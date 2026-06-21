MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Buka Asa Gelar dengan Kemenangan

Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Czech MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Czech MotoGP
© Gold and Goose
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Marc Marquez mendekatkan dirinya ke pertarungan gelar setelah mengungguli Ai Ogura dan Francesco Bagnaia untuk memenangi MotoGP Ceko 2026 di Brno.

Marquez dan rekan setimnya di pabrikan Ducati, Bagnaia, menyalip pole-sitter Ogura di awal balapan. Bagnaia, pemenang Sprint Race hari Sabtu, mengendalikan balapan sampai Marquez menyerang enam lap sebelum finis.

Ogura, yang terkenal dengan kecepatan akhir balapannya, segera menggeser Bagnaia ke posisi ketiga.

Namun, Marquez dapat menjaga jaraknya dari Ogura untuk meraih 25 poin maksimal, dan mengurangi defisit poin atas Marco Bezzecchi yang absen di Grand Prix karena skorsing.

Setelah tertinggal 102 poin beberapa balapan lalu, kini Marquez hanya terpaut 40 poin dari Bezzecchi, dengan 37 poin maksimal yang tersedia di setiap akhir pekan Grand Prix.

Bagnaia leads Marquez, 2026 Brno MotoGP.
Bagnaia leads Marquez, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dikenai sanksi larangan balapan karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan Sprint hari Sabtu, memberikan lawan-lawannya kesempatan untuk mengejar pembalap Aprilia tersebut.

Rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, adalah satu-satunya pembalap yang cukup dekat untuk memiliki peluang matematis merebut posisi pemimpin klasemen, tetapi hanya mampu finis di urutan kesembilan setelah menjalani hukuman larangan balapan di Balaton Park.

Martin kini tertinggal delapan poin dari Bezzecchi.

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Pedro Acosta dari KTM mundur dari posisi kelima karena masalah teknis lainnya, kali ini di lap terakhir, menyerahkan posisi tersebut kepada Joan Mir dari HRC.

Semua pembalap menggunakan ban Medium depan dan belakang kecuali Mir, yang mengambil risiko dengan ban belakang Soft seperti pada Sprint.

Sejumlah pembalap - termasuk Marco Bezzecchi dan Marc Marquez - dijadwalkan untuk melakoni tes pertama 850cc/Pirelli di Brno pada hari Senin.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)21 Laps
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.421s
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+2.255s
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+2.424s
5Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.810s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+14.874s
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+18.657s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+21.265s
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+21.401s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+22.273s
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+22.881s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+22.942s
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+25.003s
14Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+25.806s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+26.360s
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+33.121s
17Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+44.784s
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)DNF
 Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF

* Rookie

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MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Buka Asa Gelar dengan Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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