Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Ceko di Brno

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Ceko di Brno, putaran 9 dari 22.

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Jorge Martin memangkas defisit poinnya atas Marco Bezzecchi di klasemen MotoGP 2026 menjadi hanya delapan poin setelah Grand Prix Ceko di Brno.

Namun, berita terbesar adalah juara bertahan Marc Marquez memangkas 25 poin dari keunggulan Bezzecchi usai kemenangan ketiganya dalam empat balapan.

Bintang Ducati Lenovo itu kini hanya tertinggal 40 poin dari Bezzecchi, dengan 37 poin yang tersedia di setiap akhir pekan Grand Prix.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

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Bezzecchi diskors dari balapan karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint.

Jorge Martin memulai balapan dengan selisih 15 poin, tetapi harus menjalani double long-lap penalty dan hanya mampu finis di posisi kesembilan.

Fabio di Giannantonio, yang kini memisahkan Martin dan Marquez, juga mendekati puncak dengan finis di posisi keempat untuk VR46.

Namun, Pedro Acosta dari KTM pulang dengan tangan kosong setelah mengalami masalah teknis saat berada di posisi kelima pada lap terakhir dan tertinggal di belakang Marquez dan runner-up Brno, Ai Ogura, dalam klasemen.

Pemenang Sprint Race Francesco Bagnaia, tetap berada di posisi ketujuh secara keseluruhan, tetapi memperkecil jarak dengan puncak klasemen, setelah meraih hasil 1-3 di Brno.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Ceko

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)180 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)172(-8)
3=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)157(-23)
4^1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)140(-40)
5^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)134(-46)
6˅2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)132(-48)
7=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)127(-53)
8=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)106(-74)
9^1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)76(-104)
10˅1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)67(-113)
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)65(-115)
12=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)57(-123)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)53(-127)
14=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)43(-137)
15^1Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*41(-139)
16˅1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)37(-143)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-146)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)26(-154)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)12(-168)
20=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)11(-169)
21^1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*11(-169)
22˅1Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-171)
23=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)7(-173)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)4(-176)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Ceko di Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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