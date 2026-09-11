Moto2 San Marino 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano

Hasil sesi latihan Jumat untuk Moto2 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

Senna Agius finished Friday fastest with a Moto2 record lap of Misano
Senna Agius finished Friday fastest with a Moto2 record lap of Misano
© Gold and Goose

Akhir pekan Moto2 San Marino 2026 di Misano dibuka dengan Senna Agius memecahkan rekor lap Misano untuk memimpin sesi Practice, Jumat (11/9) sore.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sudah unggul saat ia memperbaiki catatan waktunya sendiri menjadi 1 menit 34,142 detik, yang merupakan rekor sirkuit baru untuk kategori Moto2 di Misano.

Rekan setimnya, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, naik dari posisi ke-10 ke posisi kedua menjelang akhir sesi dengan selisih waktu hanya 0,120 detik lebih lambat.

David Alonso adalah pembalap lain yang mempertajam catatan waktunya di akhir sesi FP1. Pembalap tim Aspar itu sempat melakukan simulasi balapan sebelum kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu terbaik pribadinya pada lap ke-19.

Collin Veijer memisahkan duo Aspar dengan menempati posisi keempat untuk tim Red Bull KTM Ajo, mengungguli Daniel Holgado - pole-sitter tahun lalu - yang berada di posisi kelima.

Pembalap Fantic Racing, Tony Arbolino, kembali menunjukkan performa hari Jumat yang lebih baik dengan menempati posisi keenam, setelah sebelumnya sempat membuat Alonso frustrasi hingga pembalap asal Kolombia itu melayangkan gestur protes ke arah motor #14 tersebut.

Rekan setim Arbolino, Barry Baltus, finis di posisi ketujuh dengan selisih tipis di depan penantang gelar Izan Guevara, yang menjadi pembalap Boscoscuro terbaik bagi BluCru Pramac Yamaha di posisi kedelapan.

Peraih *pole position* sekaligus pemenang balapan di Aragon, Alonso Lopez, mencatatkan waktu tercepat kesembilan, sementara Filip Salac melengkapi daftar sepuluh besar untuk tim American Racing.

Duet Honda Team Asia gagal mengamankan tempat otomatis ke Q2, Taiyo Furosato berada di posisi ke-19 sedangkan Mario Suryo Aji di posisi ke-25.

Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1' 34.142s
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.120s
3David Alonso COLCFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)+0.133s
4Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.241s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)+0.329s
6Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.339s
7Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.382s
8Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.424s
9Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.434s
10Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.463s
11Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.465s
12Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Green Power -MSI  (Kalex)+0.510s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power -MSI  (Kalex)+0.598s
14Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.685s
15Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.810s
16Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.884s
17Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.902s
18Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.058s
19Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.109s
20Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.125s
21Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.131s
22Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.164s
23Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.191s
24Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.214s
25Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.275s
26Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.418s
27Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.429s
28Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.709s
29Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+2.424s

Rekor resmi Moto2 Misano:

Lap tercepat: Senna Agius (2026, Practice) 1’ 34.142
Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 34.759s

Free Practice 1

Sesi pertama Moto2 berlangsung sengit, di mana putaran terakhir menjelang finis membawa Gonzalez naik dari posisi keempat ke posisi pertama.

Posisi terdepan terus berganti; Agius tergeser ke posisi kedua di belakang rekan setimnya dengan selisih waktu hanya 0,035 detik dalam sesi yang sangat ketat ini.

Guevara, yang menempati posisi ketiga, hanya tertinggal 0,090 detik dari Gonzalez dan menjadi pembalap tercepat di antara pengguna motor Boscoscuro.

Lima besar awal ini dilengkapi oleh dua pembalap tim Aspar, Holgado dan Alonso.

Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1' 35.031s
2Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.035s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.090s
4David Alonso COLCFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)+0.180s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)+0.209s
6Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.384s
7Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.393s
8Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.612s
9Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.724s
10Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.813s
11Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.848s
12Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.880s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power -MSI  (Kalex)+0.889s
14Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Green Power -MSI  (Kalex)+0.891s
15Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.947s
16Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.018s
17Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.136s
18Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.276s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.285s
20Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.301s
21Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.472s
22Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.494s
23Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.531s
24Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.550s
25Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.604s
26Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.633s
27Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.779s
28Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+2.098s
29Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.419s

Tags:

2026
Moto2
San Marino
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
Moto2 San Marino 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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