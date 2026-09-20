Moto2 Austria 2026: Guevara Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan

Hasil lengkap Moto2 Austria 20026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Izan Guevara pulled away for Moto2 victory in Austria
Izan Guevara pulled away for Moto2 victory in Austria
© Gold and Goose

Pada Moto2 Austria di Red Bull Ring, Izan Guevara dengan cepat melesat ke posisi terdepan dan mengendalikan balapan untuk menjaga harapannya dalam perebutan gelar di Sirkuit Red Bull Ring.

Guevara memulai balapan dari posisi kelima, namun tak membuang waktu untuk mengambil alih posisi pertama, dengan Ivan Ortola yang awalnya turut membuntutinya.

Saat motor QJMotor tersebut mulai tertinggal kembali ke rombongan, Filip Salac - pole-sitter pada hari Sabtu dengan rekor kecepatan - tampil menantang dan memangkas selisih jarak.

Saat balapan menyisakan tiga putaran, Guevara sempat mengalami momen nyaris jatuh di tikungan sembilan; ia melebar demi menghindari risiko terjatuh.

Pembalap tim Boscoscuro itu masih memiliki selisih waktu yang cukup untuk membawa motornya melintasi garis finis dengan aman dan meraih kemenangan keduanya, yang datang tepat setelah Gonzalez memenangkan balapan sebelumnya di Misano.

Motor pembalap Blu Cru Yamaha itu kehabisan bahan bakar dalam perjalanan kembali ke area finis. Guevara sempat mendapat bantuan dari David Alonso, kemudian dari marshal, sebelum Alex De Angelis berlari keluar dari garasi untuk membantu Guevara kembali ke parc fermé.

Salac mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengejar Guevara; ia akhirnya finis dengan selisih waktu 1,728 detik di belakang sang rival, sekaligus mengamankan podium keempatnya musim ini bersama tim American Racing dengan motor Kalex.

Setelah berhasil menyalip Ortola, Alonso menantang posisi Salac di fase-fase akhir balapan demi memperebutkan posisi podium terakhir bagi tim Aspar. Pembalap asal Kolombia itu berhasil mengatasi situasi genting di awal balapan, di lokasi sama saat ia terjatuh dan gagal finis di Austria tahun 2025.

Pemimpin klasemen sementara, Manuel Gonzalez, sempat melorot dari posisi kedua ke posisi kelima saat start. Namun, pembalap tim Liqui Moly Intact GP itu bangkit dan berhasil menyalip Ortola untuk menempati posisi keempat.

Alonso Lopez menjadi pembalap berikutnya yang melintasi garis finis di posisi keenam, setelah bangkit dari insiden wheelie hebat saat start menggunakan motor Gresini miliknya.

Pembalap asal Spanyol itu unggul sekitar satu detik atas rekan senegaranya, Daniel Holgado, yang finis di posisi ketujuh dengan motor Aspar kedua; Holgado sendiri memiliki keunggulan atas pembalap terbaik Fantic, Barry Baltus, yang menempati posisi kedelapan.

Deniz Oncu tampil jauh lebih baik dengan finis di posisi kesembilan untuk tim Elf Marc VDS, hanya terpaut satu posisi dari pencapaian finis terbaiknya tahun ini di tengah musim yang berat bagi tim tersebut.

Luca Lunetta menjadi pembalap rookie terbaik dengan mengamankan posisi sepuluh besar bagi SpeedRS di Red Bull Ring.

Mario Suryo Aji menyelesaikan balapan di posisi ke-17, tepat di depan rekan setimnya di Honda Team Asia, Taiyo Furusato

Rekor resmi Moto2 Austria:
Lap tercepat: Filip Salac (Practice, Q2) 1’ 32.381s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s

Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)23 Laps
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.728s
3David Alonso COLCFMOTO Inde Team (Kalex)+2.945s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+4.289s
5Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)+4.868s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+12.137s
7Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Team (Kalex)+13.673s
8Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+14.302s
9Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+14.865s
10Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+17.263s
11Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+17.278s
12Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+21.628s
13Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+23.439s
14Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+25.454s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+26.685s
16Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+27.783s
17Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+27.982s
18Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+29.507s
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+29.611s
20Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+29.971s
21Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+30.639s
22Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+31.037s
23Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+40.939s
24Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1' 20.354s
25Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)DNF
26Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)DNF
27Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)DNS
28Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)DNS
29Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNS

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2026
Moto2
Austria
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Cincin Banteng Merah
Moto2 Austria 2026: Guevara Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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