Rossi Tidak Mengira Bezzecchi akan Diskorsing Karena Insiden Marshal

Legenda MotoGP Valentino Rossi mengatakan dia "tidak mengira" Marco Bezzecchi akan menerima skorsing di Grand Prix Ceko karena memukul seorang marshal.

Paddock MotoGP diguncang pada Sabtu malam ketika Steward FIM mengumumkan bahwa pemimpin klasemen Marco Bezzecchi diskors dari sisa akhir pekan Brno setelah ia menabrak seorang marshal.

Pembalap Aprilia itu terjatuh di tahap akhir Sprint Race hari Sabtu saat berada di posisi kelima, dan dua kali memukul seorang marshal setelah motor RS-GP-nya mulai meraung saat para pekerja di pinggir lintasan mengangkat motornya.

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Bezzecchi absen di grand prix hari Minggu, setelah Aprilia menerima hukuman tersebut setelah mengajukan banding pada Sabtu malam.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menjelang Grand Prix Ceko, juara dunia sembilan kali Valentino Rossi memberikan pandangannya tentang insiden tersebut kepada siaran langsung MotoGP dunia.

“Saya rasa Marco melakukan kesalahan, tetapi, jujur ​​saja, saya tidak menyangka dia tidak bisa balapan,” kata Rossi. “Tapi memang seperti itulah kenyataannya.”

Bezzecchi mendatangi pos marshal di Tikungan 3 tempat ia terjatuh pada hari Sabtu untuk meminta maaf atas tindakannya dalam sebuah percakapan yang emosional.

Ladislav, marshal yang ditabrak Bezzecchi, mengatakan kepada TNT Sport: “Dia pasti stres, dan saya memahami situasinya: dia terjatuh.

“Jadi, saya melakukan pekerjaan saya, saya pergi ke motor dan mengangkatnya. Saya menekan kopling dan mencoba mengangkatnya karena masih menyala dan motor mulai berguling, jadi saya ingin menurunkannya kembali dan mesinnya malah berputar kencang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dia mungkin berpikir bahwa saya melakukannya dengan sengaja [tetapi] itu murni kecelakaan. Kemudian, semua orang melihat apa yang terjadi.”

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Ladislav mencatat bahwa ia "terkejut" pada saat itu terjadi.

CEO Aprilia, Massimo Rivola, turut terkejut dengan Rossi atas larangan balapan Bezzecchi, menyebutnya "tidak proporsional" - meskipun ia juga mengutuk tindakan pembalapnya.

“Alasan mengapa kami mengajukan banding sejak awal adalah karena kami merasa ada ketidakseimbangan antara tindakan dan hukuman berdasarkan apa yang kami lihat dalam kasus lain, kasus serupa di masa lalu,” kata Rivola.

“Tapi hanya itu. Jadi sekarang kami menantikan Assen.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Balapan tersebut dimenangkan oleh Marc Marquez, sementara keunggulan poinnya kini tinggal 9 poin atas Jorge Martin yang finis kesembilan.