MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Buka Asa Gelar dengan Kemenangan
Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
Marc Marquez mendekatkan dirinya ke pertarungan gelar setelah mengungguli Ai Ogura dan Francesco Bagnaia untuk memenangi MotoGP Ceko 2026 di Brno.
Marquez dan rekan setimnya di pabrikan Ducati, Bagnaia, menyalip pole-sitter Ogura di awal balapan. Bagnaia, pemenang Sprint Race hari Sabtu, mengendalikan balapan sampai Marquez menyerang enam lap sebelum finis.
Ogura, yang terkenal dengan kecepatan akhir balapannya, segera menggeser Bagnaia ke posisi ketiga.
Namun, Marquez dapat menjaga jaraknya dari Ogura untuk meraih 25 poin maksimal, dan mengurangi defisit poin atas Marco Bezzecchi yang absen di Grand Prix karena skorsing.
Setelah tertinggal 102 poin beberapa balapan lalu, kini Marquez hanya terpaut 40 poin dari Bezzecchi, dengan 37 poin maksimal yang tersedia di setiap akhir pekan Grand Prix.
Marco Bezzecchi dikenai sanksi larangan balapan karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan Sprint hari Sabtu, memberikan lawan-lawannya kesempatan untuk mengejar pembalap Aprilia tersebut.
Rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, adalah satu-satunya pembalap yang cukup dekat untuk memiliki peluang matematis merebut posisi pemimpin klasemen, tetapi hanya mampu finis di urutan kesembilan setelah menjalani hukuman larangan balapan di Balaton Park.
Martin kini tertinggal delapan poin dari Bezzecchi.
Pedro Acosta dari KTM mundur dari posisi kelima karena masalah teknis lainnya, kali ini di lap terakhir, menyerahkan posisi tersebut kepada Joan Mir dari HRC.
Semua pembalap menggunakan ban Medium depan dan belakang kecuali Mir, yang mengambil risiko dengan ban belakang Soft seperti pada Sprint.
Sejumlah pembalap - termasuk Marco Bezzecchi dan Marc Marquez - dijadwalkan untuk melakoni tes pertama 850cc/Pirelli di Brno pada hari Senin.
MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|21 Laps
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.421s
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+2.255s
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+2.424s
|5
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+12.810s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+14.874s
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+18.657s
|8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+21.265s
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+21.401s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+22.273s
|11
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+22.881s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+22.942s
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+25.003s
|14
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+25.806s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+26.360s
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+33.121s
|17
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+44.784s
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
* Rookie