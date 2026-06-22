Marc Marquez Penasaran dengan Performa Ban Pirelli di Tes 850cc

Marc Marquez bersiap untuk era baru MotoGP saat melakukan tes 850cc dan ban Pirelli untuk pertama kalinya di Brno pada hari Senin.

Marquez memulai karier MotoGP-nya dengan ban Bridgestone di Honda pada tahun 2013, memenangkan dua gelar dengan ban Jepang tersebut sebelum kejuaraan beralih ke Michelin - bersamaan dengan satu ECU - pada tahun 2016.

Marquez telah meraih lima gelar kelas utama dengan pabrikan ban Prancis tersebut. Empat di Honda dan, setelah penantian lima tahun yang memecahkan rekor, gelar Ducati tahun lalu.

Marc Marquez, Sprint, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Motor 850cc "secara teori lebih mudah"

Tahun 2027 menandai perubahan besar lainnya bagi Marquez, dengan Pirelli menggantikan Michelin pada 2027, sesuatu yang diyakini Marquez akan memiliki dampak lebih baik dibandingkan perubahan motor secara keseluruhan.

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“Apa yang saya harapkan? Sulit dipahami [sekarang] tapi mari kita lihat,” kata Marc Marquez tentang uji coba tersebut.

“Secara teori, di atas kertas, [motor 850cc] akan lebih mudah dikendalikan. Terutama karena tenaganya lebih rendah, dengan bobot yang sedikit lebih ringan.

“Tapi saya lebih tertarik untuk memahami bagaimana ban Pirelli bekerja. Karena saya pikir perubahan terbesar akan terletak pada ban, bukan pada motornya.”

Marquez saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen tahun ini, yang sempat terganggu oleh operasi saraf radial yang tertekan di lengan kanannya.

Motor yang lebih ringan akan disambut baik oleh pembalap Spanyol itu, karena ia masih berjuang memulihkan kekuatan di lengan dan bahu kanannya.

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Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Line-up tes Brno

Tes hari Senin - yang digelar secara tertutup tanpa media atau catatan waktu resmi - akan memberikan kesempatan pertama bagi para pembalap saat ini untuk mencoba paket teknis MotoGP di masa depan.

Namun, hanya sejumlah kecil pembalap yang akan berpartisipasi karena jumlah prototipe mesin yang tersedia saat ini sangat terbatas.

Sebagian besar pabrikan juga memilih untuk tidak melakukan pengujian karena pembalap yang diketahui akan meninggalkan tim di akhir musim.

Line-up pembalap yang turun pada tes F1 adalah Marc Marquez dan Fermin Aldeguer untuk Ducati, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez untuk Aprilia, Joan Mir dan Luca Marini untuk Honda, Pedro Acosta untuk KTM, dan Toprak Razgatlioglu untuk Yamaha. Beberapa pembalap tes pabrikan juga diperkirakan akan berada di lintasan.

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Tes Pirelli berikutnya akan diadakan di Red Bull Ring pada bulan September. Uji coba tersebut akan terbuka untuk semua pembalap yang berlaga, meskipun masih belum diketahui berapa banyak yang akan hadir.

Francesco Bagnaia, yang akan beralih dari Ducati ke Aprilia untuk tahun 2027, menyarankan agar para pembalap yang berganti pabrikan diizinkan untuk menguji ban Pirelli menggunakan motor 1000cc yang ada saat ini.