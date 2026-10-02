Moto2 Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Motegi

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Jepang 2026 dari Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

David Alonso set a new lap record in Moto2 at Motegi to top Practice in Japan
David Alonso set a new lap record in Moto2 at Motegi to top Practice in Japan
© Gold and Goose

Rekor lap Motegi pecah pada hari pertama Moto2 Jepang 2026, dengan David Alonso memimpin para pembalap yang lolos langsung ke Q2.

Pembalap tim Aspar tersebut berhasil mempertajam catatan waktunya, naik dari posisi keenam menjadi P3, lalu melesat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 47,508 detik - mengungguli catatan waktu terbaik Manuel Gonzalez dari sesi FP1.

Gonzales - sang pemimpin klasemen - juga tampil cepat pada sesi kedua dengan mencatatkan waktu hanya 0,033 detik lebih lambat di sirkuit tempat ia meraih pole musim lalu.

Izan Guevara bangkit dari kendala teknis yang dialaminya pada sesi pagi untuk kembali menjadi pembalap tercepat dengan motor Boscoscuro di belakang dua pembalap Kalex; ia menempati posisi ketiga yang lebih baik bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha setelah sempat memimpin sebagian besar jalannya sesi.

Tony Arbolino menjadi yang tercepat di antara para pembalap yang sempat terjatuh selama sesi latihan, di mana pembalap dari ketiga kelas tampak kesulitan mendapatkan cengkeraman ban yang optimal di permukaan lintasan Motegi yang baru dilapisi ulang. 

Arbolino menempati posisi keempat bersama tim REDS Fantic Racing, sedikit lebih cepat daripada Daniel Holgado - pemenang balapan di Jepang tahun 2025 - yang berada di posisi kelima dengan motor Aspar kedua.

Filip Salac, yang baru saja meraih pole dan finis di podium di Austria, menempati posisi keenam untuk tim American Racing. 

Ia mengungguli pembalap Italtrans, Adrian Huertas, yang berada di posisi tujuh sebelum tabrakan antara dirinya dan pembalap tuan rumah Taiyo Furusato memicu pengibaran bendera kuning di akhir sesi.

Alonso Lopez menempati posisi kedelapan untuk Gresini, mengungguli pembalap tuan rumah terbaik asal Jepang, Ayumu Sasaki, yang finis di posisi kesembilan untuk tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Senna Agius melengkapi daftar sepuluh pembalap tercepat dengan mengendarai motor Dynavolt kedua.

Rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, juga terjatuh saat ia berada di posisi ke-25.

Moto2 Jepang 2026 - Motegi - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)1' 47.508s
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.033s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.060s
4Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.093s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.151s
6Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.156s
7Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.422s
8Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.431s
9Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.478s
10Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.510s
11Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.542s
12Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.556s
13Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.610s
14Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.641s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.650s
16Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.660s
17Unai OrradreSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.742s
18Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.746s
19Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.758s
20Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.809s
21Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.854s
22Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.936s
23Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.004s
24Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.078s
25Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.094s
26Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.332s
27Milan PawelecPOLRed Bull KTM Ajo (Kalex)+2.386s

Rekor resmi Moto2 Jepang:
Laptime tercepat: David Alonso (2026, Practice) 1’ 47.508s
Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 48.739s
 

Free Practice 1

Gonzalez baru berhasil merebut posisi teratas menjelang akhir sesi dengan mencatatkan rekor lap baru (1 menit 47,551 detik)—mempertajam catatan waktu terbaiknya sendiri yang sebelumnya berada di belakang Arbolino.

Hasil ini menggeser Salac dari puncak daftar waktu, sementara posisi lima besar awal lainnya diisi oleh Alonso, Holgado, dan Arbolino.

Guevara menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro tercepat di posisi keenam—meski hanya mampu menyelesaikan sembilan lap akibat kendala teknis—sedangkan Alex Escrig menjadi pembalap Forward dengan posisi terbaik di urutan ke-22.

Sesi yang awalnya cukup tenang sempat diwarnai oleh rentetan insiden kecelakaan; van den Goorbergh, Munoz, dan Canet semuanya terjatuh dalam waktu yang berdekatan, menyusul insiden serupa yang dialami Ortola pada sesi FP1.

Moto2 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1' 47.551s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.023s
3David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.146s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.273s
5Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.300s
6Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.399s
7Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.423s
8Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.444s
9Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.509s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.535s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.540s
12Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.614s
13Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.702s
14Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.807s
15Unai OrradreSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.847s
16Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.957s
17Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.998s
18Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.120s
19Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.166s
20Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.243s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.259s
22Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.404s
23Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.438s
24Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.445s
25Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.450s
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.028s
27Milan PawelecPOLRed Bull KTM Ajo (Kalex)+2.203s

Tags:

2026
Moto2
Japan
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Moto2 Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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