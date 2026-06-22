Razgatlioglu Mengungkap Rencana Menarik Yamaha untuk Tes 850cc

MotoGP Ceko memang sudah berakhir, tetapi aktifitas di trek Brno akan berlanjut pada hari Senin.

Kejuaraan menggelar tes Pirelli, yang juga menjadi kesempatan pertama untuk pembalap reguler mencoba motor MotoGP 850cc jelang debutnya tahun 2027. Salah satunya adalah Toprak Razgatlioglu, yang mengungkapkan detail rencana Yamaha untuk uji coba tersebut.

Ini akan menjadi kali pertama Razgatlioglu mengendarai motor 850cc Yamaha, tetapi pembalap Turki itu mengatakan bahwa simulasi Sprint masuk ke dalam program tes hari Senin meskipun masih dalam tahap adaptasi awal dengan motor tersebut.

Toprak Razgatlioglu leads Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, 2026 MotoGP Czech Grand Prix,… © Gold & Goose

“Besok saya sangat sibuk,” kata Toprak Razgatlioglu setelah finis di posisi ke-14 pada balapan MotoGP Ceko di Brno. “Sepertinya, saya melihat jadwalnya, saya akan melakukan banyak putaran dan juga kami akan melakukan simulasi Sprint Race.

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“Mengapa kami langsung melakukan simulasi Sprint Race, saya tidak tahu. Tapi saya lelah hari ini karena saya benar-benar mengerahkan kemampuan maksimal di 10 putaran terakhir.

“Pokoknya, ini bagus. Mungkin saya benar-benar menikmati ban Pirelli yang saya miliki.

“Besok kita akan langsung melihat mesin 850cc juga. Saya harap kita bisa membuat langkah besar.”

Tes ini juga menghadirkan polemik karena beberapa pembalap tidak bisa mengikutinya karena mereka akan berganti pabrikan tahun depan, yang berarti mereka harus menunggu kesempatan lainnya untuk mencoba ban Pirelli.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha. © Gold & Goose

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Razgatlioglu jelas memiliki banyak pengalaman dengan ban Pirelli saat mendominasi World Superbike. Namun, ini akan jadi kali pertama baginya mencoba ban MotoGP Pirelli.

Namun, Pramac Yamaha Yamaha itu khawatir ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di Assen akhir pekan depan saat kembali memakai ban Michelin akhir pekan Dutch TT.

“Anda tahu, ekspektasi semua orang sangat tinggi,” kata Razgatlioglu, menantikan penampilan pertamanya dengan ban MotoGP Pirelli.

“Tapi kita lihat saja nanti. Saya tidak yakin hanya dengan ban Pirelli [ada perubahan]. Oke, mungkin lebih aman, Anda merasa jauh lebih baik, depan atau belakang, tetapi kita membutuhkan paket yang bagus. Tapi kita lihat saja besok.

“Sebelum mengendarai motor – dan saya juga belum melihat motornya – sulit bagi saya untuk mengatakan [bahwa] ini lebih baik. Setelah uji coba, saya pikir lebih baik kita membicarakannya.

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“Masalah terbesar juga besok, sepanjang hari saya menggunakan ban Pirelli dan setelah itu kita terbang ke Assen. Ya, mulai balapan dengan Michelin. Ini sulit.”