Bezzecchi Meminta Maaf setelah Insiden Marshal di Sprint Race Brno

Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, meminta maaf setelah memukul seorang marshal dalam pernyataan pertamanya sejak diskorsing dari Grand Prix Ceko hari Minggu.

Pembalap Aprilia itu terjatuh di tahap akhir Sprint Race hari Sabtu di Brno saat berada di posisi lima besar, sehingga kehilangan poin penting atas rekan setimnya, Jorge Martin.

Beberapa jam setelah balapan selesai, rekaman mulai muncul dari lokasi kejadian setelah kecelakaan yang menunjukkan Marco Bezzecchi menabrak seorang marshal saat mereka sedang mengevakuasi sepedanya yang rusak.

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Penyebab amarah Bezzecchi dipicu oleh marshal menggeber motornya saat pertama kali diangkat dari tanah. Pembalap Italia itu pertama-tama mendorong wajah seorang marshal sebelum menamparnya.

Steward FIM MotoGP memutuskan untuk menskors Bezzecchi dari sisa akhir pekan Grand Prix Ceko, yang berarti dia tidak akan memulai balapan utama hari Minggu.

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Aprilia mengajukan banding atas penalti tersebut, tetapi ditolak oleh para steward. Aprilia kemudian menerima penalti tersebut dan tidak akan mengangkat masalah ini lebih lanjut.

Bezzecchi kini telah meminta maaf dalam sebuah pernyataan yang diunggah ke media sosialnya.

“Saya ingin meminta maaf kepada seluruh komunitas MotoGP atas perilaku saya terhadap marshal di pinggir lintasan,” bunyi pernyataan tersebut.

“Saya juga menyesal karena saya tahu betapa banyak usaha dan pengorbanan yang dilakukan para marshal untuk memastikan keselamatan kita.

“Perilaku ini seharusnya tidak terjadi dan tidak ada pembenaran untuk itu.

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“Saya meminta maaf kepada semua orang, Aprilia Racing, dan semua penggemar saya.”

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Pada Minggu pagi, Bezzecchi yang tampak sangat kesal mendatangi pos marshal tempat insiden itu terjadi dan meminta maaf atas tindakannya.

Para steward mempertimbangkan pembelaan Aprilia bahwa Bezzecchi bertindak dalam keadaan emosi sesaat, tetapi tidak percaya bahwa hal itu dapat membenarkan perilakunya.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Skorsing ini bisa memberikan pukulan telak bagi keunggulan Bezzecchi di klasemen kejuaraan pada hari Minggu.

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Jorge Martin hanya tertinggal 15 poin dari rekan setimnya dan bisa meminimalkan kerugian akibat dua penalti lap panjang yang harus dijalaninya sebagai hukuman karena menyebabkan tabrakan beruntun - yang melibatkan Bezzecchi - di Hungaria.

Jika Marc Marquez kembali meraih podium di Grand Prix, juara bertahan ini juga akan memperkecil selisih poinnya dengan Bezzecchi yang terpaut 65 poin di klasemen.

Insiden ini semakin menambah tekanan pada manajemen Aprilia setelah serangkaian masalah di beberapa putaran terakhir, termasuk insiden saling serang antar rekan satu tim dan insiden antara Martin dan bos tim Paolo Bonora di Grand Prix Catalunya.