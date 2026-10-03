Moto2 Jepang 2026: Guevara Tampil Dominan untuk Pole Motegi

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

Izan Guevara secured Moto2 pole in Japan with a lap record
Izan Guevara secured Moto2 pole in Japan with a lap record
© Gold and Goose

Izan Guevara tampil dominan lewat aksi solo untuk memuncaki Q2 dan meraih pole position keempatnya musim ini pada kualifikasi Moto2 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi.

Sebelumnya pada sesi FP2, Guevara telah meningkatkan kecepatannya dengan mencatatkan rekor putaran baru - menjadi pembalap pertama yang menembus waktu di bawah 1 menit 47 detik di Motegi - sebagai modal untuk melanjutkan perburuan gelar juara setelah kemenangannya di Austria.

Setelah pole sementara sempat berpindah tangan dan catatan waktu acuan telah dipertajam, pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha asal Spanyol itu harus kembali mencetak rekor waktu tercepat untuk pole, yang dicapainya dengan laptime 1 menit 46,851 detik.

Filip Salac menempati posisi kedua di belakang Guevara pada sesi FP2, sehingga pembalap asal Ceko itu tahu ia memiliki kecepatan untuk bersaing.

Pole-sitter putaran sebelumnya di Red Bull Ring sempat mempersulit dirinya sendiri akibat kecelakaan di awal sesi Q2, tapi ia berhasil bangkit dan finis dengan selisih waktu hanya 0,051 detik lebih lambat saat melintasi garis finis menggunakan motor American Racing Kalex miliknya.

Pole-sitter Jepang tahun lalu sekaligus pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, memastikan para rival perebutan gelar turut menempati baris depan; ia naik ke posisi kedua dan kemudian mempertahankan posisi ketiga di fase akhir sesi untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Pemenang balapan musim lalu, Daniel Holgado, juga turut bersaing memperebutkan pole dan akhirnya finis di posisi kelima untuk tim Aspar; sementara itu, Tony Arbolino sempat memuncaki catatan waktu sebelum akhirnya menempati posisi keenam bersama REDS Fantic Racing.

David Alonso sempat tertinggal jauh pada sesi FP2 sebelumnya dan finis di posisi ke-24, namun ia bangkit menjadi pemimpin sesi di awal jalannya kualifikasi sebelum akhirnya menempati posisi keenam dengan motor Aspar kedua.

Ivan Ortola mencatatkan waktu tercepat ketujuh untuk QJMotor, mengungguli pembalap Italtrans, Adrian Huertas, yang berada di posisi kedelapan.

Sementara itu, Celestino Vietti menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 dengan menempati posisi kesembilan. Pembalap SpeedRS tersebut berusaha keras memperbaiki catatan waktunya pada lap terakhir hingga akhirnya terjatuh tepat di penghujung sesi.

Senna Agius melengkapi posisi sepuluh besar dengan motor Dynavolt kedua.

Taiyo Furusato gagal lolos ke Q2 setelah hanya berada di posisi keenam pada Q1 yang ketat, dengan rekan satu timnya di Honda Team Asia, Mario Suryo Aji, tepat berada di belakangnya.

Rekor resmi Moto2 Jepang:
Lap tercepat: Izan Guevara (2026, Q2) 1’ 46.851s
Lap balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 48.739s

Moto2 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1'46.851s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.051s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.110s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.116s
5Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.193s
6David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.252s
7Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.438s
8Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.453s
9Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.536s
10Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.555s
11Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.610s
12Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.628s
13Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.708s
14Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.755s
15Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.768s
16Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.842s
17Unai OrradreSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+1,124s
18Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)No Time
Q1
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1' 47.615s
20Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 47.684s
21Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 47.772s
22Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 47.824s
23Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1' 47.949s
24Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)1' 48.007s
25Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 48.017s
26Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 48.159s
27Milan PawelecPOLRed Bull KTM Ajo (Kalex)1' 49.697s

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2026
Moto2
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Japan
Moto2 Jepang 2026: Guevara Tampil Dominan untuk Pole Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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