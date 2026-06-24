Francesco Bagnaia dan Ducati Berpisah di Akhir Musim 2026

Francesco Bagnaia akan resmi meninggalkan Ducati pada akhir musim MotoGP 2026.

Francesco Bagnaia, 2026 Hungary MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Hungary MotoGP.
© Gold and Goose
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Setelah delapan musim bersama Ducati, dan dua gelar MotoGP bersama tim pabrikan, Francesco Bagnaia akan meninggalkan pabrikan Italia tersebut pada akhir musim ini.

Ini adalah berita yang sudah kita duga karena Ducati akan segera mengkonfirmasi kedatangan Pedro Acosta untuk menggantikan Bagnaia, yang kini telah diizinkan untuk bergabung dengan Aprilia.

Meski belum dikonfirmasi, Bagnaia diperkirakan akan menggantikan Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi.

Francesco Bagnaia, 2026 Czech MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Czech MotoGP.
© Gold and Goose

Musim 2027 akan menandai babak baru, bukan hanya untuk MotoGP dengan era 850cc yang akan datang, tetapi juga untuk Bagnaia yang telah menghabiskan seluruh karier MotoGP-nya bersama Ducati.

Bagnaia bergabung dengan tim Pramac Ducati pada tahun 2019 sebelum pindah ke tim pabrikan Lenovo Ducati pada tahun 2021, di mana ia tetap berada hingga saat ini.

Saat ini, Bagnaia adalah pembalap Ducati yang paling sukses di MotoGP dengan dua gelar juara, 31 kemenangan, 63 podium, dan 28 pole position.

Francesco Bagnaia, 2026 Czech MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Czech MotoGP.
© Gold and Goose

Berbicara tentang masa Bagnaia bersama Ducati, General Manager Ducati Corse Luigi Dall'Igna mengatakan: “Pecco adalah salah satu pembalap yang langsung memancarkan percikan semangat. Kami mencarinya dan menginginkannya sejak usia sangat muda untuk membangun proyek di sekitarnya.

“Dia cepat dan, yang terpenting, cerdas. Tujuannya adalah untuk membawa Desmosedici GP ke potensi penuhnya. Kami berhasil mencapainya.

“Berkat kerja keras seluruh Tim dan teknologi, tetapi terutama berkat bakat Pecco, yang 15 tahun kemudian telah membawa kembali warna merah Ducati ke puncak peringkat.

“Selama musim-musim yang kami lalui bersama, kami telah membangun hubungan yang matang dan solid, yang didasarkan pada rasa syukur, kepercayaan, dan rasa hormat.

“Hubungan yang sama inilah yang memungkinkan kami mengatasi masa-masa sulit, selalu bersatu. Pecco akan selamanya menjadi juara dalam sejarah Borgo Panigale dan juga dalam sejarah pribadi saya.

“Bersama Ducati, ia mewujudkan mimpi masa kecilnya, dan kami meraih mimpi kami bersamanya. 

“Dalam sebuah hubungan, tidak selalu mudah untuk mengenali dan memahami kapan sebuah siklus telah berakhir dan perubahan diperlukan.

“Ikatan kasih sayang timbal balik yang mendalam yang menyatukan kami tidak akan berubah dan akan menjadi kunci untuk mengelola semua balapan hingga akhir musim dan untuk menutup perjalanan ini dengan catatan yang baik.”

Kepergian Bagnaia akan menjadi salah satu dari banyak kepergian pemain lain di tim Ducati, dengan Fabio di Giannantonio diperkirakan akan bergabung dengan KTM, begitu pula Alex Marquez.

In this article

MotoGP
Francesco Bagnaia
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Alex Marquez
Fabio di Giannantonio
Ducati
Francesco Bagnaia dan Ducati Berpisah di Akhir Musim 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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