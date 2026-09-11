Moto2 San Marino 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Hasil sesi latihan Jumat untuk Moto2 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Akhir pekan Moto2 San Marino 2026 di Misano dibuka dengan Senna Agius memecahkan rekor lap Misano untuk memimpin sesi Practice, Jumat (11/9) sore.
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sudah unggul saat ia memperbaiki catatan waktunya sendiri menjadi 1 menit 34,142 detik, yang merupakan rekor sirkuit baru untuk kategori Moto2 di Misano.
Rekan setimnya, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, naik dari posisi ke-10 ke posisi kedua menjelang akhir sesi dengan selisih waktu hanya 0,120 detik lebih lambat.
David Alonso adalah pembalap lain yang mempertajam catatan waktunya di akhir sesi FP1. Pembalap tim Aspar itu sempat melakukan simulasi balapan sebelum kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu terbaik pribadinya pada lap ke-19.
Collin Veijer memisahkan duo Aspar dengan menempati posisi keempat untuk tim Red Bull KTM Ajo, mengungguli Daniel Holgado - pole-sitter tahun lalu - yang berada di posisi kelima.
Pembalap Fantic Racing, Tony Arbolino, kembali menunjukkan performa hari Jumat yang lebih baik dengan menempati posisi keenam, setelah sebelumnya sempat membuat Alonso frustrasi hingga pembalap asal Kolombia itu melayangkan gestur protes ke arah motor #14 tersebut.
Rekan setim Arbolino, Barry Baltus, finis di posisi ketujuh dengan selisih tipis di depan penantang gelar Izan Guevara, yang menjadi pembalap Boscoscuro terbaik bagi BluCru Pramac Yamaha di posisi kedelapan.
Peraih *pole position* sekaligus pemenang balapan di Aragon, Alonso Lopez, mencatatkan waktu tercepat kesembilan, sementara Filip Salac melengkapi daftar sepuluh besar untuk tim American Racing.
Duet Honda Team Asia gagal mengamankan tempat otomatis ke Q2, Taiyo Furosato berada di posisi ke-19 sedangkan Mario Suryo Aji di posisi ke-25.
Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 34.142s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.120s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|+0.133s
|4
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.241s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|+0.329s
|6
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.339s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.382s
|8
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.424s
|9
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.434s
|10
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.463s
|11
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.465s
|12
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+0.510s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+0.598s
|14
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.685s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.810s
|16
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.884s
|17
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.902s
|18
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.058s
|19
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.109s
|20
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.125s
|21
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.131s
|22
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.164s
|23
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.191s
|24
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.214s
|25
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.275s
|26
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.418s
|27
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.429s
|28
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.709s
|29
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+2.424s
Rekor resmi Moto2 Misano:
Lap tercepat: Senna Agius (2026, Practice) 1’ 34.142
Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 34.759s
Free Practice 1
Sesi pertama Moto2 berlangsung sengit, di mana putaran terakhir menjelang finis membawa Gonzalez naik dari posisi keempat ke posisi pertama.
Posisi terdepan terus berganti; Agius tergeser ke posisi kedua di belakang rekan setimnya dengan selisih waktu hanya 0,035 detik dalam sesi yang sangat ketat ini.
Guevara, yang menempati posisi ketiga, hanya tertinggal 0,090 detik dari Gonzalez dan menjadi pembalap tercepat di antara pengguna motor Boscoscuro.
Lima besar awal ini dilengkapi oleh dua pembalap tim Aspar, Holgado dan Alonso.
Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 35.031s
|2
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.035s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.090s
|4
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|+0.180s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|+0.209s
|6
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.384s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.393s
|8
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.612s
|9
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.724s
|10
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.813s
|11
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.848s
|12
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.880s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+0.889s
|14
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+0.891s
|15
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.947s
|16
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.018s
|17
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.136s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.276s
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.285s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.301s
|21
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.472s
|22
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.494s
|23
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.531s
|24
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.550s
|25
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.604s
|26
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.633s
|27
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.779s
|28
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+2.098s
|29
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.419s