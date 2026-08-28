Moto2 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk Moto2 Aragon 2026 dari sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Rekor lap dipecahkan di kategori menengah saat Ivan Ortola memimpin sesi Practice Moto2 Aragon di Sirkuit MotorLand, Jumat (29/8) sore.
Sempat turun ke posisi keenam, pembalap QJMotor tersebut kembali ke lintasan usai singgah di pit dan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 42,791 detik dengan motor Kalex-nya, yang membawanya langsung melaju ke Q2 dengan waktu tercepat.
Rekor tersebut sempat dipecahkan oleh Daniel Holgado yang akhirnya jadi tercepat kedua untuk tim Aspar; hanya selisih 0,058 detik dari catatan waktu milik Ortola.
Senna Agius menjadi pembalap pertama yang memulai putaran terakhir, yang sempat menempatkan pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu di puncak timesheetssebelum digeser oleh duo pembalap Spanyol.
Pembalap asal Australia itu berhasil mempertajam catatan waktunya - meski posisinya tidak berubah - dan mengakhiri sesi latihan di peringkat ketiga.
Alonso Lopez sempat memimpin sesi di awal sebelum akhirnya menempati posisi keempat bersama tim Italjet Gresini.
Celestino Vietti membutuhkan dua kali upaya untuk memastikan tempat langsung di Q2. Pembalap SpeedRS itu sempat turun ke posisi ke-16 menjelang lima menit terakhir, namun putaran cepat pertamanya membawa pembalap Italia itu kembali ke posisi ke-14, ambang batas aman Q2.
Vietti sempat berada di posisi ke-18 saat bendera finis dikibarkan, namun ia berhasil memangkas banyak waktu di sektor terakhir untuk naik ke posisi kelima dan menjadi pembalap pengguna motor Boscoscuro tercepat dalam sesi Latihan (Practice) tersebut.
Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez menempati posisi keenam dengan motor Dynavolt kedua; seperti halnya Vietti, catatan waktunya terpaut lebih dari setengah detik dari rekor waktu terbaik baru di Aragon.
David Munoz menempati posisi ketujuh untuk tim Italtrans, pembalap lain yang berhasil memperbaiki catatan waktu di sektor terakhir, sementara Alex Escrig memastikan tempat di Q2 di saat-saat terakhir sesi.
Escrig melesat dari posisi ke-21 ke posisi kedelapan untuk tim Forward tepat sebelum sesi berakhir, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan posisi ke-25 di FP1, tertinggal dua detik dari pembalap tercepat.
Collin Veijer mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara penantang gelar dari tim Blu Cru Pramac Yamaha, Izan Guevara, melengkapi posisi 10 besar.
Ayumu Sasaki mencatatkan waktu tercepat ke-11 untuk Momoven Idrofoglia RW Racing, sementara Barry Baltus menempati posisi ke-12 untuk Fantic Racing.
Angel Piqueras menjadi *rookie* terbaik di posisi ke-13 untuk QJMotor, tepat di depan sesama pendatang baru kelas tersebut, Taiyo Furusato, yang menempati slot terakhir Q2 di posisi ke-14 untuk Idemitsu Honda Team Asia - peningkatan besar bagi pembalap Jepang yang sebelumnya berada di posisi terakhir di FP1.
Putaran terakhir Escrig membuat pemenang balapan Silverstone, Filip Salac, turun ke posisi ke-15 dan harus menjalani sesi Q1 bersama American Racing.
Rekan satu tim Furusato di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, berada di posisi ke-17 dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Namun, selisih waktunya dengan Ortola di puncak timesheets tak sampai satu detik.
Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laps/Gap
|1
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Reverte -MSI (Kalex)
|1' 49.791s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.058s
|3
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.182s
|4
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.436s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.505s
|6
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.513s
|7
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.539s
|8
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.586s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.620s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.702s
|11
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.746s
|12
|Barry Baltus
|BEL
|REDs Fantic Racing (Kalex)
|+0.761s
|13
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Reverte -MSI (Kalex)
|+0.764s
|14
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.866s
|15
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.900s
|16
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.909s
|17
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.943s
|18
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.970s
|19
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.977s
|20
|Luca Lunetta
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.992s
|21
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.028s
|22
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.190s
|23
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.214s
|24
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.217s
|25
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.230s
|26
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.289s
|27
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.633s
|28
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.638s
|29
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.866s
Rekor resmi Moto2 Aragon:
Rekor lap tercepat: Ivan Ortola (Practice, 2026) 1’ 49.791s
Rekor pole: Diogo Moreira (2025) 1’ 49.940s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1’ 50.327s
Moto2 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laps/Gap
|1
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Reverte -MSI (Kalex)
|1' 50.265s
|2
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.213s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.353s
|4
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.689s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.777s
|6
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Reverte -MSI (Kalex)
|+0.821s
|7
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.943s
|8
|Barry Baltus
|BEL
|REDs Fantic Racing (Kalex)
|+0.946s
|9
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.045s
|10
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.064s
|11
|Celestino Vietti
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.179s
|12
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.224s
|13
|Luca Lunetta
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.275s
|14
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.310s
|15
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.444s
|16
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.491s
|17
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.627s
|18
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.650s
|19
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.771s
|20
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.782s
|21
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.797s
|22
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.813s
|23
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.951s
|24
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.953s
|25
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+2.054s
|26
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+2.100s
|27
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.114s
|28
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+2.290s
|29
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+3.117s