Marc Marquez Yakin Bezzecchi akan Belajar dari Insiden Marshal Brno

Pemenang MotoGP Ceko, Marc Marquez, tidak ingin memberikan komentar langsung mengenai skorsing Marco Bezzecchi di Grand Prix Ceko.

Namun, juara dunia bertahan, yang sebelumnya berhasil meredam cecaran media sosial terhadap Bezzecchi setelah insiden mereka di Mandalika musim lalu, menekankan bahwa para pembalap belajar paling banyak saat berada di bawah sorotan publik.

Bezzecchi diskors dari balapan hari Minggu setelah mendorong dan memukul seorang marshal menyusul kecelakaannya di Sprint Race. Marquez kemudian memenangkan Grand Prix, mengurangi selisih poinnya di kejuaraan dengan pembalap Aprilia itu menjadi 40 poin.

Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Thursday, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

"Banyak hal yang perlu dipelajari"

“Saya tidak akan memberikan komentar tambahan apa pun, karena sudah banyak keributan di media sosial,” kata Marquez, 33, setelah kemenangannya di Brno.

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"Itu bisa terjadi. Kami masih muda. Kami belajar banyak hal di depan jutaan orang.

“Jadi, dengan penuh adrenalin, mungkin dengan rasa frustrasi karena kecelakaan itu, tentu saja saya pikir dia mempelajarinya, tapi hanya itu.

"Kami hanya mempelajari banyak hal setiap hari. Dan kebanyakan dari kami berusia sekitar 20 dan 30 tahun, jadi kami masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dalam hidup."

Pecco Bagnaia, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Bagnaia: Skorsing terlalu “besar”

Bezzecchi kehilangan emosinya ketika seorang marshal secara tidak sengaja memutar tuas gas Aprilia-nya saat motor tersebut diangkat dari gravel trap.

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Pembalap Italia itu bergegas mematikan mesin, mendorong wajah marshal tersebut, lalu menamparnya sebelum pergi.

Pembalap berusia 27 tahun itu tampak emosional saat secara pribadi meminta maaf kepada marshal tersebut pada Minggu pagi di Brno.

Rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang merupakan teman dekat Bezzecchi di akademi VR46, menegaskan bahwa tindakan seperti itu terhadap marshal tidak pernah dapat diterima—tetapi merasa hukumannya terlalu berat.

“Saya sangat mengenalnya. Saya tahu bagaimana adrenalin dapat memengaruhi Anda. Ini tidak menghapus hal-hal yang dia lakukan [kepada] marshal, karena Anda tidak dapat menyentuh mereka. Mereka ada di sana bekerja untuk Anda,” kata Bagnaia.

“Tetapi hukumannya berat. Hukuman skorsing untuk satu balapan itu sangat besar. Kita telah melihat banyak hal serupa di masa lalu, [dan] tidak pernah terjadi [hukuman] seperti itu, jadi mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwa itu sangat besar.”

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Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Permohonan banding Aprilia terhadap penangguhan tersebut ditolak pada Sabtu malam, setelah itu tim mengumumkan akan menerima keputusan tersebut.

Perselisihan antara pembalap dan marshal baru-baru ini umumnya berpusat pada para pesaing yang mengabaikan instruksi setelah kecelakaan, yang mengakibatkan denda dan/atau penangguhan dari sesi latihan.

Bezzecchi sendiri sebelumnya didenda karena mendorong seorang marshal yang datang untuk memadamkan api pada motor Ducati VR46 miliknya yang mengalami kecelakaan di Valencia pada tahun 2022.