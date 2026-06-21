MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Buka Asa Gelar dengan Kemenangan

Marc Marquez mendekatkan dirinya ke pertarungan gelar setelah mengungguli Ai Ogura dan Francesco Bagnaia untuk memenangi MotoGP Ceko 2026 di Brno.

Marquez dan rekan setimnya di pabrikan Ducati, Bagnaia, menyalip pole-sitter Ogura di awal balapan. Bagnaia, pemenang Sprint Race hari Sabtu, mengendalikan balapan sampai Marquez menyerang enam lap sebelum finis.

Ogura, yang terkenal dengan kecepatan akhir balapannya, segera menggeser Bagnaia ke posisi ketiga.

Namun, Marquez dapat menjaga jaraknya dari Ogura untuk meraih 25 poin maksimal, dan mengurangi defisit poin atas Marco Bezzecchi yang absen di Grand Prix karena skorsing.

Setelah tertinggal 102 poin beberapa balapan lalu, kini Marquez hanya terpaut 40 poin dari Bezzecchi, dengan 37 poin maksimal yang tersedia di setiap akhir pekan Grand Prix.

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Bagnaia leads Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi dikenai sanksi larangan balapan karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan Sprint hari Sabtu, memberikan lawan-lawannya kesempatan untuk mengejar pembalap Aprilia tersebut.

Rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, adalah satu-satunya pembalap yang cukup dekat untuk memiliki peluang matematis merebut posisi pemimpin klasemen, tetapi hanya mampu finis di urutan kesembilan setelah menjalani hukuman larangan balapan di Balaton Park.

Martin kini tertinggal delapan poin dari Bezzecchi.

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Pedro Acosta dari KTM mundur dari posisi kelima karena masalah teknis lainnya, kali ini di lap terakhir, menyerahkan posisi tersebut kepada Joan Mir dari HRC.

Semua pembalap menggunakan ban Medium depan dan belakang kecuali Mir, yang mengambil risiko dengan ban belakang Soft seperti pada Sprint.

Sejumlah pembalap - termasuk Marco Bezzecchi dan Marc Marquez - dijadwalkan untuk melakoni tes pertama 850cc/Pirelli di Brno pada hari Senin.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 21 Laps 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.421s 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +2.255s 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +2.424s 5 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.810s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +14.874s 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +18.657s 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +21.265s 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +21.401s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +22.273s 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +22.881s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +22.942s 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +25.003s 14 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +25.806s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +26.360s 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +33.121s 17 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +44.784s Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) DNF Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF

* Rookie

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