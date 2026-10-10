Moto2 Indonesia 2026: Guevara Lanjutkan Momentum dengan Pole, Mario Aji Gagal Lolos Q1

Izan Guevara meningkatkan tekanannya dalam perburuan gelar dengan meraih pole position pada kualifikasi Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Guevara, yang memenangkan balapan terakhir di Jepang setelah memulai dari pole, berhasil mempertahankan momentumnya pada hari pertama dengan memuncaki sesi Practice.

Catatan waktu terbaiknya - yang ditandai dengan tiga sektor berwarna merah - muncul jelang lima menit terakhir sesi. Laptime 1 menit 31,963 detik bukan hanya jadi rekor baru, tetapi juga putaran Moto2 pertama di bawah 1:32 di Indonesia.

Pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha ini berambisi meraih kemenangan ketiga secara berturut-turut, dan membuka peluang tersebut dengan meraih pole keempatnya musim ini, yang kedua beruntun setelah Jepang.

Sama seperti hari Jumat, Alex Escrig kembali menempati posisi kedua di belakang Guevara. Pembalap Klint Forward Racing itu sempat memimpin alih posisi teratas dan mempertajam catatan waktunya dua kali lagi untuk finis dengan selisih hanya 0,098 detik, di mana kelima pembalap teratas berhasil melampaui rekor lap lama dalam sesi yang berlangsung cepat ini.

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David Alonso sebelumnya telah memecahkan rekor lap pada sesi FP2 dan mempertahankan momentum tersebut hingga kualifikasi, namun ia baru berhasil memperbaiki catatan waktunya di saat-saat terakhir untuk naik dari posisi ke-13 menjadi posisi tiga, sekaligus menjadi pembalap Kalex terbaik di kualifikasi.

Rekan setimnya, Daniel Holgado, juga menunjukkan performa positif saat waktu sesi berakhir, dengan menempati posisi keempat mengendarai motor Aspar kedua. Daniel Munoz mencatatkan waktu tercepat kelima untuk Italtrans, mengungguli Ivan Ortola yang berada di posisi keenam untuk QJMotor.

Joe Roberts menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 ke sesi kedua; pembalap American Racing ini memanfaatkan momentum tersebut untuk mengamankan posisi ketujuh, tepat di depan Collin Veijer - yang juga melaju dari sesi pertama - di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.

Tony Arbolino tampil solid di posisi kesembilan untuk REDS Fantic Racing. Mengungguli Manuel Gonzales yang bertahan dari semua masalahnya sepanjang akhir pekan dengan berada di posisi ke-10.

Pembalap tuan rumah Mario Aji menempati posisi kesembilan di Q1 bersama Idemitsu Honda Team Asia, yang menempatkannya di posisi ke-23 pada grid start.

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Official Indonesian Moto2 Records:

Laptime tercepat: Izan Guevara (2026, Q2) 1’31.963s

Laptime balapan tercepat: Daniel Holgado (2025) 1’ 33.104s