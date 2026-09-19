Moto2 Austria 2026: Salac Rengkuh Pole dalam Sesi Kualifikasi Sengit

Kualifikasi Moto2 Austria 2026 berlangsung sangat sengit dengan laptime yang terus dipangkas. Pada akhirnya, rekor lap harus pecah untuk pole, yang diraih oleh Filip Salac yang menjadi pole pertamanya sejak 2023.

Pembalap American Racing tersebut telah membuktikan kecepatannya untuk bersaing di barisan depan setelah memuncaki sesi latihan hari Jumat dan sempat menempati posisi teratas pada menit-menit awal, namun catatan waktu tercepatnya yang pertama dibatalkan, sehingga Ivan Ortola memimpin.

Pembalap QJMotor itu masih memimpin ketika Salac mencatatkan waktu putaran 1 menit 32,381 detik secara bersih dan tanpa bantuan slipstream, sekaligus menetapkan rekor baru di Red Bull Ring.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez—pole-sitter di Spielberg tahun lalu tapi gagal finis karena batu yang merusak radiatornya—bangkit dari posisi sembilan untuk berada di urutan kedua, terpaut 0,121 detik lebih lambat.

Dominasi Kalex sempat terhenti berkat penampilan gemilang Alex Escrig, yang mengamankan posisi terakhir di baris depan dengan catatan waktu terbaik ketiga menggunakan motor Klint Forward Racing miliknya, terpaut 0,146 detik dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sengit.

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Posisi Ortola melorot ke urutan keempat, sementara Izan Guevara kembali menjadi pembalap Boscoscuro tercepat dengan menempati posisi kelima untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha.

David Alonso menjadi pembalap Aspar tercepat di posisi keenam, mencatatkan waktu yang sedikit lebih baik daripada Alonso Lopez yang menempati posisi ketujuh untuk tim Gresini.

Barry Baltus hanya terpaut seperseribu detik di belakang Lopez—selisih waktu yang sangat tipis—yang menempatkannya di posisi kedelapan; ia menjadi pembalap terbaik yang berhasil lolos dari Q1 dengan motor Fantic Racing miliknya.

Jose Antonio Rueda menjadi *rookie* dengan posisi kualifikasi terbaik, yakni urutan kesembilan, bagi tim Red Bull KTM Ajo di seri kandang mereka, namun ia menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu lebih dari setengah detik di belakang rekor putaran baru.

Daniel Holgado melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi tersebut dengan motor kedua tim Aspar.

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Mario Suryo Aji langsung lolos ke Q2, tapi ia hanya berada di posisi ke-18 meski hanya terpaut 1,058 detik dari rekor lap milik Salac.



Official Austrian Moto2 Records:

Lap tercepat: Filip Salac (Q2, 2026) 1’ 32.381s

Lap balap tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s