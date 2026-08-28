Moto2 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk Moto2 Aragon 2026 dari sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Ivan Ortola was fastest in Aragon Practice, with a new lap record.
Ivan Ortola was fastest in Aragon Practice, with a new lap record.
© Gold and Goose

Rekor lap dipecahkan di kategori menengah saat Ivan Ortola memimpin sesi Practice Moto2 Aragon di Sirkuit MotorLand, Jumat (29/8) sore.

Sempat turun ke posisi keenam, pembalap QJMotor tersebut kembali ke lintasan usai singgah di pit dan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 42,791 detik dengan motor Kalex-nya, yang membawanya langsung melaju ke Q2 dengan waktu tercepat.

Rekor tersebut sempat dipecahkan oleh Daniel Holgado yang akhirnya jadi tercepat kedua untuk tim Aspar; hanya selisih 0,058 detik dari catatan waktu milik Ortola.

Senna Agius menjadi pembalap pertama yang memulai putaran terakhir, yang sempat menempatkan pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu di puncak timesheetssebelum digeser oleh duo pembalap Spanyol. 

Pembalap asal Australia itu berhasil mempertajam catatan waktunya - meski posisinya tidak berubah - dan mengakhiri sesi latihan di peringkat ketiga.

Alonso Lopez sempat memimpin sesi di awal sebelum akhirnya menempati posisi keempat bersama tim Italjet Gresini.

Celestino Vietti membutuhkan dua kali upaya untuk memastikan tempat langsung di Q2. Pembalap SpeedRS itu sempat turun ke posisi ke-16 menjelang lima menit terakhir, namun putaran cepat pertamanya membawa pembalap Italia itu kembali ke posisi ke-14, ambang batas aman Q2.

Vietti sempat berada di posisi ke-18 saat bendera finis dikibarkan, namun ia berhasil memangkas banyak waktu di sektor terakhir untuk naik ke posisi kelima dan menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro tercepat dalam sesi Latihan (Practice) tersebut.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez menempati posisi keenam dengan motor Dynavolt kedua; seperti halnya Vietti, catatan waktunya terpaut lebih dari setengah detik dari rekor waktu terbaik baru di Aragon.

David Munoz menempati posisi ketujuh untuk tim Italtrans, pembalap lain yang berhasil memperbaiki catatan waktu di sektor terakhir, sementara Alex Escrig memastikan tempat di Q2 di saat-saat terakhir sesi. 

Escrig melesat dari posisi ke-21 ke posisi kedelapan untuk tim Forward tepat sebelum sesi berakhir, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan posisi ke-25 di FP1, tertinggal dua detik dari pembalap tercepat.

Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara penantang gelar dari tim Blu Cru Pramac Yamaha, Izan Guevara, melengkapi posisi 10 besar.

Ayumu Sasaki mencatatkan waktu tercepat ke-11 untuk Momoven Idrofoglia RW Racing, sementara Barry Baltus menempati posisi ke-12 untuk Fantic Racing.

Angel Piqueras menjadi *rookie* terbaik di posisi ke-13 untuk QJMotor, tepat di depan sesama pendatang baru kelas tersebut, Taiyo Furusato, yang menempati slot terakhir Q2 di posisi ke-14 untuk Idemitsu Honda Team Asia - peningkatan besar bagi pembalap Jepang yang sebelumnya berada di posisi terakhir di FP1.

Putaran terakhir Escrig membuat pemenang balapan Silverstone, Filip Salac, turun ke posisi ke-15 dan harus menjalani sesi Q1 bersama American Racing.

Rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, berada di posisi ke-17 dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Namun, selisih waktunya dengan Ortola di puncak timesheets tak sampai satu detik.

Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)1' 49.791s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.058s
3Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.182s
4Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.436s
5Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.505s
6Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.513s
7Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.539s
8Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.586s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.620s
10Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.702s
11Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.746s
12Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+0.761s
13Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)+0.764s
14Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.866s
15Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.900s
16Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.909s
17Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.943s
18Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.970s
19David Alonso COLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.977s
20Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.992s
21Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.028s
22Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.190s
23Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.214s
24Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.217s
25Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.230s
26Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.289s
27Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.633s
28Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.638s
29Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.866s

Rekor resmi Moto2 Aragon:

Rekor lap tercepat: Ivan Ortola (Practice, 2026) 1’ 49.791s
Rekor pole: Diogo Moreira (2025) 1’ 49.940s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s

Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)1' 50.265s
2Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.213s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.353s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.689s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.777s
6Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Reverte -MSI  (Kalex)+0.821s
7Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.943s
8Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+0.946s
9David Alonso COLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+1.045s
10Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.064s
11Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.179s
12Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.224s
13Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.275s
14Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.310s
15Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.444s
16Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.491s
17Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.627s
18Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.650s
19Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.771s
20Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.782s
21Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.797s
22Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.813s
23Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.951s
24Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.953s
25Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+2.054s
26Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+2.100s
27Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.114s
28Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+2.290s
29Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+3.117s

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2026
MotorLand Aragon, Circuito de Alcañiz, Aragon, Spain
Moto2
Moto2 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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