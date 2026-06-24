Perubahan Pendekatan Quartararo Tidak Berbuah Hasil di MotoGP Ceko

Kecelakaan Fabio Quartararo di MotoGP Republik Ceko pada lap kedua menutup akhir pekan yang menyedihkan lainnya Prancis itu, karena ia mendapati Yamaha M1 tidak menunjukkan potensi yang diharapkan.

Semangat Quartararo dalam proyek Yamaha yang sedang kesulitan, yang diperkirakan akan ia tinggalkan untuk bergabung dengan HRC pada tahun 2027, mencapai titik terendah baru di MotoGP Hongaria di mana ia secara efektif mengatakan bahwa ia balapan hanya untuk menghindari cedera.

Di Brno, ia kembali memacu dan membalap sesuai keinginannya, tetapi pulang tanpa poin setelah terjatuh pada lap kedua dari 21 lap balapan hari Minggu.

Pembalap Prancis itu mencoba mengubah pendekatannya dalam membalap setelah menyadari pasca-Sprint bahwa ia mengerem terlalu dini di lap-lap awal.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Kemarin kita melihat bahwa di awal balapan saya tidak cukup mengerem, jadi komentar saya adalah bahwa perasaan saya tidak begitu baik dan kami baru saja berbicara pagi ini bahwa saya harus lebih banyak mengerem di akhir awal balapan,” kata Fabio Quartararo setelah balapan MotoGP di Brno.

“Jadi, perasaan saya tidak begitu baik. Saya melakukan beberapa manuver menyalip di batas kemampuan, karena saya menyalip Brad [Binder], Maverick [Vinales], dan Luca [Marini], tetapi hanya bertahan satu setengah lap.

“Jadi, Anda tahu, komentar saya sangat jelas dan saya mencoba melakukan yang terbaik, tetapi hari ini saya hanya ingin menikmati, mencoba mendorong hingga batas maksimal, seperti yang saya suka lakukan saat balapan, tetapi sayangnya saat ini kami tidak dapat melakukan itu.”

Quartararo menambahkan: “Sejujurnya, saya hanya ingin mendorong, tetapi jika Anda benar-benar ingin mendorong, inilah yang terjadi [kecelakaan], jadi saya lebih memilih melakukan itu daripada hanya tetap di belakang dan tertinggal 1,5 detik.”

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, leaving pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Bintang Monster Energy Yamaha itu menjelaskan bahwa perbedaan antara tampil kurang maksimal dan memacu motor hingga batas maksimal lalu terjatuh pada Yamaha 2026 lebih kecil dibandingkan tahun 2025 karena ia lebih memahami YZR-M1 dengan mesin Inline-4.

“Intinya, tahun lalu, saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu di mana batasnya, saya tahu di mana saya bisa memacu motor, tetapi tahun ini saya bingung dengan potensi motor ini.

“Tentu saja potensinya tidak ada, tetapi tanpa potensi juga ada batas dan batas ini tidak pernah benar-benar Anda rasakan.

“Jadi, Anda tahu, perasaan di bagian depan yang perlu Anda miliki ketika tiba di saat-saat terakhir, tidak ada traksi, tidak ada kemampuan berbelok, tidak ada tenaga.

“Di tanjakan bersama Luca di lap pertama, Anda tidak bisa bertahan. Dan bahkan ketika Anda perlu menyalip, menyalip Luca adalah tindakan bunuh diri untuk posisi ke-12.

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“Jadi, ada banyak sekali hal, tetapi ini akan menjadi mentalitas saya mulai sekarang, saya hanya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi setidaknya mencoba untuk mendorong ketika saya merasa [...] seperti yang saya rasakan hari ini dan itu saja.”

Miller: “Itu adalah perasaan yang buruk”

Jack Miller, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Ringkasan suram Quartararo tentang Grand Prix Ceko juga dirasakan oleh Jack Miller, yang mendapati dirinya dikalahkan oleh rekan setimnya di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu.

“Hari lain telah berakhir,” kata Miller. “Kami tidak melakukan kesalahan besar. Saya mencoba mengejar Toprak [Razgatlioglu], tetapi jujur ​​saja setiap kali saya mencoba mengerem sedikit lebih lambat, saya agak terlalu dalam atau kehilangan kendali bagian depan saat mencoba mempertahankan kecepatan di tikungan.

“Saya sudah menemukan ritme saya. Dia mampu menjauh sedikit demi sedikit. Itu ritme saya, untuk tetap di sana.

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“Anda tidak melakukan kesalahan besar dan Anda merasa telah berkendara dengan kemampuan penuh Anda pada hari itu dan Anda masih tertinggal 30 detik. Itu perasaan yang buruk.”