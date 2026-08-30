Moto2 Aragon 2026: Lopez Raih Kemenangan Dominan di MotorLand

Pole-sitter Moto2 Aragon, Alonso Lopez, memimpin tanpa gangguan berarti untuk meraih kemenangan pertamannya sejak putaran Qatar 2024.

Pembalap Italjet Gresini tersebut melakukan start yang impresif dan membangun keunggulan yang cukup aman hingga lap terakhir. Saat Izan Guevara dan David Alonso sibuk bertarung di belakangnya, Lopez dapat mengendalikan jarak dan meraih kemenangan - yang juga podium pertamanya musim ini - untuk Gresini Racing.

Alonso, yang memulai balapan dari posisi kelima, sempat menyalip Manuel Gonzalez dan kemudian mendahului rekan setimnya di Aspar, Daniel Holgado.

Setelah itu, ia bertarung memperebutkan posisi ketiga dengan Collin Veijer - hingga pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut terjatuh keluar dari persaingan - dan kini mulai mengejar Guevara.

Pertarungan sengit terjadi di lap terakhir; Alonso sempat memimpin di tikungan corkscrew, tapi Guevara yang membela Blu Cru Pramac Yamaha itu enggan menyerah dan segera melakukan manuver menyalip kembali dari sisi dalam.

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Pembalap asal Kolombia itu mencoba lagi di chicane Bus Stop, tetapi Guevara berhasil menutup jalur dan mempertahankan posisinya saat melaju menuju garis finis untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik dalam balapan di Aragon ini.

Setelah mengakhiri sesi hari Jumat di posisi ke-19, keberhasilan meraih podium menandai kebangkitan luar biasa bagi pembalap tim Aspar tersebut, dengan Alonso finis dengan mantap di posisi ketiga.

Senna Agius memanfaatkan celah yang terbuka di depannya untuk turut menyalip rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Gonzalez; meski sempat mendapat peringatan pelanggaran track limits di lap-lap akhir, pembalap asal Australia itu berhasil finis di posisi keempat.

Hasil kualifikasi Ivan Ortola yang menempatkannya di posisi ke-14 tidak mencerminkan kecepatan sebenarnya yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan, mengingat ia sempat mendominasi sesi latihan sebelum kualifikasi.

Saat balapan berlangsung, pembalap QJMotor tersebut mampu mengatasi para pesaingnya dengan mudah dan melesat naik hingga menempati posisi kelima saat melintasi garis finis.

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Pemimpin klasemen Gonzalez sempat kembali fokus setelah disalip oleh Agius dan Alonso, namun kemudian melebar dan tak mampu mengimbangi kecepatan Ortola di fase akhir balapan, sehingga finis di posisi keenam.

Daniel Holgado sempat berada di posisi tiga besar pada lap-lap awal sebelum akhirnya turun ke posisi ketujuh dengan motor Aspar keduanya.

Deniz Oncu gagal lolos dari Q1, namun berhasil memperbaiki posisinya dalam balapan—dari urutan ke-19 di grid menjadi finis di posisi kedelapan—bersama tim Elf Marc VDS.

Alex Escrig melebar jauh tepat saat balapan dimulai, sehingga posisinya melorot keluar dari zona poin pada lap pertama setelah sebelumnya start dari posisi kedelapan. Pembalap Klint Forward Racing itu berhasil bangkit dan finis di posisi kesembilan yang impresif.

Adrian Huertas melengkapi posisi sepuluh besar untuk Italtrans setelah berhasil memperbaiki posisinya selama balapan berlangsung.

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Jauh di belakang, Mario Aji kesulitan untuk berada dalam pertarungan poin dan menyelesaikan balapan di posisi ke-24, tertinggal 30 detik dari kemenangan.

Rekor resmi Moto2 Aragon:

Lap tercepat: Alonso Lopez (Q2, 2026) 1’ 49.405s

Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s

