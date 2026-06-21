Rossi Tidak Mengira Bezzecchi akan Diskorsing Karena Insiden Marshal

Valentino Rossi menanggapi skorsing balapan yang diterima Marco Bezzecchi di MotoGP Ceko.

Valentino Rossi, VR46, 2026 Czech MotoGP
Valentino Rossi, VR46, 2026 Czech MotoGP
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Legenda MotoGP Valentino Rossi mengatakan dia "tidak mengira" Marco Bezzecchi akan menerima skorsing di Grand Prix Ceko karena memukul seorang marshal.

Paddock MotoGP diguncang pada Sabtu malam ketika Steward FIM mengumumkan bahwa pemimpin klasemen Marco Bezzecchi diskors dari sisa akhir pekan Brno setelah ia menabrak seorang marshal.

Pembalap Aprilia itu terjatuh di tahap akhir Sprint Race hari Sabtu saat berada di posisi kelima, dan dua kali memukul seorang marshal setelah motor RS-GP-nya mulai meraung saat para pekerja di pinggir lintasan mengangkat motornya.

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Bezzecchi absen di grand prix hari Minggu, setelah Aprilia menerima hukuman tersebut setelah mengajukan banding pada Sabtu malam.

Menjelang Grand Prix Ceko, juara dunia sembilan kali Valentino Rossi memberikan pandangannya tentang insiden tersebut kepada siaran langsung MotoGP dunia.

“Saya rasa Marco melakukan kesalahan, tetapi, jujur ​​saja, saya tidak menyangka dia tidak bisa balapan,” kata Rossi. “Tapi memang seperti itulah kenyataannya.”

Bezzecchi mendatangi pos marshal di Tikungan 3 tempat ia terjatuh pada hari Sabtu untuk meminta maaf atas tindakannya dalam sebuah percakapan yang emosional.

Ladislav, marshal yang ditabrak Bezzecchi, mengatakan kepada TNT Sport: “Dia pasti stres, dan saya memahami situasinya: dia terjatuh.

“Jadi, saya melakukan pekerjaan saya, saya pergi ke motor dan mengangkatnya. Saya menekan kopling dan mencoba mengangkatnya karena masih menyala dan motor mulai berguling, jadi saya ingin menurunkannya kembali dan mesinnya malah berputar kencang.

“Dia mungkin berpikir bahwa saya melakukannya dengan sengaja [tetapi] itu murni kecelakaan. Kemudian, semua orang melihat apa yang terjadi.”

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Ladislav mencatat bahwa ia "terkejut" pada saat itu terjadi.

CEO Aprilia, Massimo Rivola, turut terkejut dengan Rossi atas larangan balapan Bezzecchi, menyebutnya "tidak proporsional" - meskipun ia juga mengutuk tindakan pembalapnya.

“Alasan mengapa kami mengajukan banding sejak awal adalah karena kami merasa ada ketidakseimbangan antara tindakan dan hukuman berdasarkan apa yang kami lihat dalam kasus lain, kasus serupa di masa lalu,” kata Rivola.

“Tapi hanya itu. Jadi sekarang kami menantikan Assen.”

Balapan tersebut dimenangkan oleh Marc Marquez, sementara keunggulan poinnya kini tinggal 9 poin atas Jorge Martin yang finis kesembilan.

In this article

Marco Bezzecchi
Valentino Rossi
Rossi Tidak Mengira Bezzecchi akan Diskorsing Karena Insiden Marshal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Bezzecchi Meminta Maaf setelah Insiden Marshal di Sprint Race Brno
6h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Ceko 2026: Starting Grid Grand Prix usai Skorsing Bezzecchi
6h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Ceko 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Brno
7h ago
Fermin Aldeguer, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Steward MotoGP Menolak Banding Aprilia atas Skorsing Bezzecchi
10h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Diskorsing setelah Insiden Marshal di Sprint Race Brno
23h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP Results
Update Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Brno
20/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.