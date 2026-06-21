Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Ceko di Brno

Jorge Martin memangkas defisit poinnya atas Marco Bezzecchi di klasemen MotoGP 2026 menjadi hanya delapan poin setelah Grand Prix Ceko di Brno.

Namun, berita terbesar adalah juara bertahan Marc Marquez memangkas 25 poin dari keunggulan Bezzecchi usai kemenangan ketiganya dalam empat balapan.

Bintang Ducati Lenovo itu kini hanya tertinggal 40 poin dari Bezzecchi, dengan 37 poin yang tersedia di setiap akhir pekan Grand Prix.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

, , , ,

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi diskors dari balapan karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint.

Jorge Martin memulai balapan dengan selisih 15 poin, tetapi harus menjalani double long-lap penalty dan hanya mampu finis di posisi kesembilan.

Fabio di Giannantonio, yang kini memisahkan Martin dan Marquez, juga mendekati puncak dengan finis di posisi keempat untuk VR46.

Namun, Pedro Acosta dari KTM pulang dengan tangan kosong setelah mengalami masalah teknis saat berada di posisi kelima pada lap terakhir dan tertinggal di belakang Marquez dan runner-up Brno, Ai Ogura, dalam klasemen.

Pemenang Sprint Race Francesco Bagnaia, tetap berada di posisi ketujuh secara keseluruhan, tetapi memperkecil jarak dengan puncak klasemen, setelah meraih hasil 1-3 di Brno.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Ceko Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 180 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 172 (-8) 3 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 157 (-23) 4 ^1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 140 (-40) 5 ^1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 134 (-46) 6 ˅2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 132 (-48) 7 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 127 (-53) 8 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 106 (-74) 9 ^1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 76 (-104) 10 ˅1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 67 (-113) 11 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 65 (-115) 12 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 57 (-123) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 53 (-127) 14 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 43 (-137) 15 ^1 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 41 (-139) 16 ˅1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 37 (-143) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-146) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 26 (-154) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 12 (-168) 20 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 11 (-169) 21 ^1 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 11 (-169) 22 ˅1 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-171) 23 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 7 (-173) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 4 (-176)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie