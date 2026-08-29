Moto2 Aragon 2026: Lopez Akhiri Penantian Tiga Tahun untuk Pole

Kualifikasi Moto2 Aragon di MotorLand melihat Alonso Lopez meraih pole pertamanya sejak Assen 2023, dan ia melakukannya dengan memecahkan rekor lap sirkuit.

Pembalap Italjet Gresini itu sempat turun ke posisi kedelapan, dan dibuat frustrasi oleh para pembalap yang melaju lambat di trek, dengan Barry Baltus dan Daniel Munoz melaju pelan saat ia berusaha memperbaiki catatan waktunya.

Akhirnya mendapatkan trek kosong di menit-menit akhir Q2, pembalap Spanyol itu mencatatkan laptime 1 menit 49,405 detik di kesempatan terakhirnya, membuatnya tercatat sebagai pemenang pole ke-10 berbeda di musim ini.

Izan Guevara, yang meraih pole pada putaran sebelumnya di Silverstone, sempat memimpin dengan catatan waktu terbaik yang ia bukukan sejak awal, tepatnya pada putaran kedua.

Sebagai pembalap Boscoscuro terbaik untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha, Guevara berhasil mengamankan posisi start baris depan untuk keempat kalinya secara berturut-turut dengan selisih waktu putaran hanya 0,179 detik lebih lambat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Daniel Holgado melengkapi baris depan di Aragon. Pada sesi FP2 pagi harinya, pembalap tim Aspar ini mengalami kecelakaan hebat yang membuat motornya menghantam dinding pembatas ban; ia pun tidak sempat kembali ke lintasan untuk memeriksa kondisi motor sebelum kualifikasi dimulai.

Posisi Holgado sempat melorot seiring berjalannya sesi, karena adanya kibaran bendera kuning yang membatalkan atau menghalangi upaya mencetak waktu cepat di fase-fase akhir. Namun, pembalap bernomor 96 ini berhasil mengatur waktu putaran terakhirnya dengan tepat. Melaju sendirian, ia awalnya naik dari posisi ke-11 ke posisi kesembilan, sebelum akhirnya mengamankan posisi ketiga pada putaran terakhirnya.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, juga melakukan manuver cepat di putaran terakhir; ia berhasil memperbaiki posisinya tepat saat bendera finis dikibarkan, sehingga mengamankan posisi keempat di grid untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Read Also Moto2 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Kedua penampilan tersebut menggeser posisi pembalap Aspar lainnya, David Alonso, yang sebelumnya telah melakukan aksi kebangkitan luar biasa dengan lolos dari Q1 hingga akhirnya menempati posisi kelima di grid.

Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Ajo, sedikit lebih unggul daripada Baltus (tim Fantic) yang menempati posisi ketujuh dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sengit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Angel Piqueras tampil sebagai rookie terbaik - satu-satunya pendatang baru musim ini yang berhasil menembus Q2 setelah mengamankan tempat secara langsung - sekaligus menjadi pembalap terdepan bagi tim QJMotor dengan menempati posisi kedelapan.

Alex Escrig kembali berjuang keras memaksimalkan performa motor Klint Forward Racing miliknya hingga menempati posisi kesembilan, sementara pemenang balapan terakhir di Silverstone, Filip Salac, lolos dari Q1 dan mengamankan posisi start di sepuluh besar untuk balapan hari Minggu.

Terjadi kecelakaan kedua di awal sesi yang melibatkan Taiyo Furusato, yang terlempar dari motornya di tikungan ketujuh.

Sementara itu, rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, gagal lolos dari Q1 dan menempati posisi start ke-26 untuk balapan hari Minggu.

Rekor resmi Moto2 Aragon:

Rekor lap tercepat: Alonso Lopez (Q2, 2026) 1’ 49.405s

Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT