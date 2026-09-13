Moto2 San Marino 2026: Agius Catat Rekor Lap Baru untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Kualifikasi Moto2 San Marino 2026 ditutup dengan Senna Agius memecahkan rekor lap untuk meraih pole position di Misano.
Setelah tercepat pada Practice hari Jumat, Senna membawa kecepatan tersebut ke kualifikasi dengan berada di bagian atas timesheets sejak awal Q2.
Pembalap Australia itu sempat mengira peluangnya memperbaiki catatan waktu sirna karena bendera kuning di akhir sesi, tapi ia masih memiliki cukup waktu untuk satu percobaan terakhir, yang dimanfaatkanya dengan mencatat laptime 1 menit 33,718 detik - sebuah rekor baru - untuk memastikan pole.
Daniel Holgado, pole-sitter Misano pada tahun 2025, juga menunjukkan kecepatan tinggi di saat-saat terakhir. Ia sempat memuncaki sesi tersebut untuk tim Aspar setelah naik dari posisi keenam, meski akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,193 detik.
Posisi terakhir di baris depan menjadi milik rookie Angel Piqueras; pembalap QJMotor tersebut melintasi garis finis tepat di belakang Holgado untuk mengamankan posisi ketiga.
Daniel Munoz melanjutkan performa apiknya dari Q1 dan langsung memimpin Q2, meskipun catatan waktu putaran tersebut kemudian dibatalkan.
Pembalap Italtrans itu sempat menyentuh track limits, namun tetap mampu menempati posisi keempat dalam daftar waktu sesi tersebut.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, menempati posisi kelima dengan motor Dynavolt kedua, mengungguli Collin Veijer yang mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Ajo.
Setelah tampil lebih kuat pada hari Jumat dan langsung melaju ke Q2, Tony Arbolino memuncaki sesi FP2 pagi hari yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, sebelum akhirnya mengamankan posisi ketujuh yang solid bagi Fantic Racing di sesi kualifikasi.
Izan Guevara sempat belum mencatatkan waktu hingga fase akhir Q2, namun lap terakhirnya berhasil menempatkan motor Blu Cru Pramac Yamaha miliknya di posisi kedelapan, sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat di sesi tersebut.
Barry Baltus menempati posisi kesembilan untuk Fantic dan menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor lap baru, sementara Filip Salac melengkapi posisi sepuluh besar untuk American Racing.
Pembalap Honda Team Asia Mario Suryo Aji gagal lolos ke Q2, ia akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-23.
Rekor resmi Moto2 Misano:
Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 33.718s
Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 34.759s
Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 33.718s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|+0.193s
|3
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+0.264s
|4
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.298s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.366s
|6
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.381s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.390s
|8
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.399s
|9
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.480s
|10
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.531s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.612s
|12
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex)
|+0.630s
|13
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.632s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.670s
|15
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.802s
|16
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.802s
|17
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|No Time
|18
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex)
|No Time
|Q1
|19
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|1' 34.845s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 34.997s
|21
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 35.016
|22
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 35.137s
|23
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 35.294s
|24
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 35.460s
|25
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|1' 35.515s
|26
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 35.516s
|27
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|1' 35.831s
|28
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 36.053s
|29
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|1'36.393s