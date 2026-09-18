Moto2 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk Moto2 Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Aksi Moto2 Austria 2026 ditutup dengan Filip Salac memimpin timesheets sesi Practice setelah mencatatkan rekor lap baru di Red Bull Ring.
Setelah sebelumnya bersaing ketat memperebutkan posisi teratas pada sesi latihan, pembalap American Racing tersebut menempati posisi kedua dengan motor Kalex-nya saat mencatatkan rekor waktu terbaik baru 1 menit 32,402 detik.
Namun, insiden jatuhnya Barry Baltus saat sesi menyisakan empat menit memicu pengibaran bendera kuning dan menghentikan laju para pembalap.
Sebelumnya, Ivan Ortola sempat memuncaki daftar waktu - juga dengan catatan waktu di bawah rekor lap -sebelum akhirnya finis di posisi kedua untuk tim QJMotor, hanya terpaut 0,097 detik dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut.
Daniel Holgado menempati posisi ketiga dan menjadi pembalap Aspar tercepat, mengungguli tipis Tony Arbolino yang berhasil mempertahankan performa apiknya dari sesi pertama untuk finis di posisi keempat bersama tim REDS Fantic Racing.
Izan Guevara juga melakukan manuver di saat-saat terakhir untuk naik dari posisi ketujuh ke posisi kelima saat bendera finis dikibarkan, sekaligus menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro terbaik di Austria bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha.
David Alonso tergeser ke posisi keenam dengan motor Aspar keduanya, unggul atas Alex Escrig; pembalap tim Klint Forward ini berhasil memperbaiki performanya setelah sempat terjatuh di FP1 dan menempati posisi ke-26 pada hari Jumat.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, mencatatkan waktu tercepat kedelapan untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara Celestino Vietti berhasil bangkit setelah sempat melebar ke area gravel di awal sesi untuk akhirnya finis di posisi kesembilan bagi tim SpeedRS.
Setelah sempat memimpin, rekan setimnya di Gresini, Alonso Lopez, kembali beraksi dan memperbaiki catatan waktunya untuk mengamankan posisi sepuluh besar.
Mario Aji mencatatkan waktu tercepat kesebelas untuk Idemitsu Honda Team Asia, memastikan satu tempat untuk pembalap Indonesia itu di Q2. Sementara itu, pole-sitter balapan sebelumnya di Misano, Senna Agius, menempati posisi ke-12 untuk tim Dynavolt.
Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1' 32.402s
|2
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Campolor -MSI (Kalex)
|+0.097s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Team (Kalex)
|+0.198s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.223s
|5
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.236s
|6
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Team (Kalex)
|+0.254s
|7
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.272s
|8
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.359s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.393s
|10
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.545s
|11
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.567s
|12
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.626s
|13
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.750s
|14
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.761s
|15
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.818s
|16
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.900s
|17
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.947s
|18
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.054s
|19
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.128s
|20
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.264s
|21
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.266s
|22
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.275s
|23
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.285s
|24
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.369s
|25
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.400s
|26
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.401s
|27
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.405s
|28
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Campolor -MSI (Kalex)
|DNS
|29
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|DNS
Rekor resmi Moto2 Austria:
Lap tercepat: Filip Salac (Practice, 2026) 1’ 32.402s
Rekor Pole: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 32.779s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s
Free Practice 1
Pada Free Practice 1, para pembalap turun ke lintasan dalam kondisi suhu udara yang dingin; posisi teratas pun berganti-ganti dengan cepat menjelang akhir sesi yang berlangsung sengit tersebut.
Arbolino akhirnya menempati posisi pertama saat sesi berakhir, unggul tipis 0,042 detik atas Alonso, sementara Guevara—pembalap terbaik dari tim Boscoscuro—berada di posisi ketiga dengan selisih waktu hanya 0,095 detik dari catatan waktu tercepat.
Posisi lima besar awal dilengkapi oleh Gonzalez dan Vietti, disertai penampilan yang jauh lebih baik dari tim Marc VDS; Canet menempati posisi ketujuh dan Oncu memastikan kedua pembalap tim tersebut masuk dalam jajaran sepuluh besar di FP1.
Sempat terjadi beberapa insiden kecelakaan; Adrian Huertas dengan sigap melepas sarung tangannya untuk memeriksa kondisi tangannya setelah terjatuh di awal sesi.
Piqueras terjatuh di tikungan enam saat sesi sedang berlangsung, sementara Escrig dan Veijer juga mengalami kecelakaan selama FP1.
Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1' 33.074s
|2
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Team (Kalex)
|+0.042s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.095s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.197s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.357s
|6
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.377s
|7
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.406s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Team (Kalex)
|+0.411s
|9
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.628s
|10
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.640s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.660s
|12
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.760s
|13
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.985s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.024s
|15
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.112s
|16
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.132s
|17
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Campolor -MSI (Kalex)
|+1.146s
|18
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.189s
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.195s
|20
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.274s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.327s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.457s
|23
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.544s
|24
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Campolor -MSI (Kalex)
|+1.804s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.944s
|26
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.991s
|27
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+2.182s
|28
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.616s
|29
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+3.462s