Moto2 San Marino 2026: Manu Gonzales Menang, Trio Baris Depan Tersingkir
Hasil lengkap Moto2 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Moto2 San Marino 2026 dimulai dengan insiden yang menyeret tiga pembalap teratas di awal balapan, yang memberi kesempatan untuk Manuel Gonzales meraih kemenangan kelimanya musim ini.
Memulai balapan dari pole setelah mencetak rekor waktu tercepat di kualifikasi, Senna Agius melebar ke sisi seberang lintasan, sementara Daniel Holgado berhasil merebut posisi pertama dan rookie Angel Piqueras - yang juga memulai dari baris depan - mencari celah untuk memimpin.
Sebuah manuver gegabah membuatnya menyenggol bagian belakang motor Aspar, yang membuat Holgado terjatuh dan turut menyeret Agius bersamanya.
Akibat tersingkirnya seluruh pembalap dari baris depan, Collin Veijer memiliki jalan terbuka untuk mengambil alih pimpinan balapan, sementara Gonzalez, yang memulai dari posisi kelima, terus membuntutinya.
Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut mempertahankan posisinya hingga lap kelima, saat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP melancarkan serangan.
Veijer terus menempel ketat pada lap-lap berikutnya sebelum sedikit tertinggal akibat tekanan, namun tetap berhasil membawa motor Kalex-nya finis dengan selisih waktu 2,451 detik.
Gonzalez sempat menerima peringatan pelanggaran track limits - hanya satu lagi dari hukuman long-lap penalty di tujuh lap terakhir - tapi ia menjaga dirinya dari masalah sampai garis finis untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Balaton Park, Hungaria.
Sementara itu, bagi Veijer, ini merupakan podium keduanya musim ini, yang ia rayakan dengan melakukan wheelie saat melintasi garis finis.
Barry Baltus sempat menempati posisi ketiga dengan nyaman, tepat di belakang dua pembalap terdepan, sebelum pembalap tim Fantic itu dijatuhi hukuman long-lap penalty. Berkat keunggulan waktu yang dimilikinya, pembalap asal Belgia itu kembali ke lintasan tepat di depan rombongan di belakangnya, lalu membalap secara defensif di fase akhir lomba untuk podium pertamanya musim ini di posisi ketiga.
Ivan Ortola segera melihat peluangnya, namun karena adanya pembalap lain yang membayangi dari belakang, ia tidak dapat memanfaatkan momen saat Baltus masuk tepat di depannya di lintasan, sehingga ia finis di posisi keempat untuk QJMotor.
Sejumlah penalti posisi start dijatuhkan setelah sesi kualifikasi; Tony Arbolino, Izan Guevara, Alberto Fernandez (yang membuat David Alonso terjatuh di Q2), dan Adrian Huertas semuanya mundur posisinya, sementara Taiyo Furusato ditempatkan di posisi paling belakang grid.
Arbolino melakukan aksi kebangkitan paling impresif dengan menyalip Guevara di akhir lap kedua sebelum finis. Pembalap Italia itu memperbaiki posisinya dari urutan ke-16 setelah penalti - sebelumnya menempati P7 di Q2 - untuk finis kelima.
Guevara menjadi pembalap Boscoscuro terbaik; ia terus memberikan perlawanan sengit sepanjang lap terakhir untuk merebut kembali posisi tersebut dan akhirnya finis di urutan keenam bagi tim Blu Cru Pramac Yamaha, setelah memulai balapan dari posisi ke-14.
Celestino Vietti juga melakukan upaya keras di fase akhir balapan untuk naik ke posisi ketujuh bagi tim SpeedRS, sementara Alonso Lopez - pemenang balapan sebelumnya di Aragon - harus puas finis di posisi kedelapan bersama tim Gresini setelah sempat melebar saat menikung.
Alonso memulai balapan dari posisi ke-15 akibat perubahan urutan start menyusul insiden jatuhnya di Q2, lalu naik ke posisi kesembilan sebagai satu-satunya pembalap tim Aspar yang tersisa dalam balapan tersebut, sementara Alex Escrig melengkapi posisi sepuluh besar sebagai pembalap terbaik dari tim Klint Forward.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji finis di posisi ke-21, terpaut 42 detik dari Alonso yang memenangi balapan
Rekor resmi Moto2 Misano:
Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 33.718s
Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 34.759s
Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|22 Lapss
|2
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+2.451s
|3
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+4.692s
|4
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+5,785s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+6.068s
|6
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+6.196s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+6.390s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+8.781s
|9
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|+11.408s
|10
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+15.627s
|11
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+20.667s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+21.050s
|13
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+21.882s
|14
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+22.259s
|15
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+26.509s
|16
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+26.545s
|17
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+27.373s
|18
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+31.676s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+36.247s
|20
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+37.206s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+38.751s
|22
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+42.454s
|23
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+2 laps
|24
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNF
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|DNF
|26
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|DNF
|27
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|DNF
|28
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|DNF
|29
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|DNS