynavolt kedua.
Rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, juga terjatuh saat ia berada di posisi ke-25.
Moto2 Jepang 2026 - Motegi - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|1' 47.508s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.033s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.060s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.093s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.151s
|6
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.156s
|7
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.422s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.431s
|9
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.478s
|10
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.510s
|11
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.542s
|12
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.556s
|13
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.610s
|14
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.641s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.650s
|16
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.660s
|17
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.742s
|18
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.746s
|19
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.758s
|20
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.809s
|21
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.854s
|22
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.936s
|23
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.004s
|24
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.078s
|25
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.094s
|26
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.332s
|27
|Milan Pawelec
|POL
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+2.386s
Rekor resmi Moto2 Jepang:
Laptime tercepat: David Alonso (2026, Practice) 1’ 47.508s
Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 48.739s
Free Practice 1
Gonzalez baru berhasil merebut posisi teratas menjelang akhir sesi dengan mencatatkan rekor lap baru (1 menit 47,551 detik)—mempertajam catatan waktu terbaiknya sendiri yang sebelumnya berada di belakang Arbolino.
Hasil ini menggeser Salac dari puncak daftar waktu, sementara posisi lima besar awal lainnya diisi oleh Alonso, Holgado, dan Arbolino.
Guevara menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro tercepat di posisi keenam—meski hanya mampu menyelesaikan sembilan lap akibat kendala teknis—sedangkan Alex Escrig menjadi pembalap Forward dengan posisi terbaik di urutan ke-22.
Sesi yang awalnya cukup tenang sempat diwarnai oleh rentetan insiden kecelakaan; van den Goorbergh, Munoz, dan Canet semuanya terjatuh dalam waktu yang berdekatan, menyusul insiden serupa yang dialami Ortola pada sesi FP1.
Moto2 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 47.551s
|2
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.023s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.146s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.273s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.300s
|6
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.399s
|7
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.423s
|8
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.444s
|9
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.509s
|10
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.535s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.540s
|12
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.614s
|13
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.702s
|14
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.807s
|15
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.847s
|16
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.957s
|17
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.998s
|18
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.120s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.166s
|20
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.243s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.259s
|22
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.404s
|23
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.438s
|24
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.445s
|25
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.450s
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.028s
|27
|Milan Pawelec
|POL
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+2.203s