Moto2 Austria 2026: Salac Rengkuh Pole dalam Sesi Kualifikasi Sengit

Hasil lengkap sesi kualifikasi untuk Moto2 Austria 2026 dari Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Filip Salac produced a record lap for Moto2 pole position in Austria
Filip Salac produced a record lap for Moto2 pole position in Austria
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto2 Austria 2026 berlangsung sangat sengit dengan laptime yang terus dipangkas. Pada akhirnya, rekor lap harus pecah untuk pole, yang diraih oleh Filip Salac yang menjadi pole pertamanya sejak 2023.

Pembalap American Racing tersebut telah membuktikan kecepatannya untuk bersaing di barisan depan setelah memuncaki sesi latihan hari Jumat dan sempat menempati posisi teratas pada menit-menit awal, namun catatan waktu tercepatnya yang pertama dibatalkan, sehingga Ivan Ortola memimpin.

Pembalap QJMotor itu masih memimpin ketika Salac mencatatkan waktu putaran 1 menit 32,381 detik secara bersih dan tanpa bantuan slipstream, sekaligus menetapkan rekor baru di Red Bull Ring.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez—pole-sitter di Spielberg tahun lalu tapi gagal finis karena batu yang merusak radiatornya—bangkit dari posisi sembilan untuk berada di urutan kedua, terpaut 0,121 detik lebih lambat.

Dominasi Kalex sempat terhenti berkat penampilan gemilang Alex Escrig, yang mengamankan posisi terakhir di baris depan dengan catatan waktu terbaik ketiga menggunakan motor Klint Forward Racing miliknya, terpaut 0,146 detik dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sengit.

Posisi Ortola melorot ke urutan keempat, sementara Izan Guevara kembali menjadi pembalap Boscoscuro tercepat dengan menempati posisi kelima untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha.

David Alonso menjadi pembalap Aspar tercepat di posisi keenam, mencatatkan waktu yang sedikit lebih baik daripada Alonso Lopez yang menempati posisi ketujuh untuk tim Gresini.

Barry Baltus hanya terpaut seperseribu detik di belakang Lopez—selisih waktu yang sangat tipis—yang menempatkannya di posisi kedelapan; ia menjadi pembalap terbaik yang berhasil lolos dari Q1 dengan motor Fantic Racing miliknya.

Jose Antonio Rueda menjadi *rookie* dengan posisi kualifikasi terbaik, yakni urutan kesembilan, bagi tim Red Bull KTM Ajo di seri kandang mereka, namun ia menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu lebih dari setengah detik di belakang rekor putaran baru.

Daniel Holgado melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi tersebut dengan motor kedua tim Aspar.

Mario Suryo Aji langsung lolos ke Q2, tapi ia hanya berada di posisi ke-18 meski hanya terpaut 1,058 detik dari rekor lap milik Salac.


Official Austrian Moto2 Records:
Lap tercepat: Filip Salac (Q2, 2026) 1’ 32.381s
Lap balap tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s

Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)1' 32.381s
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.121s
3Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.146s
4Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)+0.213s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.288s
6David Alonso COLCFMOTO Inde Team (Kalex)+0.373s
7Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.461s
8Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.462s
9Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.504s
10Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Team (Kalex)+0.511s
11Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.673s
12Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.725s
13Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.738s
14Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.823s
15Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.928s
16Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.932s
17Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.046s
18Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.058s
Q1
19Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 33.248s
20Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 33.272s
21Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 33.418s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1' 33.461s
23Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1' 33.465s
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 33.486s
25Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1' 33.548s
26Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 33.824s
27Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1' 34.279s
28Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)DNS
29Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNS

Tags:

2026
Arena Balap Indianapolis
Austria
Cincin Banteng Merah
Moto2 Austria 2026: Salac Rengkuh Pole dalam Sesi Kualifikasi Sengit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

Moto2 Results
Moto2 Austria 2025: Manu Gonzales Pole, Tapi Dihukum Turun Grid
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025, Austria, Pole Position
Moto2 Results
Moto2 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Moto2 Results
Moto2 Austria: Vietti Pertahankan Posisi Teratas Podium Spielberg
Celestino Vietti, Austria, Podium 18 August 2024
Moto2 Results
Moto2 Austria: Vietti Pole, Ai Ogura Absen Karena Cedera
Celestino Vietti, pole ,Austria, Moto2, 17 August 2024
Moto2 Results
Moto2 Austria: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Ai Ogura, Austria, Practice, 2024
Moto2 Results
Moto2 Austria: Vietti Menyalip Acosta untuk Kemenangan
Celestino Vietti, Moto2, Austrian MotoGP, 19 August

Latest News

MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
27/08/26
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP
18/08/26
Honda RC213V, 2026 Silverstone MotoGP.
Moto2 News
Manu Gonzalez Jelaskan Blunder Selebrasi Awal di Moto2 Inggris
11/08/26
Manu Gonzalez, 2026 Moto2 British Grand Prix
MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.
Moto2 News
Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027
16/07/26
Max Quiles, 2026 Moto3 season

More News

Moto2 News
Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans
15/05/26
Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Moto2 News
Mekanik Juara Dunia Moto2 Meninggal dalam Kecelakaan Jalan Raya
17/03/26
Senna Agius and Roberto Lunadei (right), 2025 Valencia GP
MotoGP News
Bersinar di Moto2, Manu Gonzales Masih Sepi Tawaran MotoGP
12/03/26
Manuel Gonzalez, Thai Moto2 Grand Prix.
Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
26/11/25
Barry Baltus
Moto2 News
Aron Canet Lakoni Debut Marc VDS, Deniz Oncu Kembali dari Cedera
25/11/25
Aron Canet makes Marc VDS debut