Moto2 Austria 2026: Guevara Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan

Pada Moto2 Austria di Red Bull Ring, Izan Guevara dengan cepat melesat ke posisi terdepan dan mengendalikan balapan untuk menjaga harapannya dalam perebutan gelar di Sirkuit Red Bull Ring.

Guevara memulai balapan dari posisi kelima, namun tak membuang waktu untuk mengambil alih posisi pertama, dengan Ivan Ortola yang awalnya turut membuntutinya.

Saat motor QJMotor tersebut mulai tertinggal kembali ke rombongan, Filip Salac - pole-sitter pada hari Sabtu dengan rekor kecepatan - tampil menantang dan memangkas selisih jarak.

Saat balapan menyisakan tiga putaran, Guevara sempat mengalami momen nyaris jatuh di tikungan sembilan; ia melebar demi menghindari risiko terjatuh.

Pembalap tim Boscoscuro itu masih memiliki selisih waktu yang cukup untuk membawa motornya melintasi garis finis dengan aman dan meraih kemenangan keduanya, yang datang tepat setelah Gonzalez memenangkan balapan sebelumnya di Misano.

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Motor pembalap Blu Cru Yamaha itu kehabisan bahan bakar dalam perjalanan kembali ke area finis. Guevara sempat mendapat bantuan dari David Alonso, kemudian dari marshal, sebelum Alex De Angelis berlari keluar dari garasi untuk membantu Guevara kembali ke parc fermé.

Salac mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengejar Guevara; ia akhirnya finis dengan selisih waktu 1,728 detik di belakang sang rival, sekaligus mengamankan podium keempatnya musim ini bersama tim American Racing dengan motor Kalex.

Setelah berhasil menyalip Ortola, Alonso menantang posisi Salac di fase-fase akhir balapan demi memperebutkan posisi podium terakhir bagi tim Aspar. Pembalap asal Kolombia itu berhasil mengatasi situasi genting di awal balapan, di lokasi sama saat ia terjatuh dan gagal finis di Austria tahun 2025.

Pemimpin klasemen sementara, Manuel Gonzalez, sempat melorot dari posisi kedua ke posisi kelima saat start. Namun, pembalap tim Liqui Moly Intact GP itu bangkit dan berhasil menyalip Ortola untuk menempati posisi keempat.

Alonso Lopez menjadi pembalap berikutnya yang melintasi garis finis di posisi keenam, setelah bangkit dari insiden wheelie hebat saat start menggunakan motor Gresini miliknya.

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Pembalap asal Spanyol itu unggul sekitar satu detik atas rekan senegaranya, Daniel Holgado, yang finis di posisi ketujuh dengan motor Aspar kedua; Holgado sendiri memiliki keunggulan atas pembalap terbaik Fantic, Barry Baltus, yang menempati posisi kedelapan.

Deniz Oncu tampil jauh lebih baik dengan finis di posisi kesembilan untuk tim Elf Marc VDS, hanya terpaut satu posisi dari pencapaian finis terbaiknya tahun ini di tengah musim yang berat bagi tim tersebut.

Luca Lunetta menjadi pembalap rookie terbaik dengan mengamankan posisi sepuluh besar bagi SpeedRS di Red Bull Ring.

Mario Suryo Aji menyelesaikan balapan di posisi ke-17, tepat di depan rekan setimnya di Honda Team Asia, Taiyo Furusato

Rekor resmi Moto2 Austria:

Lap tercepat: Filip Salac (Practice, Q2) 1’ 32.381s

Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s

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