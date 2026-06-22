MotoGP Umumkan Pelarangan Holeshot Device Mulai GP Belanda

Komisi Grand Prix MotoGP mengumumkan bahwa perangkat holeshot depan akan dihapus dari Grand Prix Belanda akhir pekan ini di Assen.

Sistem penurunan ketinggian depan, bersama dengan perangkat pengatur ketinggian belakang, memang sudah dijadwalkan untuk dilarang pada akhir musim ini.

Namun, perangkat depan dilarang lebih awal dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan di tikungan pertama balapan, menyusul insiden di Catalunya dan Balaton Park.

Meskipun perangkat itu sendiri—yang meningkatkan akselerasi dengan mengurangi wheelie—bukan masalah keselamatan secara langsung, perangkat tersebut membutuhkan pengereman keras untuk dinonaktifkan, yang dapat mengejutkan pembalap yang mengikuti di belakang.

Para pembalap MotoGP berlatih start tanpa perangkat depan pada putaran Brno akhir pekan lalu, dengan pendapat yang terbagi mengenai apakah hal itu lebih aman.

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Martin, Bezzecchi crash, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Jarak grid yang lebih lebar

MotoGP juga akan memperkenalkan jarak yang lebih besar antar baris di grid start, mulai dari Grand Prix Jerman berikutnya pada pertengahan Juli.

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Format pembalap 3x3 tetap tidak berubah untuk semua kelas - artinya tidak ada tata letak 2x2 ala F1 - tetapi sekarang akan ada jarak yang lebih besar antar baris, sekali lagi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di Tikungan 1.

Namun, ini juga berarti kualifikasi akan menjadi lebih penting.

Riders, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Limit enam motor per pabrikan

Pabrikan MotoGP juga secara resmi akan dibatasi maksimal enam motor mulai tahun 2028.

Saat ini Ducati adalah satu-satunya pabrikan dengan enam motor di grid.

Aturan ini akan berlaku dengan syarat, seperti sekarang, setidaknya lima pabrikan berkompetisi di kejuaraan tersebut.

Pernyataan resmi:

Perangkat Pengatur Ketinggian Depan Dihapus – Kelas MotoGP – Berlaku Mulai Grand Prix Belanda

Perangkat Pengatur Ketinggian Depan – yang dikenal sebagai perangkat holeshot – akan dihapus dari semua motor MotoGP mulai Grand Prix Belanda dan seterusnya. Hal ini menyusul konsultasi dengan semua tim MotoGP dan setelah para pembalap memiliki kesempatan untuk menguji start mereka dalam sesi Latihan Start tambahan.

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Layout grid disesuaikan – Semua Kelas – Berlaku Mulai Grand Prix Jerman

Untuk lebih meningkatkan keselamatan pada start balapan, tata letak grid standar untuk semua kelas akan disesuaikan mulai Grand Prix Jerman 2026 dan seterusnya. Jarak vertikal saat ini antara baris pembalap adalah tiga meter dan akan ditingkatkan menjadi empat meter, memperpanjang jarak antara setiap baris tiga pembalap dari sembilan menjadi 12 meter. Tiga pembalap akan tetap berada di setiap baris.

Enam Motor di Grid per Pabrikan – Kelas MotoGP – Berlaku Musim 2028

Mulai tahun 2028, akan ada batasan maksimum enam pembalap yang diizinkan menggunakan motor dari pabrikan yang sama di MotoGP, yang secara efektif berarti bahwa pabrikan akan dapat memasok maksimal dua tim selain tim mereka sendiri. Ini dengan syarat setidaknya ada lima pabrikan yang berkompetisi di Kejuaraan tersebut pada saat itu.