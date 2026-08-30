Moto2 Aragon 2026: Lopez Raih Kemenangan Dominan di MotorLand

Hasil lengkap Moto2 Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Alonso Lopez retuned to winning ways in the Moto2 race at Aragon
Alonso Lopez retuned to winning ways in the Moto2 race at Aragon
© Gold and Goose

Pole-sitter Moto2 Aragon, Alonso Lopez, memimpin tanpa gangguan berarti untuk meraih kemenangan pertamannya sejak putaran Qatar 2024.

Pembalap Italjet Gresini tersebut melakukan start yang impresif dan membangun keunggulan yang cukup aman hingga lap terakhir. Saat Izan Guevara dan David Alonso sibuk bertarung di belakangnya, Lopez dapat mengendalikan jarak dan meraih kemenangan - yang juga podium pertamanya musim ini - untuk Gresini Racing.

Alonso, yang memulai balapan dari posisi kelima, sempat menyalip Manuel Gonzalez dan kemudian mendahului rekan setimnya di Aspar, Daniel Holgado.

Setelah itu, ia bertarung memperebutkan posisi ketiga dengan Collin Veijer - hingga pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut terjatuh keluar dari persaingan - dan kini mulai mengejar Guevara.

Pertarungan sengit terjadi di lap terakhir; Alonso sempat memimpin di tikungan corkscrew, tapi Guevara yang membela Blu Cru Pramac Yamaha itu enggan menyerah dan segera melakukan manuver menyalip kembali dari sisi dalam.

Pembalap asal Kolombia itu mencoba lagi di chicane Bus Stop, tetapi Guevara berhasil menutup jalur dan mempertahankan posisinya saat melaju menuju garis finis untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik dalam balapan di Aragon ini.

Setelah mengakhiri sesi hari Jumat di posisi ke-19, keberhasilan meraih podium menandai kebangkitan luar biasa bagi pembalap tim Aspar tersebut, dengan Alonso finis dengan mantap di posisi ketiga.

Senna Agius memanfaatkan celah yang terbuka di depannya untuk turut menyalip rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Gonzalez; meski sempat mendapat peringatan pelanggaran track limits di lap-lap akhir, pembalap asal Australia itu berhasil finis di posisi keempat.

Hasil kualifikasi Ivan Ortola yang menempatkannya di posisi ke-14 tidak mencerminkan kecepatan sebenarnya yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan, mengingat ia sempat mendominasi sesi latihan sebelum kualifikasi. 

Saat balapan berlangsung, pembalap QJMotor tersebut mampu mengatasi para pesaingnya dengan mudah dan melesat naik hingga menempati posisi kelima saat melintasi garis finis.

Pemimpin klasemen Gonzalez sempat kembali fokus setelah disalip oleh Agius dan Alonso, namun kemudian melebar dan tak mampu mengimbangi kecepatan Ortola di fase akhir balapan, sehingga finis di posisi keenam.

Daniel Holgado sempat berada di posisi tiga besar pada lap-lap awal sebelum akhirnya turun ke posisi ketujuh dengan motor Aspar keduanya.

Deniz Oncu gagal lolos dari Q1, namun berhasil memperbaiki posisinya dalam balapan—dari urutan ke-19 di grid menjadi finis di posisi kedelapan—bersama tim Elf Marc VDS.

Alex Escrig melebar jauh tepat saat balapan dimulai, sehingga posisinya melorot keluar dari zona poin pada lap pertama setelah sebelumnya start dari posisi kedelapan. Pembalap Klint Forward Racing itu berhasil bangkit dan finis di posisi kesembilan yang impresif.

Adrian Huertas melengkapi posisi sepuluh besar untuk Italtrans setelah berhasil memperbaiki posisinya selama balapan berlangsung.

Jauh di belakang, Mario Aji kesulitan untuk berada dalam pertarungan poin dan menyelesaikan balapan di posisi ke-24, tertinggal 30 detik dari kemenangan.

Rekor resmi Moto2 Aragon:

Lap tercepat: Alonso Lopez (Q2, 2026) 1’ 49.405s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s
 

Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)19 Laps
2Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.800s
3David Alonso COLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.881s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+2.887s
5Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)+3.262s
6Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+4.731s
7Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+5.912s
8Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+14.194s
9Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+14.662s
10Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+15.231s
11Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+15.617s
12Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+16.512s
13Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+16.718s
14Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+18.364s
15Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+19.566s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+19.826s
17Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+21.370s
18Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+21.665s
19Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+28.091s
20Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+28.237s
21Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+28.726s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+28.774s
23Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+29.798s
24Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+30.306s
25Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+32.475s
26Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+37.117s
27Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)DNF
28Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNF
29Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)DNF

Tags:

2026
Moto2
MotorLand Aragon, Circuito de Alcañiz, Aragon, Spain
Moto2 Aragon 2026: Lopez Raih Kemenangan Dominan di MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
27/08/26
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP
18/08/26
Honda RC213V, 2026 Silverstone MotoGP.
Moto2 News
Manu Gonzalez Jelaskan Blunder Selebrasi Awal di Moto2 Inggris
11/08/26
Manu Gonzalez, 2026 Moto2 British Grand Prix
MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.
Moto2 News
Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027
16/07/26
Max Quiles, 2026 Moto3 season

More News

Moto2 News
Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans
15/05/26
Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Moto2 News
Mekanik Juara Dunia Moto2 Meninggal dalam Kecelakaan Jalan Raya
17/03/26
Senna Agius and Roberto Lunadei (right), 2025 Valencia GP
MotoGP News
Bersinar di Moto2, Manu Gonzales Masih Sepi Tawaran MotoGP
12/03/26
Manuel Gonzalez, Thai Moto2 Grand Prix.
Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
26/11/25
Barry Baltus
Moto2 News
Aron Canet Lakoni Debut Marc VDS, Deniz Oncu Kembali dari Cedera
25/11/25
Aron Canet makes Marc VDS debut