Moto2 Indonesia 2026: Guevara Lanjutkan Momentum dengan Pole, Mario Aji Gagal Lolos Q1
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Izan Guevara meningkatkan tekanannya dalam perburuan gelar dengan meraih pole position pada kualifikasi Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika.
Guevara, yang memenangkan balapan terakhir di Jepang setelah memulai dari pole, berhasil mempertahankan momentumnya pada hari pertama dengan memuncaki sesi Practice.
Catatan waktu terbaiknya - yang ditandai dengan tiga sektor berwarna merah - muncul jelang lima menit terakhir sesi. Laptime 1 menit 31,963 detik bukan hanya jadi rekor baru, tetapi juga putaran Moto2 pertama di bawah 1:32 di Indonesia.
Pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha ini berambisi meraih kemenangan ketiga secara berturut-turut, dan membuka peluang tersebut dengan meraih pole keempatnya musim ini, yang kedua beruntun setelah Jepang.
Sama seperti hari Jumat, Alex Escrig kembali menempati posisi kedua di belakang Guevara. Pembalap Klint Forward Racing itu sempat memimpin alih posisi teratas dan mempertajam catatan waktunya dua kali lagi untuk finis dengan selisih hanya 0,098 detik, di mana kelima pembalap teratas berhasil melampaui rekor lap lama dalam sesi yang berlangsung cepat ini.
David Alonso sebelumnya telah memecahkan rekor lap pada sesi FP2 dan mempertahankan momentum tersebut hingga kualifikasi, namun ia baru berhasil memperbaiki catatan waktunya di saat-saat terakhir untuk naik dari posisi ke-13 menjadi posisi tiga, sekaligus menjadi pembalap Kalex terbaik di kualifikasi.
Rekan setimnya, Daniel Holgado, juga menunjukkan performa positif saat waktu sesi berakhir, dengan menempati posisi keempat mengendarai motor Aspar kedua. Daniel Munoz mencatatkan waktu tercepat kelima untuk Italtrans, mengungguli Ivan Ortola yang berada di posisi keenam untuk QJMotor.
Joe Roberts menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 ke sesi kedua; pembalap American Racing ini memanfaatkan momentum tersebut untuk mengamankan posisi ketujuh, tepat di depan Collin Veijer - yang juga melaju dari sesi pertama - di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.
Tony Arbolino tampil solid di posisi kesembilan untuk REDS Fantic Racing. Mengungguli Manuel Gonzales yang bertahan dari semua masalahnya sepanjang akhir pekan dengan berada di posisi ke-10.
Pembalap tuan rumah Mario Aji menempati posisi kesembilan di Q1 bersama Idemitsu Honda Team Asia, yang menempatkannya di posisi ke-23 pada grid start.
Official Indonesian Moto2 Records:
Laptime tercepat: Izan Guevara (2026, Q2) 1’31.963s
Laptime balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s
Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 31.963s
|2
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.098s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.210s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.251s
|5
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.309s
|6
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|+0.382s
|7
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.393s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.399s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.403s
|10
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.413s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.433s
|12
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.444s
|13
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.528s
|14
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.537s
|15
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.684s
|16
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.767s
|17
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.801s
|18
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.849s
|Q1
|19
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 32.685s
|20
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1' 32.720s
|21
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - JP Financial -MSI (Kalex)
|1' 32.793s
|22
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 32.907s
|23
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 32.922s
|24
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 33.113s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 33.159s
|26
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 33.402s
|27
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 33.492s
|28
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|1' 33.965s