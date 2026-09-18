Moto2 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring

Aksi Moto2 Austria 2026 ditutup dengan Filip Salac memimpin timesheets sesi Practice setelah mencatatkan rekor lap baru di Red Bull Ring.

Setelah sebelumnya bersaing ketat memperebutkan posisi teratas pada sesi latihan, pembalap American Racing tersebut menempati posisi kedua dengan motor Kalex-nya saat mencatatkan rekor waktu terbaik baru 1 menit 32,402 detik.

Namun, insiden jatuhnya Barry Baltus saat sesi menyisakan empat menit memicu pengibaran bendera kuning dan menghentikan laju para pembalap.

Sebelumnya, Ivan Ortola sempat memuncaki daftar waktu - juga dengan catatan waktu di bawah rekor lap -sebelum akhirnya finis di posisi kedua untuk tim QJMotor, hanya terpaut 0,097 detik dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut.

Daniel Holgado menempati posisi ketiga dan menjadi pembalap Aspar tercepat, mengungguli tipis Tony Arbolino yang berhasil mempertahankan performa apiknya dari sesi pertama untuk finis di posisi keempat bersama tim REDS Fantic Racing.

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Izan Guevara juga melakukan manuver di saat-saat terakhir untuk naik dari posisi ketujuh ke posisi kelima saat bendera finis dikibarkan, sekaligus menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro terbaik di Austria bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha.

David Alonso tergeser ke posisi keenam dengan motor Aspar keduanya, unggul atas Alex Escrig; pembalap tim Klint Forward ini berhasil memperbaiki performanya setelah sempat terjatuh di FP1 dan menempati posisi ke-26 pada hari Jumat.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, mencatatkan waktu tercepat kedelapan untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara Celestino Vietti berhasil bangkit setelah sempat melebar ke area gravel di awal sesi untuk akhirnya finis di posisi kesembilan bagi tim SpeedRS.

Setelah sempat memimpin, rekan setimnya di Gresini, Alonso Lopez, kembali beraksi dan memperbaiki catatan waktunya untuk mengamankan posisi sepuluh besar.

Mario Aji mencatatkan waktu tercepat kesebelas untuk Idemitsu Honda Team Asia, memastikan satu tempat untuk pembalap Indonesia itu di Q2. Sementara itu, pole-sitter balapan sebelumnya di Misano, Senna Agius, menempati posisi ke-12 untuk tim Dynavolt.

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Moto2 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1' 32.402s 2 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Campolor -MSI (Kalex) +0.097s 3 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Team (Kalex) +0.198s 4 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.223s 5 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.236s 6 David Alonso COL CFMOTO Inde Team (Kalex) +0.254s 7 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.272s 8 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.359s 9 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.393s 10 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.545s 11 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.567s 12 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.626s 13 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.750s 14 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.761s 15 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.818s 16 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.900s 17 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.947s 18 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.054s 19 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.128s 20 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.264s 21 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.266s 22 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.275s 23 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +1.285s 24 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.369s 25 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.400s 26 Marcos Ramirez SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.401s 27 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.405s 28 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - Campolor -MSI (Kalex) DNS 29 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNS

Rekor resmi Moto2 Austria:

Lap tercepat: Filip Salac (Practice, 2026) 1’ 32.402s

Rekor Pole: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 32.779s

Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 1’ 33.549s

Free Practice 1

Pada Free Practice 1, para pembalap turun ke lintasan dalam kondisi suhu udara yang dingin; posisi teratas pun berganti-ganti dengan cepat menjelang akhir sesi yang berlangsung sengit tersebut.

Arbolino akhirnya menempati posisi pertama saat sesi berakhir, unggul tipis 0,042 detik atas Alonso, sementara Guevara—pembalap terbaik dari tim Boscoscuro—berada di posisi ketiga dengan selisih waktu hanya 0,095 detik dari catatan waktu tercepat.

Posisi lima besar awal dilengkapi oleh Gonzalez dan Vietti, disertai penampilan yang jauh lebih baik dari tim Marc VDS; Canet menempati posisi ketujuh dan Oncu memastikan kedua pembalap tim tersebut masuk dalam jajaran sepuluh besar di FP1.

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Sempat terjadi beberapa insiden kecelakaan; Adrian Huertas dengan sigap melepas sarung tangannya untuk memeriksa kondisi tangannya setelah terjatuh di awal sesi.

Piqueras terjatuh di tikungan enam saat sesi sedang berlangsung, sementara Escrig dan Veijer juga mengalami kecelakaan selama FP1.