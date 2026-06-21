Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Ceko di Brno
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Ceko di Brno, putaran 9 dari 22.
Jorge Martin memangkas defisit poinnya atas Marco Bezzecchi di klasemen MotoGP 2026 menjadi hanya delapan poin setelah Grand Prix Ceko di Brno.
Namun, berita terbesar adalah juara bertahan Marc Marquez memangkas 25 poin dari keunggulan Bezzecchi usai kemenangan ketiganya dalam empat balapan.
Bintang Ducati Lenovo itu kini hanya tertinggal 40 poin dari Bezzecchi, dengan 37 poin yang tersedia di setiap akhir pekan Grand Prix.
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Bezzecchi diskors dari balapan karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint.
Jorge Martin memulai balapan dengan selisih 15 poin, tetapi harus menjalani double long-lap penalty dan hanya mampu finis di posisi kesembilan.
Fabio di Giannantonio, yang kini memisahkan Martin dan Marquez, juga mendekati puncak dengan finis di posisi keempat untuk VR46.
Namun, Pedro Acosta dari KTM pulang dengan tangan kosong setelah mengalami masalah teknis saat berada di posisi kelima pada lap terakhir dan tertinggal di belakang Marquez dan runner-up Brno, Ai Ogura, dalam klasemen.
Pemenang Sprint Race Francesco Bagnaia, tetap berada di posisi ketujuh secara keseluruhan, tetapi memperkecil jarak dengan puncak klasemen, setelah meraih hasil 1-3 di Brno.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Ceko
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|180
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|172
|(-8)
|3
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|157
|(-23)
|4
|^1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|140
|(-40)
|5
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|134
|(-46)
|6
|˅2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|132
|(-48)
|7
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|127
|(-53)
|8
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|106
|(-74)
|9
|^1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|76
|(-104)
|10
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|67
|(-113)
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|65
|(-115)
|12
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|57
|(-123)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|53
|(-127)
|14
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|43
|(-137)
|15
|^1
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|41
|(-139)
|16
|˅1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|37
|(-143)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-146)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|26
|(-154)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|12
|(-168)
|20
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|11
|(-169)
|21
|^1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|11
|(-169)
|22
|˅1
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-171)
|23
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|7
|(-173)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|4
|(-176)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie