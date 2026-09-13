Moto2 San Marino 2026: Agius Catat Rekor Lap Baru untuk Pole

Kualifikasi Moto2 San Marino 2026 ditutup dengan Senna Agius memecahkan rekor lap untuk meraih pole position di Misano.

Setelah tercepat pada Practice hari Jumat, Senna membawa kecepatan tersebut ke kualifikasi dengan berada di bagian atas timesheets sejak awal Q2.

Pembalap Australia itu sempat mengira peluangnya memperbaiki catatan waktu sirna karena bendera kuning di akhir sesi, tapi ia masih memiliki cukup waktu untuk satu percobaan terakhir, yang dimanfaatkanya dengan mencatat laptime 1 menit 33,718 detik - sebuah rekor baru - untuk memastikan pole.

Daniel Holgado, pole-sitter Misano pada tahun 2025, juga menunjukkan kecepatan tinggi di saat-saat terakhir. Ia sempat memuncaki sesi tersebut untuk tim Aspar setelah naik dari posisi keenam, meski akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,193 detik.

Posisi terakhir di baris depan menjadi milik rookie Angel Piqueras; pembalap QJMotor tersebut melintasi garis finis tepat di belakang Holgado untuk mengamankan posisi ketiga.

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Daniel Munoz melanjutkan performa apiknya dari Q1 dan langsung memimpin Q2, meskipun catatan waktu putaran tersebut kemudian dibatalkan.

Pembalap Italtrans itu sempat menyentuh track limits, namun tetap mampu menempati posisi keempat dalam daftar waktu sesi tersebut.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, menempati posisi kelima dengan motor Dynavolt kedua, mengungguli Collin Veijer yang mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Ajo.

Setelah tampil lebih kuat pada hari Jumat dan langsung melaju ke Q2, Tony Arbolino memuncaki sesi FP2 pagi hari yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, sebelum akhirnya mengamankan posisi ketujuh yang solid bagi Fantic Racing di sesi kualifikasi.

Izan Guevara sempat belum mencatatkan waktu hingga fase akhir Q2, namun lap terakhirnya berhasil menempatkan motor Blu Cru Pramac Yamaha miliknya di posisi kedelapan, sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat di sesi tersebut.

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Barry Baltus menempati posisi kesembilan untuk Fantic dan menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor lap baru, sementara Filip Salac melengkapi posisi sepuluh besar untuk American Racing.

Pembalap Honda Team Asia Mario Suryo Aji gagal lolos ke Q2, ia akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-23.

Rekor resmi Moto2 Misano:

Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 33.718s

Lap balapan tercepat: Manuel Gonzalez (2025) 1’ 34.759s

Moto2 San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 1' 33.718s 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex) +0.193s 3 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex) +0.264s 4 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.298s 5 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.366s 6 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.381s 7 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.390s 8 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.399s 9 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.480s 10 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.531s 11 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.612s 12 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Green Power -MSI (Kalex) +0.630s 13 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.632s 14 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.670s 15 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.802s 16 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.802s 17 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) No Time 18 David Alonso COL CFMOTO Aspar European Privilege Team (Kalex) No Time Q1 19 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) 1' 34.845s 20 Marcos Ramirez SPA KLINT Racing Team (Forward) 1' 34.997s 21 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) 1' 35.016 22 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1' 35.137s 23 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) 1' 35.294s 24 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1' 35.460s 25 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) 1' 35.515s 26 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) 1' 35.516s 27 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) 1' 35.831s 28 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) 1' 36.053s 29 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1'36.393s





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