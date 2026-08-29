Moto2 Aragon 2026: Lopez Akhiri Penantian Tiga Tahun untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Alonso Lopez will be back on pole position for the first time since the 2023 season
Alonso Lopez will be back on pole position for the first time since the 2023 season
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto2 Aragon di MotorLand melihat Alonso Lopez meraih pole pertamanya sejak Assen 2023, dan ia melakukannya dengan memecahkan rekor lap sirkuit.

Pembalap Italjet Gresini itu sempat turun ke posisi kedelapan, dan dibuat frustrasi oleh para pembalap yang melaju lambat di trek, dengan Barry Baltus dan Daniel Munoz melaju pelan saat ia berusaha memperbaiki catatan waktunya.

Akhirnya mendapatkan trek kosong di menit-menit akhir Q2, pembalap Spanyol itu mencatatkan laptime 1 menit 49,405 detik di kesempatan terakhirnya, membuatnya tercatat sebagai pemenang pole ke-10 berbeda di musim ini.

Izan Guevara, yang meraih pole pada putaran sebelumnya di Silverstone, sempat memimpin dengan catatan waktu terbaik yang ia bukukan sejak awal, tepatnya pada putaran kedua. 

Sebagai pembalap Boscoscuro terbaik untuk tim Blu Cru Pramac Yamaha, Guevara berhasil mengamankan posisi start baris depan untuk keempat kalinya secara berturut-turut dengan selisih waktu putaran hanya 0,179 detik lebih lambat.

Daniel Holgado melengkapi baris depan di Aragon. Pada sesi FP2 pagi harinya, pembalap tim Aspar ini mengalami kecelakaan hebat yang membuat motornya menghantam dinding pembatas ban; ia pun tidak sempat kembali ke lintasan untuk memeriksa kondisi motor sebelum kualifikasi dimulai.

Posisi Holgado sempat melorot seiring berjalannya sesi, karena adanya kibaran bendera kuning yang membatalkan atau menghalangi upaya mencetak waktu cepat di fase-fase akhir. Namun, pembalap bernomor 96 ini berhasil mengatur waktu putaran terakhirnya dengan tepat. Melaju sendirian, ia awalnya naik dari posisi ke-11 ke posisi kesembilan, sebelum akhirnya mengamankan posisi ketiga pada putaran terakhirnya.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, juga melakukan manuver cepat di putaran terakhir; ia berhasil memperbaiki posisinya tepat saat bendera finis dikibarkan, sehingga mengamankan posisi keempat di grid untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Kedua penampilan tersebut menggeser posisi pembalap Aspar lainnya, David Alonso, yang sebelumnya telah melakukan aksi kebangkitan luar biasa dengan lolos dari Q1 hingga akhirnya menempati posisi kelima di grid.

Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Ajo, sedikit lebih unggul daripada Baltus (tim Fantic) yang menempati posisi ketujuh dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sengit.

Angel Piqueras tampil sebagai rookie terbaik - satu-satunya pendatang baru musim ini yang berhasil menembus Q2 setelah mengamankan tempat secara langsung - sekaligus menjadi pembalap terdepan bagi tim QJMotor dengan menempati posisi kedelapan.

Alex Escrig kembali berjuang keras memaksimalkan performa motor Klint Forward Racing miliknya hingga menempati posisi kesembilan, sementara pemenang balapan terakhir di Silverstone, Filip Salac, lolos dari Q1 dan mengamankan posisi start di sepuluh besar untuk balapan hari Minggu.

Terjadi kecelakaan kedua di awal sesi yang melibatkan Taiyo Furusato, yang terlempar dari motornya di tikungan ketujuh.

Sementara itu, rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, gagal lolos dari Q1 dan menempati posisi start ke-26 untuk balapan hari Minggu.

Rekor resmi Moto2 Aragon:
Rekor lap tercepat: Alonso Lopez (Q2, 2026) 1’ 49.405s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s

Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1' 49.405s
2Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.179s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.229s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.253s
5David Alonso COLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.284s
6Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.339s
7Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+0.398s
8Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)+0.412s
9Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.444s
10Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.535s
11Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.538s
12Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.681s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.770s
14Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.023s
15Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)+1.068s
16Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.117s
17Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.233s
18Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.565s
Q1
19Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 50.355s
20Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 50.427s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1' 50.430s
22Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1' 50.634s
23Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 50.865s
24Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 50.933s
25Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1' 50.938s
26Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 50.967s
27Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 51.157s
28Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 51.199s
29Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)1' 51.227s

Tags:

2026
Moto2
MotorLand Aragon, Circuito de Alcañiz, Aragon, Spain
Moto2 Aragon 2026: Lopez Akhiri Penantian Tiga Tahun untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
27/08/26
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP
18/08/26
Honda RC213V, 2026 Silverstone MotoGP.
Moto2 News
Manu Gonzalez Jelaskan Blunder Selebrasi Awal di Moto2 Inggris
11/08/26
Manu Gonzalez, 2026 Moto2 British Grand Prix
MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.
Moto2 News
Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027
16/07/26
Max Quiles, 2026 Moto3 season

More News

Moto2 News
Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans
15/05/26
Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Moto2 News
Mekanik Juara Dunia Moto2 Meninggal dalam Kecelakaan Jalan Raya
17/03/26
Senna Agius and Roberto Lunadei (right), 2025 Valencia GP
MotoGP News
Bersinar di Moto2, Manu Gonzales Masih Sepi Tawaran MotoGP
12/03/26
Manuel Gonzalez, Thai Moto2 Grand Prix.
Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
26/11/25
Barry Baltus
Moto2 News
Aron Canet Lakoni Debut Marc VDS, Deniz Oncu Kembali dari Cedera
25/11/25
Aron Canet makes Marc VDS debut