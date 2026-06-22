Marc Marquez Sudah Masuk dalam Pertarungan Gelar Usai Kemenangan Brno

Marc Marquez mengakui bahwa ia kini menjadi penantang gelar MotoGP setelah kemenangan di Grand Prix Ceko, tetapi memperingatkan bahwa ia perlu "bertahan" lebih dahulu untuk akhir pekan depan di Assen.

Pembalap Ducati itu tertinggal 102 poin di belakang Marco Bezzecchi (Aprilia) setelah Grand Prix Italia usai melewatkan Grand Prix Prancis dan akhir pekan Barcelona untuk menjalani operasi pada bahunya yang lama sakit.

Tapi dalam waktu dua putaran, Marc Marquez memangkas defisit tersebut menjadi hanya 40 poin usai meraih kemenangan beruntun di Balaton Park dan Brno.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Marquez sangat terbantu oleh skorsing balapan Bezzecchi pada hari Minggu di Brno usai insiden dengan seorang Marshal pada Sabtu sore.

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Menjelang putaran Brno, Marquez mengatakan ia akan puas jika bisa terpaut 10 detik dari kemenangan, mengingat kondisi fisiknya.

Ketika ditanya apakah ia sekarang benar-benar penantang gelar juara, ia menjawab: “Ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak.

“Saya sudah tertinggal [tidak lagi berpeluang], saya benar-benar keluar di Mugello, dan terutama sebelum Mugello ketika saya berada di rumah sakit.

“Pada saat itu, ketika Anda absen dalam dua balapan, saya sudah kalah. Tapi saya tidak tahu mengapa, sekarang saya berada di belakang pembalap teratas, hanya terpaut 40 poin.”

“Saya harus tetap tenang; saya harus bertahan di Assen khususnya karena itu adalah sirkuit balap yang bahkan ketika saya dalam kondisi prima pun saya kesulitan.

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“Jadi, di sana saya harus tenang dan mencoba memahami apakah di Sachsenring, dan setelah jeda musim panas, kita bisa beralih ke mode menyerang.”

Kemenangan yang “sama sekali tidak terduga”

Marquez kesulitan sepanjang akhir pekan di Brno dengan kebugarannya, karena tata letak yang berdampak pada pemulihan bahu kanannya.

Dia menyebut kemenangannya “benar-benar tidak terduga” dan merasa podium adalah tujuan yang “sangat optimis”.

“Yang ini tidak terduga, sama sekali tidak terduga,” katanya. “Maksud saya, hari ini targetnya – target yang sangat optimis – adalah podium.

“Tapi saya tahu bahwa di atas kertas saya berada di urutan keempat dalam kecepatan balapan, bersama dengan Pecco yang sangat dekat. Sepertinya [Fabio] Di Giannantonio dan [Ai] Ogura lebih cepat dari kami.

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“Tapi kami mendorong sejak awal, kami berada di urutan ketiga pada lap pertama, dan kemudian terutama ketika saya berada di belakang Pecco, saya melihat kecepatan saya bagus, tetapi saya terjebak di belakangnya; saya tidak bisa menyalip.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Czech MotoGP © Gold and Goose

“Saat saya melakukannya, saya bisa menjadi lebih cepat. Awalnya saya terlalu banyak menggunakan ban belakang untuk menyalip Pecco, tetapi meskipun begitu saya tetap bisa cepat.”

Marquez yang memulai dari posisi keempat di grid berhasil memimpin di lap ke-16 dari 21, tetapi menghadapi tekanan hebat dari Ogura dari Trackhouse Aprilia di tahap akhir.

“Saya sama sekali tidak percaya diri dengan Ogura di belakang. Saya melakukan kesalahan kecil di Tikungan 12 dan saya berkata, ‘Saya tidak tahu di mana dia’, dan saya berkata, ‘Oke, tidak masalah bagaimana kita menyerang’. Saya masuk [ke Tikungan 13] agak cepat, tetapi saya juga membuka gas lebih banyak, karena saya melihat di Moto2 aksi saling menyalip di tikungan terakhir, dan saya berkata, ‘Oke, ini tidak boleh terjadi pada saya’.

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“Dan kemudian saya membuka gas lebih banyak lagi dan kehilangan kendali bagian belakang, tetapi cukup untuk melewati garis finis di posisi pertama.”