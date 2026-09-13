Moto2 San Marino 2026: Agius Catat Rekor Lap Baru untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

Senna Aguis secured Moto2 pole in Misano with a record lap
Senna Aguis secured Moto2 pole in Misano with a record lap
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto2 San Marino 2026 ditutup dengan Senna Agius memecahkan rekor lap untuk meraih pole position di Misano.

Setelah tercepat pada Practice hari Jumat, Senna membawa kecepatan tersebut ke kualifikasi dengan berada di bagian atas timesheets sejak awal Q2.

Pembalap Australia itu sempat mengira peluangnya memperbaiki catatan waktu sirna karena bendera kuning di akhir sesi, tapi ia masih memiliki cukup waktu untuk satu percobaan terakhir, yang dimanfaatkanya dengan mencatat laptime  1 menit 33,718 detik - sebuah rekor baru -  untuk memastikan pole.

Daniel Holgado, pole-sitter Misano pada tahun 2025, juga menunjukkan kecepatan tinggi di saat-saat terakhir. Ia sempat memuncaki sesi tersebut untuk tim Aspar setelah naik dari posisi keenam, meski akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,193 detik.

Posisi terakhir di baris depan menjadi milik rookie Angel Piqueras; pembalap QJMotor tersebut melintasi garis finis tepat di belakang Holgado untuk mengamankan posisi ketiga.

Daniel Munoz melanjutkan performa apiknya dari Q1 dan langsung memimpin Q2, meskipun catatan waktu putaran tersebut kemudian dibatalkan. 

Pembalap Italtrans itu sempat menyentuh track limits, namun tetap mampu menempati posisi keempat dalam daftar waktu sesi tersebut.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, menempati posisi kelima dengan motor Dynavolt kedua, mengungguli Collin Veijer yang mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Ajo.

Setelah tampil lebih kuat pada hari Jumat dan langsung melaju ke Q2, Tony Arbolino memuncaki sesi FP2 pagi hari yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, sebelum akhirnya mengamankan posisi ketujuh yang solid bagi Fantic Racing di sesi kualifikasi.

Izan Guevara sempat belum mencatatkan waktu hingga fase akhir Q2, namun lap terakhirnya berhasil menempatkan motor Blu Cru Pramac Yamaha miliknya di posisi kedelapan, sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat di sesi tersebut.

Barry Baltus menempati posisi kesembilan untuk Fantic dan menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor lap baru, sementara Filip Salac melengkapi posisi sepuluh besar untuk American Racing.

Pembalap Honda Team Asia Mario Suryo Aji gagal lolos ke Q2, ia akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-23.

Rekor resmi Moto2 Misano:
Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 33.718s
Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 34.759s

Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1' 33.718s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)+0.193s
3Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Green Power -MSI  (Kalex)+0.264s
4Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.298s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.366s
6Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.381s
7Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.390s
8Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.399s
9Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.480s
10Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.531s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.612s
12Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Green Power -MSI  (Kalex)+0.630s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.632s
14Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.670s
15Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.802s
16Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.802s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)No Time
18David Alonso COLCFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)No Time
Q1
19Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1' 34.845s
20Marcos RamirezSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 34.997s
21Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 35.016
22Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 35.137s
23Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 35.294s
24Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 35.460s
25Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1' 35.515s
26Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 35.516s
27Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)1' 35.831s
28Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 36.053s
29Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1'36.393s


 

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2026
Moto2
San Marino
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
Moto2 San Marino 2026: Agius Catat Rekor Lap Baru untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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