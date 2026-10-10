Moto2 Indonesia 2026: Guevara Lanjutkan Momentum dengan Pole, Mario Aji Gagal Lolos Q1

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Izan Guevara secured Moto2 pole in Indonesia as Manuel Gonzalez had his worst Q2 result
Izan Guevara secured Moto2 pole in Indonesia as Manuel Gonzalez had his worst Q2 result
© Gold and Goose

Izan Guevara meningkatkan tekanannya dalam perburuan gelar dengan meraih pole position pada kualifikasi Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Guevara, yang memenangkan balapan terakhir di Jepang setelah memulai dari pole, berhasil mempertahankan momentumnya pada hari pertama dengan memuncaki sesi Practice.

Catatan waktu terbaiknya - yang ditandai dengan tiga sektor berwarna merah - muncul jelang lima menit terakhir sesi. Laptime 1 menit 31,963 detik bukan hanya jadi rekor baru, tetapi juga putaran Moto2 pertama di bawah 1:32 di Indonesia.

Pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha ini berambisi meraih kemenangan ketiga secara berturut-turut, dan membuka peluang tersebut dengan meraih pole keempatnya musim ini, yang kedua beruntun setelah Jepang.

Sama seperti hari Jumat, Alex Escrig kembali menempati posisi kedua di belakang Guevara. Pembalap Klint Forward Racing itu sempat memimpin alih posisi teratas dan mempertajam catatan waktunya dua kali lagi untuk finis dengan selisih hanya 0,098 detik, di mana kelima pembalap teratas berhasil melampaui rekor lap lama dalam sesi yang berlangsung cepat ini.

David Alonso sebelumnya telah memecahkan rekor lap pada sesi FP2 dan mempertahankan momentum tersebut hingga kualifikasi, namun ia baru berhasil memperbaiki catatan waktunya di saat-saat terakhir untuk naik dari posisi ke-13 menjadi posisi tiga, sekaligus menjadi pembalap Kalex terbaik di kualifikasi.

Rekan setimnya, Daniel Holgado, juga menunjukkan performa positif saat waktu sesi berakhir, dengan menempati posisi keempat mengendarai motor Aspar kedua. Daniel Munoz mencatatkan waktu tercepat kelima untuk Italtrans, mengungguli Ivan Ortola yang berada di posisi keenam untuk QJMotor.

Joe Roberts menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 ke sesi kedua; pembalap American Racing ini memanfaatkan momentum tersebut untuk mengamankan posisi ketujuh, tepat di depan Collin Veijer - yang juga melaju dari sesi pertama - di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.

Tony Arbolino tampil solid di posisi kesembilan untuk REDS Fantic Racing. Mengungguli Manuel Gonzales yang bertahan dari semua masalahnya sepanjang akhir pekan dengan berada di posisi ke-10.

Pembalap tuan rumah Mario Aji menempati posisi kesembilan di Q1 bersama Idemitsu Honda Team Asia, yang menempatkannya di posisi ke-23 pada grid start.

Official Indonesian Moto2 Records:
Laptime tercepat: Izan Guevara (2026, Q2) 1’31.963s
Laptime balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s

Moto2 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 31.963s
2Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.098s
3David Alonso COLCFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.210s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar  Team (Kalex)+0.251s
5Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.309s
6Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)+0.382s
7Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.393s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.399s
9Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.403s
10Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.413s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.433s
12Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.444s
13Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.528s
14Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.537s
15Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.684s
16Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.767s
17Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.801s
18Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.849s
Q1
19Luca LunettaITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 32.685s
20Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1' 32.720s
21Angel PiquerasSPAQJMOTOR - JP Financial -MSI  (Kalex)1' 32.793s
22Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 32.907s
23Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1' 32.922s
24Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)1' 33.113s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1' 33.159s
26Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1' 33.402s
27Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1' 33.492s
28Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1' 33.965s

Tags:

2026
Moto2
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Indonesia
Moto2 Indonesia 2026: Guevara Lanjutkan Momentum dengan Pole, Mario Aji Gagal Lolos Q1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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