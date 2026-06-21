"Kami Kehilangan Arah" - Penilaian Menghawatirkan Martin Usai GP Ceko

Menurut Jorge Martin, Aprilia telah "kehilangan arah" setelah pembalap Spanyol itu finis di urutan kesembilan pada MotoGP Ceko.

Finis di urutan ke-13 Martin sebagian disebabkan oleh penalti dua kali long lap yang didapatnya di Balaton Park karena menyebabkan kecelakaan di tikungan pertama.

Pembalap Spanyol itu melaju di garis hijau di tikungan ketujuh saat menerima penalti dan mendapatkan dua pelanggaran track-limit, tetapi ia mengatakan setelah itu bahwa melaju di luar batas lintasan lebih aman.

Jorge Martin, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Tentu saja saya ingin masuk ke trek dari sisi hijau karena itu cara teraman untuk kembali ke lintasan tanpa benar-benar memasuki situasi berisiko,” kata Jorge Martin setelah balapan MotoGP di Republik Ceko.

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“Ketika saya mencobanya pada hari Jumat, Simon [Crafar] memberi tahu saya bahwa saya bisa masuk ke lintasan dari bagian hujau, lalu saya pikir beberapa tim memperdebatkan hal itu, jadi sekarang itu hanya pelanggaran track limit.

“Jadi, saya tahu bahwa saya memiliki dua batas lintasan lagi, tetapi di lintasan ini saya tidak pernah keluar lintasan di tempat lain, jadi itu bukan masalah bagi saya.

“Strateginya adalah masuk ke lintasan di bagian hujau. Long lap itu berjalan sangat lancar dan saya tidak kehilangan banyak waktu.”

Jorge Martin, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Namun, hasil yang diraih Martin bukan hanya karena penalti, tetapi juga karena kurangnya kecepatan sepanjang akhir pekan.

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Hal itu terlihat jelas sejak sesi latihan saat ia berada di luar 10 besar, kemudian di sesi kualifikasi ketika ia hanya berada di posisi ke-10. Lalu kemudian di Sprint, ia finis kelima setelah Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan di depannya. Kemudian di Grand Prix, setelah menjalani dua penalti dan turun ke posisi ke-13, ia hanya mampu naik ke posisi kesembilan.

Martin menjelaskan setelah itu bahwa ia kurang percaya diri dengan bagian depan motornya di Brno, dan bahwa ia merasa dirinya dan Aprilia telah "kehilangan arah" hanya tiga minggu setelah finis 1-2 di Mugello, yang memiliki karakter trek serupa.

“Saya senang dengan keseluruhan akhir pekan ini, bisa dibilang, karena di setiap sesi latihan saya mengalami peningkatan, tetapi saya merasa saat ini kami masih sangat jauh dari Ducati, atau dari kemenangan,” kata Martin.

Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Saya tidak percaya diri di depan. Saya selalu merasa akan jatuh.

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“Kami kehilangan arah, saya tidak tahu mengapa. Kami harus memahaminya dengan baik.

“Saya harap Assen akan menjadi tempat yang lebih baik bagi kami, lebih lancar dan ini akan membantu Aprilia dan gaya saya. Kami perlu meningkatkan diri, tentu saja.”

Pembalap Aprilia itu menambahkan bahwa ia masih belum memiliki setup dasar dan ingin melakukan uji coba. Hal itu tidak memungkinkan, jadi ia akan mengorbankan beberapa hari Jumat di balapan mendatang untuk mencoba menemukan peningkatan.

“Bagi saya, saya masih belum memiliki setup dasar,” katanya. “Ada balapan di mana saya balapan, seperti Le Mans, dengan satu setup, tetapi ini tidak berhasil di trek lain. Ini sangat disayangkan karena saya masih belum menemukannya.

“Sejujurnya, saya ingin sekali melakukan uji coba, tetapi kami tidak memilikinya. Jadi, beberapa hari Jumat selama musim ini akan saya coba gunakan sebagai uji coba, mencoba hal-hal baru dan mencoba mendapatkan kembali feeling di bagian depan karena begitu saya mendapatkan kembali feeling di bagian depan, saya akan berjuang untuk posisi teratas.”

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