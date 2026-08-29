Moto2 Aragon 2026: Lopez Akhiri Penantian Tiga Tahun untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Kualifikasi Moto2 Aragon di MotorLand melihat Alonso Lopez meraih pole pertamanya sejak Assen 2023, dan ia melakukannya dengan memecahkan rekor lap sirkuit.
Pembalap Italjet Gresini itu sempat turun ke posisi kedelapan, dan dibuat frustrasi oleh para pembalap yang melaju lambat di trek, dengan Barry Baltus dan Daniel Munoz melaju pelan saat ia berusaha memperbaiki catatan waktunya.
Akhirnya mendapatkan trek kosong di menit-menit akhir Q2, pembalap Spanyol itu mencatatkan laptime 1 menit 49,405 detik di kesempatan terakhirnya, membuatnya tercatat sebagai pemenang pole ke-10 berbeda di musim ini.
Izan Guevara, yang meraih pole pada putaran sebelumnya di Silverstone, sempat memimpin dengan catatan waktu terbaik yang ia bukukan sejak awal, tepatnya pada putaran kedua.
Sebagai pembalap Boscoscuro terbaik untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha, Guevara berhasil mengamankan posisi start baris depan untuk keempat kalinya secara berturut-turut dengan selisih waktu putaran hanya 0,179 detik lebih lambat.
Daniel Holgado melengkapi baris depan di Aragon. Pada sesi FP2 pagi harinya, pembalap tim Aspar ini mengalami kecelakaan hebat yang membuat motornya menghantam dinding pembatas ban; ia pun tidak sempat kembali ke lintasan untuk memeriksa kondisi motor sebelum kualifikasi dimulai.
Posisi Holgado sempat melorot seiring berjalannya sesi, karena adanya kibaran bendera kuning yang membatalkan atau menghalangi upaya mencetak waktu cepat di fase-fase akhir. Namun, pembalap bernomor 96 ini berhasil mengatur waktu putaran terakhirnya dengan tepat. Melaju sendirian, ia awalnya naik dari posisi ke-11 ke posisi kesembilan, sebelum akhirnya mengamankan posisi ketiga pada putaran terakhirnya.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, juga melakukan manuver cepat di putaran terakhir; ia berhasil memperbaiki posisinya tepat saat bendera finis dikibarkan, sehingga mengamankan posisi keempat di grid untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Kedua penampilan tersebut menggeser posisi pembalap Aspar lainnya, David Alonso, yang sebelumnya telah melakukan aksi kebangkitan luar biasa dengan lolos dari Q1 hingga akhirnya menempati posisi kelima di grid.
Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Ajo, sedikit lebih unggul daripada Baltus (tim Fantic) yang menempati posisi ketujuh dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sengit.
Angel Piqueras tampil sebagai rookie terbaik - satu-satunya pendatang baru musim ini yang berhasil menembus Q2 setelah mengamankan tempat secara langsung - sekaligus menjadi pembalap terdepan bagi tim QJMotor dengan menempati posisi kedelapan.
Alex Escrig kembali berjuang keras memaksimalkan performa motor Klint Forward Racing miliknya hingga menempati posisi kesembilan, sementara pemenang balapan terakhir di Silverstone, Filip Salac, lolos dari Q1 dan mengamankan posisi start di sepuluh besar untuk balapan hari Minggu.
Terjadi kecelakaan kedua di awal sesi yang melibatkan Taiyo Furusato, yang terlempar dari motornya di tikungan ketujuh.
Sementara itu, rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, gagal lolos dari Q1 dan menempati posisi start ke-26 untuk balapan hari Minggu.
Rekor resmi Moto2 Aragon:
Rekor lap tercepat: Alonso Lopez (Q2, 2026) 1’ 49.405s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s
Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|1' 49.405s
|2
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.179s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.229s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.253s
|5
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.284s
|6
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.339s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|REDs Fantic Racing (Kalex)
|+0.398s
|8
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Reverte -MSI (Kalex)
|+0.412s
|9
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.444s
|10
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.535s
|11
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.538s
|12
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.681s
|13
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.770s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.023s
|15
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Reverte -MSI (Kalex)
|+1.068s
|16
|Celestino Vietti
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.117s
|17
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.233s
|18
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.565s
|Q1
|19
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 50.355s
|20
|Luca Lunetta
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 50.427s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|1' 50.430s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|1' 50.634s
|23
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 50.865s
|24
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 50.933s
|25
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|1' 50.938s
|26
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 50.967s
|27
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 51.157s
|28
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 51.199s
|29
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1' 51.227s