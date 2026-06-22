Bezzecchi "Merasa Kacau" setelah Insiden Marshal di Brno

Massimo Rivola dari Aprilia menjelaskan bagaimana tim secara bertahap mengetahui tentang insiden Marco Bezzecchi dengan seorang marshal, yang pada akhirnya menyebabkan pemimpin klasemen MotoGP itu dilarang mengikuti Grand Prix Ceko pada hari Minggu.

Marco Bezzecchi terjatuh dari posisi kelima pada lap kedua terakhir Sprint Race.

Namun, di luar siaran langsung, pembalap Italia itu kemudian naik pitam ketika seorang marshal secara tidak sengaja memutar tuas gas Aprilia-nya saat motor tersebut diangkat dari jebakan kerikil.

Bezzecchi berlari dan mendorong marshal tersebut saat ia datang untuk mematikan mesin, lalu menamparnya sebelum pergi.

Gambar-gambar insiden tersebut muncul beberapa jam setelah balapan Sprint.

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"Yang kedua tidak dapat diterima"

“Ya, saya [terkejut],” kata Rivola, ketika ditanya tentang reaksinya terhadap gambar-gambar tersebut pada Minggu malam. “Bukan tentang [dorongan] pertama, karena itu untuk menyelamatkan motor, bisa saya katakan.

"Jelas, [tamparan] kedua tidak dapat diterima."

Namun, tampaknya Aprilia baru sepenuhnya menyadari insiden tersebut ketika dipanggil ke hadapan Steward FIM MotoGP.

“Itu terjadi beberapa saat setelah balapan, dan kami diberitahu - Bonora [manajer tim] menelepon saya, ‘datanglah ke Steward’,” kata Rivola.

Ketika ditanya apakah Bezzecchi belum memberi tahu tim tentang apa yang terjadi, Rivola menjawab:

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“Marco berkata, ‘Ah ya, saya mendorong marshal, tetapi dia sedang menggeber mesin’. Jadi, oke. Dia benar-benar lupa tentang bagian kedua [tamparan itu].

“Jadi, pada saat itu, puncak adrenalinnya... Ini bukan untuk membenarkan, tetapi beberapa atlet dalam olahraga semacam ini, mereka mencapai puncak adrenalin, yang sekali lagi, bukan pembenaran, tetapi sesuatu yang memang ada.”

Rivola kembali meminta maaf kepada marshal yang terlibat dan menekankan bahwa Aprilia menerima hukuman tersebut.

“Kami mendukung kebijakan tanpa toleransi [hukuman], jadi saya setuju dengan itu, dan kami menerimanya,” katanya.

Aleix Espargaro, Qatar 2023. © Gold and Goose

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Aleix vs Morbidelli

Meskipun demikian, Aprilia mencoba mengajukan banding atas penangguhan tersebut, namun ditolak.

“Alasan kami mengajukan banding adalah karena di masa lalu ada kasus-kasus yang jauh lebih ringan tetapi tetap signifikan… seperti kasus Aleix dengan Morbidelli. Itu denda 10.000 euro dan enam posisi di grid.”

Espargaro, yang saat itu masih menjadi pembalap Aprilia, menampar helm Morbidelli dalam insiden di lintasan selama sesi latihan untuk putaran Qatar 2023.

“Jadi menurut saya, mungkin [skorsing] ini agak terlalu keras,” lanjut Rivola, “Kami ingin melihatnya balapan, memberinya denda besar, memberinya penalti posisi start, tetapi biarkan dia balapan karena hal itu tidak pernah terjadi di masa lalu.

“Tetapi jika ini adalah cara yang tepat, saya setuju. Seperti yang saya katakan, nol toleransi juga dari pihak kami, dan itu saja. Kami menetapkan preseden yang baik untuk diikuti.”

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Meskipun Rivola merasa tindakan Bezzecchi sebanding dengan perkelahian antar pembalap, Stewards Banding FIM menyoroti peran khusus para marshal ketika mengeluarkan putusan mereka yang menguatkan penangguhan tersebut:

“Para Stewards Banding menganggap sangat penting bahwa individu yang terlibat adalah marshal yang secara aktif terlibat dalam pemulihan motor pembalap setelah kecelakaan.

“Personel tersebut bertindak semata-mata demi keselamatan pembalap, keselamatan acara, dan kelancaran jalannya kompetisi.

“Agresi fisik terhadap marshal sama sekali tidak dapat diterima dalam olahraga motor profesional dan tidak dapat ditoleransi terlepas dari keadaan yang menyebabkan insiden tersebut.”

Massimo Rivola, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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"Bezzecchi merasa buruk"

Bezzecchi, yang hari ini akan turun dalam tes 850cc pada hari Senin di Brno, tampak emosional saat meminta maaf kepada marshal pada Minggu pagi.

“Dia merasa sangat buruk, seperti yang akan dirasakan oleh kita semua,” kata Rivola. “Dia orang yang cukup emosional dan, seperti yang bisa Anda bayangkan...

“Hal baiknya adalah besok dia akan mengendarai motor [850] dan menghadapi tantangan baru. Kemudian kita akan balapan di Assen, jadi mudah untuk melupakan kejadian ini.”

Dalam pernyataan tim, Bezzecchi mengatakan:

“Saya ingin meminta maaf kepada seluruh komunitas MotoGP atas perilaku saya terhadap marshal di pinggir lintasan.

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“Saya juga menyesal karena saya tahu betapa banyak usaha dan pengorbanan yang dilakukan marshal untuk memastikan keselamatan kita.

“Perilaku ini seharusnya tidak terjadi, dan tidak ada pembenaran untuk itu. Saya meminta maaf kepada semua orang, Aprilia Racing, dan semua penggemar saya.”

Keunggulan Bezzecchi dalam perebutan gelar juara telah berkurang menjadi delapan poin atas rekan setimnya, Jorge Martin, sementara pemenang balapan di Brno, Marc Marquez, kini tertinggal 40 poin dari puncak klasemen.