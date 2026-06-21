Marshal MotoGP Brno Buka Suara setelah Insiden Bezzecchi

Marshal yang ditabrak oleh Marco Bezzecchi setelah pembalap Italia itu terjatuh di MotoGP Sprint Brno telah berbicara di depan umum untuk pertama kalinya.

Bezzecchi diskors dari sisa MotoGP Ceko karena memukul marshal yang mencoba mengambil motornya setelah kecelakaan di tikungan ketiga pada lap kedua terakhir balapan Sprint.

Aprilia mengajukan banding atas keputusan tersebut, tetapi banding tersebut ditolak.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Wajar jika sebagian besar perhatian di MotoGP setelah Sprint tertuju pada insiden tersebut, bukan pada hasil balapan.

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Hal ini tentu saja berdampak pada Bezzecchi, tetapi juga berdampak pada marshal, Ladislav, yang tiba-tiba terseret dalam insiden yang menarik perhatian global.

“Saya baik-baik saja,” kata marshal itu ketika TNT Sports berbicara dengannya pada Minggu pagi.

“Maksud saya, pada saat itu saya terkejut dan pada malam harinya ketika video itu tersebar dan semua penggemar melihatnya, seluruh dunia, saya benar-benar sedih karena ini adalah sesuatu yang baru bagi saya.”

Ladislav memahami tekanan yang dialami Bezzecchi saat itu dan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman.

“Dia pasti stres, dan saya memahami situasinya: dia jatuh,” katanya. “Jadi, saya melakukan tugas saya, saya pergi ke motor dan mengangkatnya.

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“Saya menekan kopling dan mencoba mengangkatnya karena masih menyala dan motor mulai berguling, jadi saya ingin menurunkannya kembali dan mesinnya malah berputar kencang.

“Dia mungkin berpikir bahwa saya melakukannya dengan sengaja [tetapi] itu murni kecelakaan. Kemudian, semua orang melihat apa yang terjadi.”

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Permohonan maaf publik dikeluarkan oleh Bezzecchi dan MotoGP pada Minggu pagi, dan pembalap Italia itu juga menemui Ladislav secara langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya.

“Saya sudah melihatnya [permintaan maaf itu],” kata Ladislav, “dan dia baru saja datang kepada saya dan meminta maaf secara langsung.

“Saya mengerti perasaannya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Permintaan maafnya sangat berarti bagi saya.”

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