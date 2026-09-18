Moto2 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk Moto2 Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Filip Salac was fastest with a new record lap in Moto2 on Friday in Austria
Filip Salac was fastest with a new record lap in Moto2 on Friday in Austria
© Gold and Goose

Aksi Moto2 Austria 2026 ditutup dengan Filip Salac memimpin timesheets sesi Practice setelah mencatatkan rekor lap baru di Red Bull Ring.

Setelah sebelumnya bersaing ketat memperebutkan posisi teratas pada sesi latihan, pembalap American Racing tersebut menempati posisi kedua dengan motor Kalex-nya saat mencatatkan rekor waktu terbaik baru 1 menit 32,402 detik. 

Namun, insiden jatuhnya Barry Baltus saat sesi menyisakan empat menit memicu pengibaran bendera kuning dan menghentikan laju para pembalap.

Sebelumnya, Ivan Ortola sempat memuncaki daftar waktu - juga dengan catatan waktu di bawah rekor lap  -sebelum akhirnya finis di posisi kedua untuk tim QJMotor, hanya terpaut 0,097 detik dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut.

Daniel Holgado menempati posisi ketiga dan menjadi pembalap Aspar tercepat, mengungguli tipis Tony Arbolino yang berhasil mempertahankan performa apiknya dari sesi pertama untuk finis di posisi keempat bersama tim REDS Fantic Racing.

Izan Guevara juga melakukan manuver di saat-saat terakhir untuk naik dari posisi ketujuh ke posisi kelima saat bendera finis dikibarkan, sekaligus menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro terbaik di Austria bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha.

David Alonso tergeser ke posisi keenam dengan motor Aspar keduanya, unggul atas Alex Escrig; pembalap tim Klint Forward ini berhasil memperbaiki performanya setelah sempat terjatuh di FP1 dan menempati posisi ke-26 pada hari Jumat.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, mencatatkan waktu tercepat kedelapan untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara Celestino Vietti berhasil bangkit setelah sempat melebar ke area gravel di awal sesi untuk akhirnya finis di posisi kesembilan bagi tim SpeedRS.

Setelah sempat memimpin, rekan setimnya di Gresini, Alonso Lopez, kembali beraksi dan memperbaiki catatan waktunya untuk mengamankan posisi sepuluh besar.

Mario Aji mencatatkan waktu tercepat kesebelas untuk Idemitsu Honda Team Asia, memastikan satu tempat untuk pembalap Indonesia itu di Q2. Sementara itu, pole-sitter balapan sebelumnya di Misano, Senna Agius, menempati posisi ke-12 untuk tim Dynavolt.

Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)1' 32.402s
2Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)+0.097s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Team (Kalex)+0.198s
4Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.223s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.236s
6David Alonso COLCFMOTO Inde Team (Kalex)+0.254s
7Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.272s
8Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.359s
9Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.393s
10Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.545s
11Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.567s
12Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.626s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.750s
14Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.761s
15Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.818s
16Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.900s
17Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.947s
18Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.054s
19Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.128s
20Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.264s
21Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.266s
22Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.275s
23Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+1.285s
24Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.369s
25Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.400s
26Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.401s
27Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.405s
28Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)DNS
29Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNS

Rekor resmi Moto2 Austria:
Lap tercepat: Filip Salac (Practice, 2026) 1’ 32.402s
Rekor Pole: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 32.779s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s

Free Practice 1

Pada Free Practice 1, para pembalap turun ke lintasan dalam kondisi suhu udara yang dingin; posisi teratas pun berganti-ganti dengan cepat menjelang akhir sesi yang berlangsung sengit tersebut.

Arbolino akhirnya menempati posisi pertama saat sesi berakhir, unggul tipis 0,042 detik atas Alonso, sementara Guevara—pembalap terbaik dari tim Boscoscuro—berada di posisi ketiga dengan selisih waktu hanya 0,095 detik dari catatan waktu tercepat.

Posisi lima besar awal dilengkapi oleh Gonzalez dan Vietti, disertai penampilan yang jauh lebih baik dari tim Marc VDS; Canet menempati posisi ketujuh dan Oncu memastikan kedua pembalap tim tersebut masuk dalam jajaran sepuluh besar di FP1.

Sempat terjadi beberapa insiden kecelakaan; Adrian Huertas dengan sigap melepas sarung tangannya untuk memeriksa kondisi tangannya setelah terjatuh di awal sesi.

Piqueras terjatuh di tikungan enam saat sesi sedang berlangsung, sementara Escrig dan Veijer juga mengalami kecelakaan selama FP1.

Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)1' 33.074s
2David Alonso COLCFMOTO Inde Team (Kalex)+0.042s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.095s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.197s
5Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.357s
6Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.377s
7Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.406s
8Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Team (Kalex)+0.411s
9Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.628s
10Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.640s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.660s
12Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.760s
13Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.985s
14Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.024s
15Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.112s
16Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.132s
17Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)+1.146s
18Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.189s
19Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.195s
20Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.274s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.327s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.457s
23Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.544s
24Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Campolor -MSI  (Kalex)+1.804s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.944s
26Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.991s
27Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+2.182s
28Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.616s
29Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+3.462s

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2026
Cincin Banteng Merah
Austria
Spielberg
Moto2
Moto2 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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